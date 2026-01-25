В Великобритании женщина сбросила 56 кг за полтора года и раскрыла простой секрет похудения

ВКонтакте

Жительница Великобритании похудела на 56 килограммов за полтора года, отказавшись от переедания. О своей истории 28-летняя Дейзи Дженсон рассказала изданию Daily Mirror.

С детства женщина страдала от лишнего веса. В 2023 году она весила 137 кг, почти ежедневно ела фастфуд и регулярно тайком уплетала несколько пачек печенья и чипсов. Толчком к переменам стал отпуск на Тенерифе: Дейзи с трудом смогла застегнуть ремень безопасности в самолёте.

После возвращения домой британка решила всерьёз заняться собой. Она выбрала простой принцип похудения — потреблять меньше калорий, чем сжигает организм. Первые пять недель питание Дженсон было жёстко ограничено — четыре приёма пищи в день из батончиков, каш и смузи, всего около 800 килокалорий.

Позже дама добавила в меню диетический ужин и начала тренироваться с персональным тренером. В среднем вес уходил примерно на 6 кг в месяц. Сейчас женщина весит 81 кг и носит одежду на шесть размеров меньше, чем раньше. В ноябре 2025 года Дейзи Дженсон получила награду «Трансформация года» от организаторов программы похудения, которой она следовала.