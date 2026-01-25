Без таблеток: эксперт перечислил травы, которые помогают при проблемах с кишечником

ВКонтакте

Травы могут помочь при вздутии живота и дискомфорте в кишечнике за счёт природных противовоспалительных и антиспазматических свойств. Об этом рассказала доцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ Анастасия Лебедева, её цитирует Life.

По словам специалиста, растительные средства действуют мягче аптечных препаратов и при этом оказывают комплексный эффект. Они помогают наладить пищеварение, поддерживают нормальную микрофлору, уменьшают воспаление и стимулируют моторику кишечника. Некоторые травы обладают пребиотическими свойствами — это снижает риск застоя газов и улучшает процессы переваривания пищи.

По словам Лебедевой, мята, укроп, фенхель и ромашка усиливают выработку желудочного сока и желчи, способствуют расщеплению еды и снижают бродильные процессы, которые часто становятся причиной вздутия.

Семена фенхеля применяют как мягкое слабительное, а также ветро- и желчегонное средство. Такой напиток, уверяет специалист, можно давать даже маленьким детям.

Семена аниса в объёме одной чайной ложки можно заварить одним стаканом кипятка и после того, как напиток настоится, можно принимать его для уменьшения спазмов гладкой мускулатуры кишечника», — поясняет диетолог.

Похожий эффект, по словам Анастасии Лебедевой, оказывают мята перечная, ромашка и укроп. Травяные отвары помогают снять боль и рези, но лучше не доводить ситуацию до острого состояния, добавляет специалист. Для профилактики вздутия стоит ограничить продукты, провоцирующие газообразование: чипсы, выпечку, сладости, копчёности, а в некоторых случаях и молочные продукты. Людям, склонным к метеоризму, диетолог советует пить укропную воду три раза в день за 30 минут до еды.