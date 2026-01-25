Аналитики объяснили, почему пассажиры опаздывают на рейсы и как этого избежать

ВКонтакте

Одной из самых распространённых причин опозданий на авиарейсы является слишком поздний приезд в аэропорт и недооценка времени, необходимого на формальности. Такими данными делятся аналитики сервиса «Купибилет».

Аналитики отмечают, что даже два часа, которые рекомендуют закладывать перед внутренним рейсом, часто оказываются недостаточными. Время теряется ещё на подъезде к аэропорту, при входе в терминал и на предполётном досмотре, где очереди могут внезапно увеличиться. Именно этот этап чаще всего становится критическим, особенно в часы пик.

Снизить риск опоздания помогает онлайн-регистрация, которая обычно открывается за 24 часа до вылета. Выиграть время можно и за счёт стоек Drop-off (сдача багажа для зарегистрированных пассажиров), очередь в них, как правило, движется быстрее.

Ещё одна проблемная точка — предполётный досмотр. Его прохождение может занять от нескольких минут до практически целого часа. Аналитики советуют готовиться к процессу заранее: убрать металлические предметы, достать технику и жидкости, а в холодное время года выбирать обувь, которую легко снять.

После прохождения паспортного контроля пассажиры часто теряют время, считая, что основные риски уже позади. Посещение магазинов Duty free и кафе до того, как найден гейт, нередко заканчивается опозданием.

Дополнительные сложности возникают при перелётах с пересадками. Если билет оформлен единым маршрутом, ответственность за стыковку лежит на авиакомпании. Тем, кто продумывает логистику самостоятельно, между рейсами разных перевозчиков специалисты рекомендуют закладывать минимум три–четыре часа, особенно если нужно получать и повторно сдавать багаж.

Аналитики обращают внимание и на мелочи, которые регулярно крадут время, — например, поиск документов перед досмотром и погранконтролем. Паспорт и посадочный талон лучше держать в отдельном кармане или сумке, чтобы они всегда были под рукой.

Если опоздание всё же становится вероятным, пассажирам советуют не паниковать и пытаться протиснуться вперёд в очереди, показав посадочный талон. Однако после закрытия гейта, уверяют эксперты, повлиять на ситуацию уже невозможно.