Классика, креатив и современность: как превратить селёдку под шубой в звезду стола

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Кто сказал, что «селедку под шубой» едят только в Новый год? Этот культовый салат, история которого уходит в начало XX века, давно заслужил место на любом столе. Пришло время снять с него условную праздничную «шубу» и подать по-новому.

Классика: Большая «Шуба» в салатнице

Суть: Аутентичный способ, олицетворяющий домашнее тепло и щедрость. Овощи можно не только натирать, но и резать кубиками — это более современно и удобно для порционной подачи.

Лайфхак от шефов: Чтобы салат лучше держал форму, каждый нарезанный или натёртый слой (картофель, морковь, яйца) можно отдельно смешать с небольшим количеством майонеза перед сборкой. Лук, чтобы убрать горечь, советуют обдать кипятком или замариновать.

Современно: Порционные кольца и нарезные роллы

Суть: Идеальная подача для эстетов. Слои укладывают в высокое кулинарное кольцо, установленное на тарелке, чтобы получилась аккуратная цилиндрическая порция.

Для ролла: Сборка идёт в обратном порядке — сначала свекла на пищевую плёнку, затем остальные слои и сельдь в центре. Всё плотно закручивается в рулет и на несколько часов убирается в холод. Перед подачей нарезается, показывая красивый спиральный срез.

Креативно: Тарталетки и торт

Суть: Максимум изящества и удобства.

Для тарталеток классические ингредиенты мелко нарезают кубиками, смешивают с заправкой и выкладывают в готовые корзиночки из песочного или слоёного теста. Это беспроигрышный вариант для фуршета.

Для торта салат собирают в круглой разъёмной форме, а верхний слой из свеклы украшают узорами из майонеза, зеленью, яичными белками или крошкой желтка.