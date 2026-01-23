От простого до изысканного: 4 рецепта домашнего мороженого

ВКонтакте

Готовое мороженое часто скрывает за сахаром и стабилизаторами главное — чистый вкус настоящих сливок, ягод или шоколада. Мы собрали четыре работающих рецепта для домашней кухни, которые перевернут ваше представление о домашнем десерте. Здесь нет сложных манипуляций с профессиональным оборудованием — только понятные шаги и доступные ингредиенты.

Быстрый пломбир из двух компонентов

Идеальный рецепт, если хочется сделать мороженое «здесь и сейчас» без мороженицы.

Основа: 500 мл холодных сливок (от 33%) + 1 банка сгущённого молока.

Приготовление: Взбейте сливки миксером до устойчивых пиков. Продолжая взбивать, постепенно вливайте сгущёнку. Переложите в контейнер и заморозьте на 4–6 часов.

Плюсы: Готовится за 5 минут, не нужно перемешивать при заморозке, получается очень гладким.

Классический пломбир

Настоящий аутентичный вкус, как в детстве. Потребуется чуть больше времени, но оно того стоит.

Основа: 500 мл молока, 300 мл сливок (33%), 4-5 желтков, 150 г сахара, щепотка соли, ваниль.

Приготовление: Желтки с сахаром взбейте до светлой пены. В сотейнике нагрейте молоко почти до кипения. Тонкой струйкой влейте горячее молоко в желтки, постоянно помешивая. Верните смесь в сотейник и, непрерывно помешивая, нагревайте на небольшом огне, пока масса не загустеет (она должна покрывать ложку). Не кипятите! Остудите, смешайте со взбитыми сливками, перелейте в контейнер. Замораживайте 4-5 часов, перемешивая каждые 1-1.5 часа.

Плюсы: Идеальная кремовая текстура и настоящий вкус.

Здоровое банановое (без сахара и сливок)

Лёгкий и полезный десерт, который оценят все, кто следит за питанием.

Основа: 4 крупных спелых банана, замороженных кусочками, + 2-3 ст.л. молока или йогурта.

Приготовление: Замороженные кусочки банана взбейте в блендере в однородную массу, подливая молоко/йогурт для помощи. Сразу подавайте или на пару часов в морозилку.

Плюсы: Готовится за 2 минуты, без сахара, подходит для веганов.

Шоколадное (по рецепту Джейми Оливера)

Для истинных ценителей шоколада. Основа варится, как крем.

Основа: 200 г горького шоколада, 300 мл сливок, 250 мл молока, 4 желтка, 100 г сахара.

Приготовление: Растопите шоколад. Приготовьте заварную основу из желтков, сахара и молока, как в классическом рецепте. Смешайте с растопленным шоколадом и взбитыми сливками. Замораживайте, периодически перемешивая.

Плюсы: Очень насыщенный, глубокий шоколадный вкус.

Главные секреты идеального мороженого