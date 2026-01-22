Суперфуд с оговорками: эксперт рассказал, кому квашеная капуста может навредить

ВКонтакте

С наступлением холодов квашеная капуста часто оказывается в центре внимания — её называют одним из самых полезных зимних продуктов. Действительно ли закуска так хороша для организма, рассказала врач-диетолог Марина Попова. Её цитирует БелТА.

По словам специалиста, квашеная капуста по праву входит в список суперфудов. «Потому что помогает желудочно-кишечному тракту, микроорганизмы наши её очень любят. Но у медали есть две стороны. То, что полезно всем, не обязательно полезно конкретно каждому. Продукт очень хороший, особенно если приготовлен в домашних условиях и с умеренным количеством соли и сахара», — отметила Попова.

При заболеваниях ЖКТ — гастрите и проблемах с кишечником — квашеную капусту стоит есть с осторожностью. Хотя она раздражает слизистую меньше, чем свежая, этот эффект всё равно сохраняется. При этом для людей с заболеваниями щитовидной железы, которым обычно не рекомендуют крестоцветные овощи, квашеная капуста остаётся допустимым вариантом. В ферментированном виде закуска не попадает под строгие ограничения и может присутствовать в рационе.