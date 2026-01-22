Стилист назвал модный тренд, который подойдёт женщинам любого возраста

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Знаменитый силуэт New Look, представленный Кристианом Диором в 1947 году, остаётся актуальным и сегодня. Он универсален, легко адаптируется под тренды и доступен для женщин любого возраста, считает ректор Московского художественно-промышленного института, член Президиума Российской палаты моды Алексей Егоров. Его слова приводит «Газета.Ru».

По словам эксперта, сегодня дизайнеры сохраняют ключевые черты New Look, но делают его более практичным. В моду вошли миди-юбки с объёмом — они подчёркивают женственность и подходят для повседневной носки. Акцент на талии по-прежнему обязателен, однако теперь его создают высокой посадкой, поясами или приталенным кроем, а не корсетами.

Современная версия силуэта, отметил Егоров, строится на контрастах. Если раньше образ состоял из облегающего лифа и пышной юбки, то сейчас такой низ сочетают с объёмным верхом — оверсайз-свитерами, свободными блузами, жакетами. Это делает образ более сбалансированным и комфортным.

Эксперт подчеркнул, что миди-юбка с акцентом на талии подходит практически любой фигуре. Она помогает скрыть недостатки и выгодно подчеркнуть пропорции, если правильно подобрать объём и обувь.

В холодное время года New Look легко вписывается в многослойные образы. По словам специалиста, миди-юбки в духе Диора можно сочетать с водолазками, кардиганами, приталенными пальто, плотными колготками и высокими сапогами.