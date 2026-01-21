Казалось бы, при чём здесь хурма: Ольга Бузова рассказала, каким капрезе удивляет гостей

Телеведущая и певица Ольга Бузова призналась, что в праздничной кухне ценит простоту и лёгкость. Один из её любимых вариантов закуски — капрезе с неожиданным ингредиентом. Об этом пишет MSK1.RU.
Звезда телестройки решила отойти от канонов и заменить помидоры хурмой. В итоге получается сладко-солёная закуска, которая смотрится эффектно и не требует долгой готовки. «Необычное сочетание, но безумно вкусное, яркое блюдо», — восхищается Бузова своей находкой.
Ингредиенты
- хурма,
- сыр страчателла,
- бальзамический соус,
- руккола,
- базилик,
- кедровые орешки,
- оливковое масло.
Приготовление
Хурму нужно вымыть и нарезать тонкими пластинками, затем красиво разложить на тарелке. Сверху разместить страчателлу и полить бальзамическим соусом. Рукколу и базилик промыть, обсушить и добавить к сыру. В завершение — немного оливкового масла и горсть кедровых орешков. Закуска готова.
Что делать с переспелыми бананами, которые уже никто не хочет есть? Мы нашли оригинальное решение.