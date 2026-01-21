Казалось бы, при чём здесь хурма: Ольга Бузова рассказала, каким капрезе удивляет гостей

ВКонтакте

Телеведущая и певица Ольга Бузова призналась, что в праздничной кухне ценит простоту и лёгкость. Один из её любимых вариантов закуски — капрезе с неожиданным ингредиентом. Об этом пишет MSK1.RU.

Звезда телестройки решила отойти от канонов и заменить помидоры хурмой. В итоге получается сладко-солёная закуска, которая смотрится эффектно и не требует долгой готовки. «Необычное сочетание, но безумно вкусное, яркое блюдо», — восхищается Бузова своей находкой.

Ингредиенты

хурма, сыр страчателла, бальзамический соус, руккола, базилик, кедровые орешки, оливковое масло.

Приготовление