Казалось бы, при чём здесь хурма: Ольга Бузова рассказала, каким капрезе удивляет гостей
16:12
Иллюстрация: Алиса Игонина / «Клопс»

Телеведущая и певица Ольга Бузова призналась, что в праздничной кухне ценит простоту и лёгкость. Один из её любимых вариантов закуски — капрезе с неожиданным ингредиентом. Об этом пишет MSK1.RU.

Звезда телестройки решила отойти от канонов и заменить помидоры хурмой. В итоге получается сладко-солёная закуска, которая смотрится эффектно и не требует долгой готовки. «Необычное сочетание, но безумно вкусное, яркое блюдо», — восхищается Бузова своей находкой.

Ингредиенты

  1. хурма,
  2. сыр страчателла,
  3. бальзамический соус,
  4. руккола,
  5. базилик,
  6. кедровые орешки,
  7. оливковое масло.

Приготовление

  • Хурму нужно вымыть и нарезать тонкими пластинками, затем красиво разложить на тарелке. Сверху разместить страчателлу и полить бальзамическим соусом. Рукколу и базилик промыть, обсушить и добавить к сыру. В завершение — немного оливкового масла и горсть кедровых орешков. Закуска готова.

