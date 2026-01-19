Гастроэнтеролог назвал полезную кашу, которую зря недооценивают после 50 лет

ВКонтакте

Россиянам старше 50 лет необходимо чаще включать в рацион перловую кашу. Этот продукт, по словам врача-гастроэнтеролога Светланы Черепицыной, незаслуженно остаётся в тени, несмотря на заметную пользу для здоровья. Эксперта цитирует издание Regions.ru.

Как пояснила специалист, с возрастом обмен веществ замедляется, и питание перестаёт быть просто источником энергии. Организму требуется еда, которая помогает справляться с возрастными изменениями — «налаживать пищеварение, снижать холестерин и восполнять дефицит» важных микроэлементов.

Многие жалуются на тяжесть и нерегулярную работу кишечника, но при этом избегают грубой клетчатки.

Перловка решает эту проблему идеально — она не раздражает слизистую, а мягко стимулирует моторику и служит пищей для полезной микробиоты. Это системное решение для очищения», — объясняет Черепицына.

Через месяц, добавила гастроэнтеролог, у многих снижается уровень «плохого» холестерина. Кроме того, благодаря высокому содержанию магния и калия перловая крупа способствует стабилизации артериального давления, улучшает сон и помогает легче справляться со стрессом.

Основная причина, по которой перловка часто оказывается в немилости, — ошибки при приготовлении. Крупа не любит суеты и требует времени. Перед варкой её советуют замочить на несколько часов, а лучше — оставить в воде на ночь. После этого кашу варят на слабом огне от 45 до 60 минут. При таком подходе текстура становится мягкой и нежной, а вкус — более выразительным, с лёгкими ореховыми нотками.

Несмотря на пользу, перловка подходит не всем. Из-за содержания глютена её исключают из рациона люди с целиакией. С осторожностью крупу рекомендуют употреблять и при обострении гастрита, язвенной болезни и синдроме раздражённого кишечника. Во всех остальных случаях, по словам врача, двух–трёх порций в неделю достаточно, чтобы поддержать организм.

«Здоровье строится на простых и регулярных действиях, а не на разовых акциях с суперфудами. Перловка — это пример того, как привычный, недорогой и неприхотливый продукт может стать мощной поддержкой для сосудов, кишечника и общего тонуса организма в зрелом возрасте. Стоит лишь дать ей шанс и научиться её готовить», — считает гастроэнтеролог.