Снова в тренде: стилист раскрыл модные хиты 2026 года

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В 2026 году в моду снова войдут объёмные вязаные платья с высокими воротниками, а также многослойные образы с платьями и брюками. Прогнозом поделилась персональный стилист-шоппер Валерия Малькова, её слова приводит ТАСС.

По словам эксперта, дизайнеры продолжают переосмысливать тенденции прошлых лет и делают акцент на комфорте и практичности. Одним из ключевых возвращений станут вязаные платья свободного силуэта с высоким воротом — такие модели легко вписываются в повседневный гардероб.

Вновь набирает популярность и приём многослойности. В частности, сочетание платья и брюк, которое Малькова считает удобным и универсальным решением.

Отдельное внимание в новых коллекциях уделяют цветочным принтам. «Дизайнеры активно используют его в осенне-зимних коллекциях, предлагая более тёплую и приглушенную цветовую палитру», — поясняет эксперт.

Ещё одним заметным трендом станет возвращение бохо-эстетики. В моду войдут платья в пол с длинными рукавами, оборками и асимметричным подолом, который позволяет адаптировать модель под разный рост. В цветах модникам рекомендуют делать ставку на природные, «земляные» оттенки, а также анималистичные принты.