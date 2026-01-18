Эксперт рассказал, что происходит с волосами из-за горячей укладки и как их восстановить

ВКонтакте

Правильно выстроенный уход помогает вернуть волосам мягкость, плотность и устойчивость после регулярных горячих укладок, а также компенсирует изменения, которые происходят в их структуре. Об этом, со ссылкой на стилиста DRY BAR «Ломоносовский» Дарью Королёву, пишет Marie Claire.

Почему высокая температура повреждает структуру

Нагрев выше 150 градусов запускает денатурацию кератина — белковые связи теряют прочность. При температуре около 200 градусов приподнимается кутикула, влага испаряется, а стержень становится пористым.

Фен действует мягче утюжка, но при регулярном использовании горячего воздуха баланс всё равно смещается: обезвоживаются и внешние, и внутренние слои. В результате появляются микротрещины, снижается эластичность и исчезает блеск.

Здоровый волос удерживает воду и остаётся гибким. Повреждённый — быстро обезвоживается и хуже переносит механическое воздействие. Поэтому восстановление всегда строится вокруг способности сохранять влагу, восполнять утраченные белки и защищать поверхность.

Что нужно после регулярной горячей укладки

Эффект восстановления возможен только при соблюдении последовательности. Базовая система включает:

мягкое очищение без агрессивных поверхностно-активных веществ, маски и кондиционеры для восстановления, несмываемый уход на влажные пряди, термозащиту как финальный слой, контроль температуры инструментов.

Если нарушить порядок, эффективность ухода резко снижается.

Очищение и смываемые средства

Шампунь задаёт тон всему уходу. Мягкие формулы сохраняют липидный слой и не усиливают сухость. При жирных корнях средство наносят только у основания, а длину очищают пеной — это снижает механическое повреждение.

После мытья особенно важны маски и кондиционеры с увлажняющими компонентами, протеинами и керамидами. Они восстанавливают плотность, уменьшают ломкость и создают гладкую поверхность. При частом стайлинге маски допустимо использовать после каждого мытья.

Несмываемый уход и термозащита

Несмываемые средства формируют защитный слой, который удерживает влагу и снижает трение. Сначала наносят лёгкий увлажняющий продукт, затем — масло или плотную эмульсию (при необходимости).

Термозащита всегда используется последней. Она распределяет тепло и снижает риск глубоких повреждений. Порядок нанесения менять нельзя.

Температура имеет значение

Большинство стайлеров включаются на 200–220 градусов, а это критично при регулярной укладке. Оптимальный режим:

тонкая структура — 140–160°, нормальная — 160–180°, плотная — до 200° (при полноценном уходе).

При правильной подготовке снижение температуры не ухудшает результат, зато помогает сохранить гибкость и уменьшить ломкость.