Калининградцам объяснили, почему опасно заниматься самолечением

Управление Роспотребнадзора по Калининградской области предостерегает жителей от самостоятельной диагностики и лечения заболеваний. По мнению специалистов, такая практика несёт серьёзные угрозы здоровью.
Основные риски самолечения:
- Неправильная диагностика и маскировка симптомов. Устранение боли или других симптомов с помощью лекарств не лечит болезнь, а лишь скрывает её, позволяя ей развиваться дальше.
- Упущенное время и позднее обращение к врачу. Задержка с профессиональной диагностикой увеличивает риск осложнений, делает последующее лечение более тяжелым и длительным (например, грипп может привести к пневмонии, отиту).
- Особый риск для уязвимых групп. Для младенцев, беременных, пожилых людей и пациентов с хроническими или онкологическими заболеваниями самолечение особенно опасно, так как у них выше вероятность тяжелых осложнений и необходимости госпитализации.
- Опасные взаимодействия лекарств. Неучтённая совместность препаратов может приводить к тяжелым побочным реакциям, когда лекарства либо несовместимы, либо ослабляют/усиливают действие друг друга.
- Неправильная дозировка и способ приёма. Без учёта веса, состояния органов и стадии болезни легко ошибиться с дозой или методом введения препарата, что ведёт к отсутствию эффекта или передозировке.
- Развитие устойчивости к лекарствам. Особенно критично для антибиотиков: их необоснованный или неправильный приём приводит к тому, что бактерии перестают на них реагировать, и в будущем препарат теряет эффективность.
