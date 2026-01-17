13:17

Три итальянских шедевра: рецепты классической пиццы с идеальными пропорциями

Пицца — это не просто еда, это философия вкуса, где важен каждый грамм. Истинное наслаждение начинается там, где идеально сбалансировано нежное, воздушное тесто, яркий томатный соус и топпинг, тающий во рту. В честь Дня пиццы мы собрали три священных рецепта, которые считаются эталоном в Неаполе и во всём мире. Это не просто инструкция — это путеводитель по созданию маленького кулинарного чуда у себя на кухне. От классической «Маргариты» до сырного великолепия «Четырёх сыров» — следуйте нашим пропорциям, и вас ждёт триумф. 

Пицца «Маргарита» — эталон простоты

Это та самая пицца, с которой всё началось. Её простота — высший пилотаж, где важен каждый грамм.

Ингредиенты на 1 пиццу (диаметр около 30 см):

Для теста:

  1. 200 г муки «00» или пшеничной высшего сорта
  2. 125 мл воды комнатной температуры
  3. 3 г свежих дрожжей (или 1 г сухих)
  4. 5 г соли
  5. 10 мл оливкового масла первого холодного отжима

Для томатного соуса:

  1. 200 г консервированных помидоров в собственном соку
  2. 1 чайная ложка сушеного орегано
  3. 1 столовая ложка оливкового масла
  4. Щепотка соли

Для топпинга:

  1. 80-100 г приготовленного томатного соуса
  2. 120-150 г сыра моцарелла (для пиццы)
  3. 6-8 листиков свежего базилика
  4. 1 столовая ложка оливкового масла для смазывания
  5. Щепотка морской соли

Способ приготовления:

  1. Замесите тесто: смешайте муку с солью, дрожжи растворите в воде. Влейте жидкость и масло в муку, замесите гладкое тесто. Накройте и оставьте в тепле на 1.5-2 часа, пока оно не удвоится в объеме.
  2. Приготовьте соус: разомните помидоры, смешайте с орегано, маслом и солью.
  3. Подготовьте основу: обомните тесто и аккуратно растяните в круглую лепешку, формируя бортики по краям.
  4. Разогрейте духовку до максимальной температуры (250-280°C) вместе с противнем или пицца-камнем внутри.
  5. Соберите пиццу: на основу равномерно распределите соус, сверху выложите нарезанную моцареллу.
  6. Выпекайте 8-12 минут на разогретой поверхности до румяных бортиков.
  7. Сразу после духовки украсьте базиликом, сбрызните маслом и посыпьте морской солью.

Пицца «Маринара» — старшая сестра Маргариты

Еще более простая и историческая версия. Названа в честь моряков, которые брали ее в плавание.

Ингредиенты на 1 пиццу (диаметр около 30 см):

Для теста: точно такое же, как для «Маргариты» (см. выше).

Для топпинга:

  1. 100-120 г томатного соуса (рецепт выше)
  2. 2-3 зубчика чеснока (около 10 г), тонко нарезанных
  3. 1/2 чайной ложки сушеного орегано
  4. 1 столовая ложка каперсов (по желанию)
  5. 1 столовая ложка оливкового масла
  6. Морская соль и молотый черный перец по вкусу

Способ приготовления:

  1. Приготовьте тесто и раскатайте основу, как описано в рецепте «Маргариты».
  2. Разогрейте духовку до максимума.
  3. На основу нанесите соус, равномерно распределите пластинки чеснока, посыпьте орегано и каперсами. Обильно сбрызните оливковым маслом.
  4. Выпекайте 8-10 минут до готовности теста.
  5. Подавайте, при желании добавив свежий орегано или хлопья острого перца.

Пицца «Четыре сыра» (Quattro Formaggi) — праздник вкуса

Классическое сочетание четырех разных сыров создает невероятную палитру вкусов и текстур.

Ингредиенты на 1 пиццу (диаметр около 30 см):

Для теста: точно такое же, как для «Маргариты» (см. выше).

Для топпинга:

  1. 80 г сыра моцарелла
  2. 50 г сыра горгонзола (или другого голубого сыра)
  3. 30 г сыра пармезан, тертого
  4. 50 г сыра фонтина (или проволоне)
  5. 2-3 столовые ложки сливок 20% (по желанию, для основы)
  6. 1 чайная ложка оливкового масла
  7. Молотый черный перец по вкусу

Способ приготовления:

  1. Приготовьте тесто и раскатайте основу.
  2. Разогрейте духовку до максимума.
  3. Если используете сливки, слегка смажьте ими основу. Сыры нарежьте или натрите. Равномерно распределите моцареллу и фонтину по всей поверхности. Сверху разложите кусочки горгонзолы и посыпьте тертым пармезаном.
  4. Выпекайте 10-12 минут, пока сыры не расплавятся и не начнут слегка пузыриться, а края не подрумянятся.
  5. Сбрызните готовую пиццу оливковым маслом и поперчите.
