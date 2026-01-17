Три итальянских шедевра: рецепты классической пиццы с идеальными пропорциями

ВКонтакте

Пицца — это не просто еда, это философия вкуса, где важен каждый грамм. Истинное наслаждение начинается там, где идеально сбалансировано нежное, воздушное тесто, яркий томатный соус и топпинг, тающий во рту. В честь Дня пиццы мы собрали три священных рецепта, которые считаются эталоном в Неаполе и во всём мире. Это не просто инструкция — это путеводитель по созданию маленького кулинарного чуда у себя на кухне. От классической «Маргариты» до сырного великолепия «Четырёх сыров» — следуйте нашим пропорциям, и вас ждёт триумф.

Пицца «Маргарита» — эталон простоты

Это та самая пицца, с которой всё началось. Её простота — высший пилотаж, где важен каждый грамм.

Ингредиенты на 1 пиццу (диаметр около 30 см):

Для теста:

200 г муки «00» или пшеничной высшего сорта 125 мл воды комнатной температуры 3 г свежих дрожжей (или 1 г сухих) 5 г соли 10 мл оливкового масла первого холодного отжима

Для томатного соуса:

200 г консервированных помидоров в собственном соку 1 чайная ложка сушеного орегано 1 столовая ложка оливкового масла Щепотка соли

Для топпинга:

80-100 г приготовленного томатного соуса 120-150 г сыра моцарелла (для пиццы) 6-8 листиков свежего базилика 1 столовая ложка оливкового масла для смазывания Щепотка морской соли

Способ приготовления:

Замесите тесто: смешайте муку с солью, дрожжи растворите в воде. Влейте жидкость и масло в муку, замесите гладкое тесто. Накройте и оставьте в тепле на 1.5-2 часа, пока оно не удвоится в объеме. Приготовьте соус: разомните помидоры, смешайте с орегано, маслом и солью. Подготовьте основу: обомните тесто и аккуратно растяните в круглую лепешку, формируя бортики по краям. Разогрейте духовку до максимальной температуры (250-280°C) вместе с противнем или пицца-камнем внутри. Соберите пиццу: на основу равномерно распределите соус, сверху выложите нарезанную моцареллу. Выпекайте 8-12 минут на разогретой поверхности до румяных бортиков. Сразу после духовки украсьте базиликом, сбрызните маслом и посыпьте морской солью.

Пицца «Маринара» — старшая сестра Маргариты

Еще более простая и историческая версия. Названа в честь моряков, которые брали ее в плавание.

Ингредиенты на 1 пиццу (диаметр около 30 см):

Для теста: точно такое же, как для «Маргариты» (см. выше).

Для топпинга:

100-120 г томатного соуса (рецепт выше) 2-3 зубчика чеснока (около 10 г), тонко нарезанных 1/2 чайной ложки сушеного орегано 1 столовая ложка каперсов (по желанию) 1 столовая ложка оливкового масла Морская соль и молотый черный перец по вкусу

Способ приготовления:

Приготовьте тесто и раскатайте основу, как описано в рецепте «Маргариты». Разогрейте духовку до максимума. На основу нанесите соус, равномерно распределите пластинки чеснока, посыпьте орегано и каперсами. Обильно сбрызните оливковым маслом. Выпекайте 8-10 минут до готовности теста. Подавайте, при желании добавив свежий орегано или хлопья острого перца.

Пицца «Четыре сыра» (Quattro Formaggi) — праздник вкуса

Классическое сочетание четырех разных сыров создает невероятную палитру вкусов и текстур.

Ингредиенты на 1 пиццу (диаметр около 30 см):

Для теста: точно такое же, как для «Маргариты» (см. выше).

Для топпинга:

80 г сыра моцарелла 50 г сыра горгонзола (или другого голубого сыра) 30 г сыра пармезан, тертого 50 г сыра фонтина (или проволоне) 2-3 столовые ложки сливок 20% (по желанию, для основы) 1 чайная ложка оливкового масла Молотый черный перец по вкусу

Способ приготовления: