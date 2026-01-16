Купание в проруби: что нужно знать перед встречей с ледяной водой

Погружение в ледяную воду — сильный стресс для организма. Чтобы зимнее купание стало безопасной традицией, а не угрозой здоровью, важно следовать проверенным рекомендациям, которые подготовил калининградский Роспотребнадзор.
Перед погружением:
- Пройдите консультацию у врача. Это критически важно для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, проблемами с давлением, хроническими болезнями, а также для беременных и пожилых.
- Выбирайте официальные купели. Окунайтесь только в специально оборудованных и проверенных местах, где дежурят спасатели и медики.
- Откажитесь от алкоголя. Он нарушает координацию, притупляет ощущение холода и создаёт ложное чувство тепла, что увеличивает риск переохлаждения и несчастного случая.
- Сделайте энергичную разминку. Несколько приседаний, махов руками и лёгкая пробежка помогут разогреть мышцы и подготовить сердечно-сосудистую систему.
Во время погружения:
- Входите в воду постепенно, без прыжков. Дайте организму адаптироваться.
- Не погружайтесь с головой. Это резко усиливает холодовой шок и увеличивает потерю тепла.
- Следите за дыханием. Постарайтесь дышать ровно и спокойно, чтобы избежать паники и непроизвольных глубоких вдохов.
- Ограничьте время в воде. Для новичков безопасная длительность — не более 10-15 секунд.
После купания:
- Немедленно вытритесь насухо. Используйте сухое полотенце с хорошей впитываемостью.
- Быстро наденьте тёплую и сухую одежду. Лучше всего подойдёт одежда из натуральных тканей и термобельё.
- Выпейте горячий безалкогольный напиток. Идеальный вариант — сладкий чай или компот в термосе, чтобы плавно согреться изнутри.
- Прислушайтесь к себе. Если после выхода вы чувствуете не проходящий озноб, сильную слабость, головокружение или одышку — немедленно обратитесь за помощью к медикам.
Окунайтесь только в оборудованных местах. У официальных купелей всегда дежурят спасатели и медики.
В Калининграде на период Крещения городские озёра возьмут под усиленное патрулирование. Об этом сообщили в администрации города, напомнив, что официальные купания в этом году проводиться не будут.