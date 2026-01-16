Проверено на слёзы: 3 обжигающих рецепта, чтобы стряхнуть зимнюю спячку

Том Ям по-тайски

Этот кисло-острый суп — культовое блюдо, сочетающее свежесть трав и обжигающий перец чили.

Ингредиенты:

Для бульона: 750 мл воды, 125 мл куриного бульона, 2 стебля лемонграсса, 2 см корня галангала (или имбиря), 5 листьев лайма, 2 перца чили, 3 зубчика чеснока. Для супа: 300 г очищенных креветок, 120 г устричных грибов (шампиньонов), 1 помидор, ½ луковицы, 3 ст.л. рыбного соуса, 3 ст.л. сока лайма, 1 ч.л. сахара, кинза.

Приготовление:

Бульон: Очистите креветки (скорлупу оставьте). Подавите лемонграсс, чили и чеснок, чтобы раскрыть аромат. В кастрюлю с водой и бульоном положите скорлупу креветок, травы и специи. Доведите до кипения и варите 10 минут. Процеживание: Процедите бульон, удалив скорлупу и специи. Верните бульон в кастрюлю. Финальный этап: Добавьте в бульон нарезанные лук и грибы, готовьте 3 минуты. Добавьте креветки и помидор, варите ещё 2-3 минуты, пока креветки не сварятся. Заправка: Выключите огонь, добавьте рыбный соус, сок лайма и сахар. Попробуйте, отрегулируйте баланс острого, кислого и соленого. Подача: Украсьте кинзой.

Версия «Том Ям Крем»: В готовый суп перед подачей добавьте 1,5 ст.л. острой тайской пасты «Нам Прик Пао» и 75 мл сгущённого молока (не сладкого).