Проверено на слёзы: 3 обжигающих рецепта, чтобы стряхнуть зимнюю спячку

Что может быть лучше, чем согреться в холодный день, запустить встряску для вкусовых рецепторов и ощутить прилив адреналина от острого блюда? Если ваши критерии — «чтобы пекло» и «чтобы грело», эта подборка для вас. Отчаянный тайский суп, мексиканская классика, которая обжигает дважды, и блюдо, чьё название говорит само за себя. Будьте готовы: потребуются салфетки и холодный йогурт или молоко — они спасут вас, когда станет слишком жарко!
Том Ям по-тайски
Этот кисло-острый суп — культовое блюдо, сочетающее свежесть трав и обжигающий перец чили.
Ингредиенты:
- Для бульона: 750 мл воды, 125 мл куриного бульона, 2 стебля лемонграсса, 2 см корня галангала (или имбиря), 5 листьев лайма, 2 перца чили, 3 зубчика чеснока.
- Для супа: 300 г очищенных креветок, 120 г устричных грибов (шампиньонов), 1 помидор, ½ луковицы, 3 ст.л. рыбного соуса, 3 ст.л. сока лайма, 1 ч.л. сахара, кинза.
Приготовление:
- Бульон: Очистите креветки (скорлупу оставьте). Подавите лемонграсс, чили и чеснок, чтобы раскрыть аромат. В кастрюлю с водой и бульоном положите скорлупу креветок, травы и специи. Доведите до кипения и варите 10 минут.
- Процеживание: Процедите бульон, удалив скорлупу и специи. Верните бульон в кастрюлю.
- Финальный этап: Добавьте в бульон нарезанные лук и грибы, готовьте 3 минуты. Добавьте креветки и помидор, варите ещё 2-3 минуты, пока креветки не сварятся.
- Заправка: Выключите огонь, добавьте рыбный соус, сок лайма и сахар. Попробуйте, отрегулируйте баланс острого, кислого и соленого.
- Подача: Украсьте кинзой.
Версия «Том Ям Крем»: В готовый суп перед подачей добавьте 1,5 ст.л. острой тайской пасты «Нам Прик Пао» и 75 мл сгущённого молока (не сладкого).
Чили кон карне по-техасски
Сытное, пряное рагу, где острота по-хорошему обжигает.
Ингредиенты:
- Основа: 500 г говяжьего фарша, 1 луковица, 1 красный болгарский перец, 3 зубчика чеснока, 400 г красной консервированной фасоли, 800 г томатов в собственном соку.
- Специи: 4 ч.л. паприки, 5 ч.л. кумина (зиры), 1-2 ч.л. кайенского перца (по желанию), 2 ч.л. сушеного орегано, 1,5 ч.л. соли, 1,5 ч.л. сахара, 3 ст.л. томатной пасты.
Приготовление:
- Обжарка: В большой кастрюле или сотейнике разогрейте масло, обжарьте лук до прозрачности, добавьте чеснок и болгарский перец, готовьте ещё 2 минуты.
- Мясо: Добавьте фарш и жарьте, разбивая комки, до подрумянивания. Всыпьте все специи и томатную пасту, обжаривайте ещё минуту.
- Тушение: Добавьте томаты, фасоль и 125 мл воды. Доведите до кипения.
- Готовка: Уменьшите огонь, накройте крышкой и тушите на медленном огне 1,5-2 часа, изредка помешивая. Это можно сделать и в мультиварке на режиме «Тушение» за 6 часов. Чем дольше томится, тем вкуснее.
- Подача: Подавайте с рисом, кукурузными чипсами, обязательно со сметаной и тёртым сыром чеддер.
Лапша дан-дан
Культовое сычуаньское блюдо, где жгучесть чили встречается с уникальным покалывающим онемением от сычуаньского перца.
Ингредиенты:
- Мясная заправка: 225 г свиного фарша, 2 ч.л. соевого соуса, 1 ч.л. устричного соуса, 2 ч.л. сладкой бобовой пасты.
- Соус: 2 ст.л. кунжутной пасты (не тахини!), 3 ст.л. соевого соуса, 2 ч.л. сахара, ½ ч.л. молотого сычуаньского перца, ½ чашки острого масла (рецепт ниже), 2 зубчика чеснока, ¼ чашки воды от лапши.
- Острое масло: 1 чашка масла, 2 ст.л. сычуаньского перца горошком, ¼ чашки хлопьев чили, 1 палочка корицы, 2 звездочки бадьяна.
- Для подачи: 450 г пшеничной лапши средней толщины, 1 пучок пак-чой или шпината, 2 ст.л. дробленого арахиса, зелёный лук.
Приготовление:
- Масло: В сотейнике смешайте масло со специями. Медленно нагрейте до 160°C, выключите огонь, дайте постоять 6-7 минут, затем удалите специи. Залейте этим маслом хлопья чили в жаропрочной посуде. Остудите.
- Мясо: Обжарьте фарш до подрумянивания, добавьте соусы и пасту, готовьте, пока жидкость не испарится.
- Соус: Кунжутную пасту разбавьте водой от лапши, затем смешайте с остальными ингредиентами для соуса.
- Сборка: Отварите лапшу, в конце отварите зелень в той же воде. На дно пиал налейте соус, выложите лапшу и зелень, сверху — мясо, арахис и зелёный лук. Тщательно перемешайте.