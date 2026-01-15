Эксперты назвали бесполезными программы для ускорения Windows

ВКонтакте

Большая часть программ, которые обещают ускорить работу Windows, на деле не выполняет заявленных функций. К такому выводу пришли журналисты издания XDA, проанализировав популярные утилиты для операционных систем Microsoft.

Авторы материала отмечают, что подобные программы до сих пор пользуются спросом у пользователей, однако реальной пользы от них немного. Создатели таких сервисов фактически вводят людей в заблуждение, поскольку многие задачи можно решить с помощью стандартных инструментов самой Windows.

Для очистки кэша приложений, например, не нужно устанавливать сторонний софт. В системе уже есть раздел «Очистка диска», который позволяет удалить остатки обновлений и другие временные файлы. Процедуру специалисты рекомендуют проводить не реже раза в месяц.

Под шквал критики также попали программы, которые заявляют о «чистке реестра Windows». По словам специалистов, подобные утилиты можно считать мошенническими. Хотя в реестре действительно могут оставаться записи от удалённых программ, они практически не занимают места и не влияют на скорость работы системы.

Бесполезными назвали и приложения для «очистки» оперативной памяти. Эксперты подчеркнули, что после такой процедуры всё быстро возвращается на круги своя — и это нормальный процесс. Если компьютер начинает тормозить, в рекомендуется просто перезагрузить устройство.