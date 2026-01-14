Эксперты объяснили, чем опасно переедание и как справиться с его последствиями

ВКонтакте

Переедание — одна из самых распространённых проблем, с которой сталкиваются люди во время праздников или застолий. Однако оно может нанести серьёзный вред организму даже при единичных случаях. О причинах опасности и немедикаментозных способах помощи рассказала кандидат биологических наук, доцент кафедры фармакологии ИФМХ Пироговского Университета Минздрава России Майя Цицуашвили.

Почему переедание — это опасно?

Специалист объясняет, что основной удар принимает на себя ЖКТ. Чрезмерное количество пищи растягивает стенки желудка, вызывая чувство тяжести и дискомфорта, а также нарушает нормальный процесс пищеварения. В кишечнике непереваренные остатки могут запускать процессы брожения и гниения. Это приводит к повышенному газообразованию, вздутию живота и интоксикации организма.

Как помочь себе без лекарств?

Если переедание случилось у здорового человека, эксперт рекомендует несколько простых и эффективных приёмов для облегчения состояния:

Вода с лимоном. Тёплая вода с долькой лимона стимулирует выработку желудочного сока и желчи, помогая ускорить переваривание застоявшейся пищи.

Травяные чаи. Настои ромашки или мяты обладают спазмолитическим и успокаивающим действием на слизистую ЖКТ, снимают дискомфорт и уменьшают газообразование.

Минеральная вода. Негазированная щелочная минеральная вода (например, «Боржоми», «Ессентуки») помогает нейтрализовать кислотность и облегчить чувство тяжести.

Эти методы помогают справиться с последствиями переедания симптоматически. Однако лучшей стратегией остаётся профилактика: контроль размеров порций, медленный приём пищи и осознанное питание.

Когда нужен врач?

Важно помнить, что описанные способы помощи относятся к ситуативному перееданию у людей без хронических заболеваний ЖКТ. При наличии таких диагнозов, как гастрит, панкреатит, холецистит или других, любое нарушение диеты требует наблюдения врача и, как правило, специальной лекарственной терапии.