Врач предупредил, чем опасны новогодние праздники для сердца и желудка

Новогодние каникулы — время не только для отдыха, но и для серьёзной проверки организма на прочность. О том, почему в праздники обостряются хронические болезни и как избежать угрозы для сердца и желудка, рассказала кандидат медицинских наук, доцент кафедры поликлинической терапии Пироговского Университета Ольга Сайно.

Удар по сердцу: «синдром праздничного сердца» и не только

По словам эксперта, пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями входят в главную группу риска. Три ключевых фактора представляют для них опасность:

Алкоголь и аритмия. Обильные возлияния могут привести к приступу аритмии, который врачи называют «синдромом праздничного сердца». Кроме нарушения ритма, алкоголь способен спровоцировать и приступ стенокардии. Под ударом не только пожилые люди с уже диагностированными проблемами, но и молодёжь, у которой подобные симптомы могут возникнуть впервые.

Резкие перепады температуры. Выход из жаркого помещения на мороз вызывает резкий спазм сосудов. Для неподготовленного сердца это может обернуться обострением хронической болезни или стать первым в жизни сердечным эпизодом.

Солёные закуски. Обилие маринадов, солений и копчёностей на праздничном столе ведёт к избыточному потреблению соли, что создает дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

Испытание для желудка и кишечника

Не меньшую нагрузку в праздники несёт и пищеварительная система. По словам Ольги Сайно, к обострению гастрита, холецистита, панкреатита и желчнокаменной болезни приводит опасный «коктейль»: алкоголь в сочетании с жирной, острой и копчёной пищей.

Скрытая угроза: «долгоиграющие» салаты

Отдельно врач обратила внимание на риск пищевых отравлений.

«Не следует забывать об опасности отравления из-за приёма в пищу «прошлогодних» салатов, заправленных майонезом, тортов с кремом и тому подобного. Эти продукты становятся благоприятной средой для размножения бактерий, если оставлены на столе более чем на 2 часа», — предупреждает Сайно.