Врач предупредил, чем опасны новогодние праздники для сердца и желудка

Новогодние каникулы — время не только для отдыха, но и для серьёзной проверки организма на прочность. О том, почему в праздники обостряются хронические болезни и как избежать угрозы для сердца и желудка, рассказала кандидат медицинских наук, доцент кафедры поликлинической терапии Пироговского Университета Ольга Сайно.
Удар по сердцу: «синдром праздничного сердца» и не только
По словам эксперта, пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями входят в главную группу риска. Три ключевых фактора представляют для них опасность:
- Алкоголь и аритмия. Обильные возлияния могут привести к приступу аритмии, который врачи называют «синдромом праздничного сердца». Кроме нарушения ритма, алкоголь способен спровоцировать и приступ стенокардии. Под ударом не только пожилые люди с уже диагностированными проблемами, но и молодёжь, у которой подобные симптомы могут возникнуть впервые.
- Резкие перепады температуры. Выход из жаркого помещения на мороз вызывает резкий спазм сосудов. Для неподготовленного сердца это может обернуться обострением хронической болезни или стать первым в жизни сердечным эпизодом.
- Солёные закуски. Обилие маринадов, солений и копчёностей на праздничном столе ведёт к избыточному потреблению соли, что создает дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему.
Испытание для желудка и кишечника
Не меньшую нагрузку в праздники несёт и пищеварительная система. По словам Ольги Сайно, к обострению гастрита, холецистита, панкреатита и желчнокаменной болезни приводит опасный «коктейль»: алкоголь в сочетании с жирной, острой и копчёной пищей.
Скрытая угроза: «долгоиграющие» салаты
Отдельно врач обратила внимание на риск пищевых отравлений.
«Не следует забывать об опасности отравления из-за приёма в пищу «прошлогодних» салатов, заправленных майонезом, тортов с кремом и тому подобного. Эти продукты становятся благоприятной средой для размножения бактерий, если оставлены на столе более чем на 2 часа», — предупреждает Сайно.
