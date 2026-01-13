Напитки, дыхательные практики и ледяные ванны: 5 утренних секретов голливудских звёзд, встретивших зрелость красиво

ВКонтакте

Детокс-смузи, ледяные ванны и гимнастика для лица — эти утренние привычки голливудских звёзд только выглядят сложно, на деле их легко повторить дома. Пятёркой правил из бьюти-рутины знаменитостей, которые помогают сохранять молодость и сияющий вид, делится Marie Claire.

Дженнифер Энистон

Актриса начинает день с тёплого очищающего смузи из шпината, банана, рисового молока и корицы. Такой напиток насыщает организм антиоксидантами, улучшает цвет лица и борется с воспалениями. После этого звезда сериала «Друзья»18+ выполняет лёгкий массаж по линиям лица, чтобы снять отёчность и повысить тонус кожи. Завершает утро обязательное нанесение солнцезащитного крема — даже если Энистон не планирует выходить из дома.

Джулианна Мур

Главный принцип — последовательность и защита от солнца. Сразу после пробуждения Мур наносит сыворотку, а сверху — дневной крем с SPF, создавая «многослойный барьер». Знаменитость следует совету своей матери: «У тебя одно лицо, другого не будет», и напоминает, что до 80% признаков старения связаны с воздействием ультрафиолета.

Кейт Хадсон

Предпочитает кофе ледяную ванну для лица: она опускает лицо в миску с холодной водой на несколько секунд. Это мгновенно сужает сосуды, убирает отёки и придаёт коже свежесть. Хадсон уверяет, что после такого ритуала можно обойтись даже без тонального крема.

Виктория Бекхэм

Дизайнер начинает утро со стакана тёплой воды с лимоном для мягкого детокса и бодрости. Затем следует ложка яблочного уксуса и питательный смузи из зелени, фруктов и семян чиа. Такой набор привычек помогает диве сохранять энергию и сияние кожи даже при плотном графике.

Зендея

Несмотря на молодость (актрисе всего 29 лет), Зендея уже осознанно подходит к подготовке кожи к зрелости. Звезда делает акцент на ментальном спокойствии: день начинается с дыхательных практик и короткой медитации, чтобы снизить тревожность. В уходе она придерживается минимализма: мягкое очищение, тоник и увлажняющий крем с SPF. Её формула красоты — чистая кожа и ясный ум.