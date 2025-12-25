Не просто булочки: 4 рецепта для идеального вечера с чаем

Хрустящая карамельная корочка, облако из пушистого теста, аромат ванили — какая булочка станет идеальной парой для вашего любимого чая? Мы нашли четыре очень простых в исполнении рецепта. Откройте для себя новые сочетания, которые оценят даже самые искушённые гости.
Ватрушки с лимонным творогом и изюмом
Ингредиенты:
- 100 г сливочного масла
- Молоко 2.5% 250 мл
- 130 г сахара
- соль
- 2 яйца и ещё 1 для смазывания
- 500 г муки
- 1 ч. л. сухих быстродействующих дрожжей
- сахарная пудра
Для начинки:
- 600 г сухого, жирного творога
- 150 г сахара
- 2 яйца
- Сметана 30% 2 ст.л.
- 1/2 стакана темного изюма
- тёртая цедра 1 лимона
Приготовление
- Приготовьте дрожжевое тесто для ватрушек с лимонным творогом и изюмом. Нарежьте сливочное масло небольшими кусочками и растопите.
- В кастрюльке подогрейте молоко, чтобы оно стало теплым, но не горячим, и растворите в нем сахар и соль.
- Добавьте к молоку яйца и хорошо перемешайте.
- Смешайте муку с дрожжами. Всыпьте половину муки в молочную смесь и размешайте. Постепенно подсыпайте муку, пока у вас не получится мягкое, эластичное тесто.
- Добавьте растопленное масло и вымесите тесто руками, 5 мин., скатайте в шар. Положите в миску, накройте полотенцем и поставьте подходить в теплое место на 1–1,5 ч.
- Приготовьте начинку. Протрите творог через сито, а затем взбейте миксером с сахаром и яйцами. Если начинка получается слишком густой, добавьте немного сметаны.
- Добавьте в начинку лимонную цедру и изюм и перемешайте. Уберите в холодильник до использования.
- Когда тесто увеличится в объеме в два раза, слегка обомните его и разделите на 12 одинаковых кусочков. Скатайте их в шарики и положите на противень, застеленный пергаментом, на небольшом расстоянии друг от друга. Прикройте полотенцем и оставьте на 15 мин.
- Разогрейте духовку до 170 °С. Дном небольшой рюмки сделайте углубления в центре каждого шарика и заполните их начинкой. Взбейте оставшееся яйцо с 2 ст. л. воды и смажьте тесто кисточкой.
- Поставьте противень в духовку и выпекайте ватрушки 25–30 мин. Готовые ватрушки остудите и посыпьте сахарной пудрой.
Булочки из дрожжевого теста с корицей
Ингредиенты:
Для глазури:
- 120 г сливочного сыра
- 60 г сливочного масла
- 1,5 стакана сахарной пудры
- 1/8 ч. л. соли
- 1/2 ч. л. ванильного экстракта
Для начинки:
- 200 г коричневого сахара
- 2,5 ст. л. молотой корицы
- 80 г сливочного масла
- Для теста:
- 200 мл молока
- 80 г сливочного масла
- 2,5 ч. л. сухих активных дрожжей
- 2 яйца
- 100 г сахара
- 3,5-4 стакана муки
- 1 ч. л. соли
Приготовление
- Подогрейте молоко до 30 °С. Сливочное масло растопите и немного остудите. Разведите дрожжи в 2–3 ст. л. теплого молока и оставьте на 5 мин.
- Смешайте молоко, сливочное масло, яйца и сахар, в конце добавьте дрожжи. Всыпьте 3,5 стакана просеянной муки с солью и замесите тесто. Вымесите тесто — оно должно быть мягким и слегка липким. При необходимости добавьте еще немного муки.
- Подкатайте тесто в шар и поместите в смазанную маслом миску. Затяните миску пленкой, поставьте в теплое место и дайте тесту подняться дважды.
- Для начинки смешайте коричневый сахар, корицу и размягченное масло.
- Раскатайте тесто в прямоугольник размером 40х50 см. Смажьте его начинкой.
- Сверните тесто в рулет, начиная с длинной стороны. Разрежьте рулет на 18 кусочков и выложите булочки на противень, застеленный пергаментом, на расстоянии 1,5–2 см друг от друга. Прикройте салфеткой и оставьте на 30 мин., пока булочки не увеличатся в размере вдвое.
- Разогрейте духовку до 200 °С. Выпекайте булочки 15 мин., до золотистого цвета. Достаньте булочки и немного остудите на противне, прикрыв салфеткой.
- Для глазури взбейте сливочный сыр и масло комнатной температуры до получения однородной массы. Добавьте сахарную пудру, щепотку соли и ванильный экстракт и снова взбейте. Нанесите глазурь на теплые булочки и дайте застыть.
Булочки с рикоттой и сладким красным перцем
Ингредиенты:
- молоко – 0,5 стакана
- яйцо – 1 шт.
- чеснок – 2 зубчика
- яйцо (желток) – 1 шт.
- сахар – 1 ст. л.
- мука – 450 г
- крупная морская соль – 0,25 ч. л.
- дрожжи сухие – 6 г
- перец сладкий красный – 1 шт.
- сыр рикотта – 200 г
- масло растительное – 1 ч. л.
Приготовление
- Перец вымыть, разрезать на 4 части, удалить сердцевину. Положить четвертинки перца кожурой вверх в форму для запекания, сбрызнуть растительным маслом и поставить в разогретую до 220°C духовку на 15 мин.
- Муку просеять в миску, добавить дрожжи, сахар и соль. Взбить молоко с яйцом и рикоттой, влить в муку и замесить тесто. Переложить его на присыпанную мукой поверхность и вымешивать в течение 10 мин.
- Поместить тесто в смазанную маслом миску, накрыть и оставить в теплом месте на 1–1,5 ч.
- Готовый перец переложить в пластиковый пакет, плотно закрыть и оставить на 10 мин. Снять кожицу, мякоть мелко нарезать. Чеснок очистить и измельчить.
- Добавить нарезанные перец и чеснок в тесто. Разделить тесто на 12 частей и скатать каждую в шарик.
- Разогреть духовку до 200°C. Положить булочки на смазанный маслом противень, смазать желтком, сделать на верхушках ножом надрезы в виде креста. Накрыть пленкой и оставить на 15 мин. в теплом месте. Затем пленку снять, посыпать булочки морской солью и выпекать 20 мин. до золотистого цвета.
Сконы с яблоком, сыром и беконом
Ингредиенты:
- 280 г муки
- 280 мл сливок жирностью 33%
- 90 г сливочного масла, очень холодного
- 100 г чеддера
- 6 тонких ломтиков бекона
- 1 среднее яблоко
- большая веточка розмарина
- 1,5 ст. л. разрыхлителя
- 2 ст. л. сахара
- 3/4 ч. л. соли
- 1/2 ч. л. свежемолотого черного перца
Приготовление
- Разогрейте духовку до 190 °С. Застелите противень бумагой для выпечки.
- Разогрейте сковороду и обжарьте бекон на сильном огне, пока он не станет хрустящим и золотистым. Переложите бекон на бумажные полотенца, чтобы стек лишний жир. Нарежьте маленькими кусочками.
- Измельчите листочки розмарина. Очистите яблоко и нарежьте маленькими кубиками. Натрите сыр на крупной терке.
- В большой миске смешайте муку, разрыхлитель, сахар, соль и перец. В эту смесь натрите на крупной терке холодное сливочное масло. При помощи двух вилок перемешайте масло с мучной смесью, чтобы получились крупные крошки.
- Добавьте в миску бекон, сыр, яблоко и розмарин, перемешайте и влейте 250 мл сливок. Быстро перемешайте тесто и выложите на присыпанную мукой рабочую поверхность. Несколько раз промесите тесто, а затем раскатайте в пласт толщиной 2 см.
- Формочкой или стаканом вырежьте сконы. Поместите их на подготовленный противень, смажьте поверхность оставшимися сливками. Выпекайте 18–20 мин., до золотистого цвета. Подавайте сконы горячими.
Порадовать себя и близких горячей выпечкой — не такое сложное дело, как может показаться. Дома можно приготовить как знаменитые синнабонки, так и полезные несладкие булочки с разнообразием семечек. Тремя удачными рецептами с «Клопс» поделились калининградцы.