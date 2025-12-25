Не просто булочки: 4 рецепта для идеального вечера с чаем

Порадовать себя и близких горячей выпечкой — не такое сложное дело, как может показаться. Дома можно приготовить как знаменитые синнабонки, так и полезные несладкие булочки с разнообразием семечек. Тремя удачными рецептами с «Клопс» поделились калининградцы.