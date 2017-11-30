Сегодня общественностью командовать невозможно и не нужно

Заместитель председателя регионального правительства Александр Торба ответил на вопросы ведущей программы радио "КП-Калининград" "Авторитет с Еленой Воловой".

О карьере

— Александр Васильевич, родились вы в Краснодарском крае, учились в Иваново. Как вас занесло в Калининград?

— Молодым специалистом, уже с молодой семьёй. В 21 год у меня уже был годовалый сын, с супругой мы вместе учились. Мы сюда приехали по распределению.

— С чего в Калининграде начали?

— С трамвайно-троллейбусного управления, потому что у меня специальность была "Городской электротранспорт и промышленная электроника". Я был инженером-электромехаником. Наилучшие воспоминания о работе в настоящем трудовом коллективе вагоноремонтных мастерских, где я трудился старшим мастером.

— У вас несколько высших образований. Зачем вам столько?

— Возникла необходимость, когда уже работал в мэрии Калининграда начальником управления, повышать свой уровень, квалификацию. В тот момент был набор в академию госслужбы в Петербурге. Предложили, я не отказался. Окончил сразу по двум специальностям: "менеджер-экономист", "государственное и муниципальное управление". Это был 1995 год. И через полтора года ещё и юридическое образование там же получил. Было очно-заочное обучение, которое здорово помогало получить, освежить знания, расширить круг знакомых, друзей, с кем-то продолжаю консультироваться, поддерживаем друг друга. Среди моих однокурсников есть те, кто и губернаторами стали, и мэрами городов. Я рекомендую всем учиться и повышать свой уровень образования. Сам всегда стараюсь это делать.

— А с президентом встречались?

— Обеспечивал от правительства визиты президента, работая в командах Егорова, Бооса. Встречался с президентом только губернатор.

— На какой из должностей вы чувствовали себя наиболее комфортно?

— На любой должности я не могу сидеть на месте спокойно. Мне нужна жизнь… И даже на такой непубличной работе, как руководитель аппарата. Кстати, наш аппарат был эффективным и на хорошем счету на федеральном уровне. Мы занимались электронным правительством, внедрили сквозной электронный документооборот правительства и администраций муниципальных образований. Запустили в Гурьевске первый в Северо-Западном федеральном округе МФЦ. Ещё я был руководителем регионального отделения партии власти, активно занимался общественными задачами, организовывал чемпионаты мира по интеллектуальной игре "Что? Где? Когда? ", чемпионат Европы по футзалу, помогал командам КВН, футбольному клубу "Балтика", был капитаном команды правительства по различным видам спорта и интеллектуальным играм.

— Мне запомнился ваш стиль работы в качестве руководителя аппарата. Это наиболее комфортная была для вас тема?

— Для меня комфортнее та работа, где ты видишь результат. Например, начальником управления по делам молодёжи мэрии Калининграда. Тяжелейшее время, когда комсомол развалился, а молодёжной политики ещё не было. Тогда приходилось заниматься и трудоустройством несовершеннолетних, и подростковыми клубами, и летним реабилитационным лагерем для несовершеннолетних в Круглово. В то время познакомился с Егоровым. В 1995 году к нему такой наглый мальчишка пришёл и сказал: "Отдайте, пожалуйста, в Круглово помещения бывшего полка связи и казармы". Командующий поверил, дал мне, и мы сделали хороший центр. Он был площадкой, на которую ориентировались многие другие регионы. Тогда начинались и КВН "Золотой осьминог", и газета "Новый наблюдатель", и социальная служба молодёжи, и многое другое.

— Мне очень жаль, что забрали молодёжную политику из внутренней. Мне кажется, вы бы сейчас очень гармоничны были, если бы курировали её.

— А мы взаимодействуем с молодёжной политикой.

— Да, мне молодёжь говорит, что вы выступаете как лоббирующая сила. К вам обращаются, если что-то не идёт.

— Мы очень дружно общаемся в команде Антона Андреевича Алиханова. Кабинеты с Натальей Ищенко рядом. Самая живая работа в муниципалитетах.

О спорте

— Между охотой и рыбалкой вы выбираете футбол?

— Абсолютно верно. Или волейбол. Вторник — спортивный вечер. Если не успеваю в 18:30 на футбол, то в 19:00 команда правительства играет в волейбол.

— Вы считаете справедливым выделение бюджетных средств для "Балтики"?

— Деньги идут не только на профессиональную команду, но и на юношескую, детскую. Значительная сумма поступает от спонсоров — больше половины. Футбол, даже если кому-то не нравится, — вид спорта, объединяющий миллиарды людей. Калининградская область — футбольный регион. Чемпионат мира в 2018 году — это инвестиции и большие возможности для развития. И тот факт, что он будет проводиться у нас, — во многом заслуга "Балтики". В 2010 году велась очень обширная дискуссия по поводу финансирования футбольного клуба из бюджета. Тогда были запущены социологические исследования на тему, надо ли выделять средства на футбол. Большинство сказало: да, в том числе из бюджетных средств. Уверен, что в перспективе на калининградский футбольный клуб не будет тратиться бюджетное финансирование. Но мы пока знаем только один такой пример в стране — это клуб "Краснодар".

Об Общественной палате

— Александр Васильевич, новым председателем Общественной палаты стала Ольга Аринцева. Соломон Израилевич (Гинзбург — Прим. ред.), его люди говорили, что вы лоббируете кого-то, мешаете. Расскажите, пожалуйста, как проходили выборы.

— Смешно было читать пассажи Соломона Израилевича про то, что его кто-то задвигает. Во-первых, губернатор сам ему предложил поработать в Общественной палате. Как я мог Соломону Израилевичу какие-то палки в колёса вставлять? Более того, мы помогали с общественными организациями, которые могли бы его выдвинуть. Заявления, что у него "терялись" документы, — глупость.

— А как выбирали председателя? Соломон Израилевич, я знаю, претендовал на это место.

— Полагаю, Гинзбург сделал фальстарт. Во время формирования палаты четвёртого состава её членам не понравилась неаргументированная навязчивость и утверждения Соломона Израилевича, что предыдущие палаты ничего не сделали. Это вызвало большие дебаты, потому что общественники старались, обсуждали законопроекты, инициировали свои, включая закон об общественном контроле, построили системы общественных советов в муниципалитетах и в органах исполнительной власти. Много дискуссий было с министрами, когда они отчитывались перед Общественной палатой о работе по госпрограммам. Я считаю, что все предыдущие Общественные палаты — и во главе с Гарием Чмыховым, и с Тамарой Кузяевой — очень много сделали для становления гражданского общества в Калининградской области.

Неудивительно, что подавляющим большинством голосов председателем была избрана Ольга Аринцева, заместителем — Олег Грознецкий. Это уважаемые, достойные люди. Впрочем, как и все избранные в палату общественники.

— Может, недостаточно всё это освещалось?

— Вот тут я согласен. Буду рекомендовать аппарату Общественной палаты приглашать СМИ и максимально публиковать информацию в социальных сетях по вопросам, которые обсуждаются на заседаниях и по которым принимаются решения.

— Чего вы ждёте от этой палаты?

— Что именно там будут проходить дискуссии, вырабатываться общественное мнение по ключевым проблемам. Но не с позиции критиканства. Люди сегодня хотят искренности, искренности, объективности и результата.

— А власть сегодня готова к дискуссии такого уровня?

— Конечно.

— Оппоненты утверждают, что правительство будет влиять на решения палаты.

— Полная ерунда. Как можно сегодня командовать общественностью? Это могут утверждать лишь те, кто совершенно оторвался от действительности. Сегодня общественностью командовать невозможно и не нужно.

— Такие истории, как в Пионерском сегодня (где общественность возмутилась планами по вырубке деревьев для будущей дороги в порт — Прим. ред.), должны быть вынесены, на мой взгляд, на площадку Общественной палаты, и власть должна именно на этой площадке выслушать все стороны и принять участие в этих дискуссиях.

— Безусловно. Игнорировать сегодня любую активность ни в коем случае нельзя. Помните, у нас с 2010 года возникала протестная активность. И мы с 2011 года системно занимались переводом протестующих с улиц в кабинеты для решения вопросов. Таким образом решались вопросы и дольщиков, и рыбаков, и многие другие.

— Вы ждёте от Общественной палаты формирования именно такой площадки?

— Абсолютно. Самые острые вопросы должны обсуждаться там. Это и вопросы ЖКХ, и экологические вопросы. Например, по экологической ситуации в Прибрежном.

О муниципалитетах

— Нынче модны Telegram-каналы. Я читала, вы в Светлогорск собирались быть главой. Были такие намерения?

— Конечно, нет. Безусловно, я с определённой горечью расставался с Гвардейском. Многие обижались, что я ушёл: мол, бросил... Кстати, мы интересную норму придумали, Антон Андреевич поддержал. Сегодня каждый член правительства закреплён за муниципалитетом. Эдуард Батанов — за Краснознаменском, Илья Баринов — за Советском. Я — за Гвардейском, естественно. Члены правительства, отвечающие за муниципалитеты, стали неформально приезжать туда, в проблемы вникать и помогать.

— А к Telegram-каналам вы как относитесь? Вот Мединский недавно высказался, что там одни сплетни.

— Не находится времени отслеживать всё, что гуляет по интернету. Узкий круг, человек 500, смотрят эти каналы.

— Недавно Варламов опубликовал пост по поводу Гвардейска и затопленной детской площадки. Как вы отреагировали?

— Опубликована фотография четырёхнедельной давности, когда были большие дожди и ремонт ещё не завершился. Несправедливо. В этом месяце как раз в Гвардейске проходят праздники двора. Это те дворовые территории, которые были благоустроены в 2017 году в рамках федерального приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды". Два праздника уже состоялись — 17 и 24 ноября. Следующий пройдёт 1 декабря.

Кстати, мы рекомендуем коллегам из муниципалитетов обсуждать с людьми на старте проекта, какой двор отремонтировать, какой тротуар сделать. Для этого даже разработали интернет-ресурс.

Мы сейчас курсы проводим для глав, замов и начальников управлений по тому, как взаимодействовать с общественностью. Регулярные должны быть встречи. В муниципалитетах, где главы активно и регулярно встречаются с жителями и общественными советами, снимается напряжение по многим вопросам.

— Что в Немане сейчас происходит? Почему там такая кутерьма? Будурацкий ушёл. Что теперь будет с Неманом?

— Всё будет в порядке. Будут объявлены новые конкурсные процедуры, появится новый глава администрации. От регионального правительства Неман курирует министр здравоохранения Александр Кравченко.

— Почему так получилось?

— Должность главы администрации, я вам честно могу сказать, тяжелейшая, не каждый к ней готов. И снизу, и сверху, и сбоку ты прозрачен и за всё отвечаешь перед депутатами, перед жителями, перед правительством, перед федералами. И везде виноватый. Нужно быть и хозяйственником, и общественником, и дипломатом. Причём все 24 часа в сутки.

— А что происходит в Пионерском? Там не избран глава, как теперь будет развиваться ситуация?

— Выборы не состоялись, один из кандидатов забрал документы. Будут повторные. Драматизировать не надо, управляемость сохраняется, там новый депутатский корпус активный, от правительства отвечает за этот округ Ермак.

— Александр Васильевич, люди активно выступают против вырубки придорожных деревьев. Как вы к этой теме относитесь?

— К каждому вопросу нужно очень взвешенно и обстоятельно относиться. Много таких тем, где возникают крайние позиции. Ну, например, бродячие собаки. Есть крайняя позиция — надо отстрелять, другая крайняя — не отстреливать. Или ремонт дворовых территорий: если не обсудить с жителями, нужна ли детская площадка или нет, где должен пройти тротуар, то возникает конфликт. На площадке Общественной палаты можно и нужно обсуждать проекты реконструкции дорог и компенсационной высадки деревьев.

По поводу вырубки. Безусловно, хочется сохранить изюминку нашей области. Но если есть те деревья, которые падают, которые являются угрозой для жизни и здоровья, если есть заявки от жителей, что некоторым деревьям требуется санация, то, безусловно, её надо проводить. Общественность должна понять, что не вся аллея будет вырублена, а только на территории определённого населённого пункта. Отмечу, массовых вырубок в регионе никогда не планировалось.

— А вы сами за выборы или за конкурсные процедуры?

— Опыт показывает, что не всегда выборы — хороший вариант. У нас был вариант "народного" мэра Кожемякина, очень позитивный и хороший. Но был не менее хороший вариант "назначенного": это Шипов Виталий Валентинович, который много сделал для развития города. У нас были очень яркие, эпатажные личности, которые выбирались населением, но по факту они абсолютно не управленцы. Например, Кавун в Гвардейске.

В условиях вертикали власти хорош баланс, когда есть выборные депутаты и есть сити-менеджер, назначенный по контракту. У депутата и правительства есть варианты неэффективного заменить на эффективного. А избранного заменить очень тяжело.

— Проснулась такая идея, что ряд муниципалитетов могут быть объединены между собой. Обсуждается ли это в правительстве сегодня?

— Такая тема в 2011 году была инициирована прошлым правительством и получила определённый успех. Концентрируются ресурсы, тратятся эффективно. Ну нет у нас на сегодня тысячи депутатов, просто нет. Или 77 эффективных глав, нам бы 22 хотя бы набрать. Людям важно, чтобы были тепло, вода, чтобы ремонтировались дороги, появлялись тротуары, детские площадки, а не количество глав.

Такую процедуру проходят сегодня Светлогорский, Нестеровский районы, возможно, и Балтийск к этому придёт. Это правильный путь. А в рамках объединения округов существует другая возможность — агломерация. Это не только новое модное слово, но и перспективный путь. Сегодня муниципалитеты могут объединяться и получать федеральные ресурсы на решение общих проблем. В рамках Калининградской городской агломерации, которую организовало по заданию губернатора министерство развития инфраструктуры области, получены колоссальные деньги на ремонт дорог общей протяжённостью более 140 км. В неё входят Гвардейский, Гурьевский, Светловский, Зеленоградский, Пионерский, Полесский, Багратионовский, Правдинский и другие городские округа.

— Замечаете ли вы, что восточные территории пустеют, люди оттуда уезжают. Как вы думаете, можно ли решить вопрос?

— Только один путь — создавать новые производства на востоке, условия для жизни. Индустриальный парк создаётся в Черняховске, медицинский центр в Советске. Но, к сожалению, Калининград, как пылесос, вытягивает. И без поддержки восточных муниципалитетов этот процесс будет усугубляться.

— Переходим к программе конкретных дел, которую правительство использует для муниципалитетов. Каковы её итоги?

— Программа очень качественная. В этом году заявлено было 500 объектов в 22 муниципалитетах. По итогам конкурсных процедур выходим уже на 624 к концу года. Могу похвалить Советский и Неманский городские округа, Нестеровское городское поселение, а также Пригородное сельское поселение Нестеровского района — они эту программу уже реализовали. Работы на завершающей стадии — в Зеленоградском, Багратионовском, Озёрском и Янтарном городских округах. К сожалению, тяжёлая ситуация с ПКД в Полесске. Там очень поздно приступили к разработке смет и к объявлению торгов. Есть риски срыва программы в этом муниципальном образовании.

Если говорить о реализации ПКД в 2018 году, мы сейчас отрабатываем изменения в программе с использованием сайта "Активный гражданин", чтобы муниципалитеты могли, проконсультировавшись с жителями, защититься в правительстве в марте, приступить к торгам и за лето выполнить работу. Те, кто справится, получат бонусы.

В сравнении с 2015 годом по решению Антона Алиханова финансирование программы увеличено на 90 миллионов рублей и составляет в этом году 190 миллионов рублей. То же самое в следующем году. Несмотря на то что бюджет, конечно, напряжённый. Учитывая самую чувствительную тему, водоснабжение, 50% будут на это направлять. Это может быть замена труб, модернизация скважин, установка частотников в посёлках.

— Одним из самых сложных муниципалитетов остаётся Балтийск. Поменялся глава, пришёл Сергей Мельников. Как вы сегодня оцениваете ситуацию?

— Она стабилизировалась. Оценку, безусловно, только жители могут дать. Балтийск участвует в региональных программах, с депутатами нормальное взаимодействие, с общественниками. Нет скандалов, которыми всегда славился Балтийск. Кстати, курирует работу в Балтийске очень важная фигура в правительстве, ещё один первый заместитель губернатора Алексей Борисович Родин, руководитель аппарата.

Мы встречались в ходе предвыборной кампании с активом. Первые шаги Мельникова люди с воодушевлением приняли. Безусловно, в Балтийске ещё много вопросов, это и теплоснабжение, и газификация. Но сегодня Мельников, конечно, сильная фигура, на которую возлагаем большие надежды.

— Какие проблемы являются сейчас наиболее острыми для всех муниципалитетов? Что именно предлагает правительство для их решения?

— Одна из ключевых проблем муниципалитетов — большая закредитованность. Планируется реструктуризация долгов с пониженной ставкой. Помощь в концессиях, ресурсы на продолжение строительства дорог, их ремонт… Правительство продолжает помогать и в крупных стройках, и в малых делах.

О предвыборных обещаниях

— Прошли выборы, Антон Андреевич объехал муниципалитеты. Конечно, он что-то обещал. Вы где-то эти обещания собрали, как это будет теперь реализовываться?

— После каждой встречи с населением губернатор давал поручения. Они на контроле, и мы регулярно их обсуждаем.

— Отчёты об исполнении обещаний вы будете публиковать?

— Хорошая тема. Это надо делать. Есть и вещи, которые все знают. Было обещание по онкоцентру, оно же реально реализуется: деньги федеральные получены, проектирование идёт, застолблены суммы, необходимые для застройки. Было обещание по поводу аэропорта, и мы видим, что изменения налицо. И то, что десять лет стояло страшным рейхстагом, сегодня выглядит прилично. Ведётся колоссальный объём ремонтных и строительных дорожных работ. В разгаре решение застарелых экологических проблем. Это и свалка в посёлке Космодемьянском, и короотвал бывшего ЦБК.

— А что буксует, на ваш взгляд? Чем Антон Андреевич обеспокоен сегодня?

— Эффективное использование имеющихся ресурсов. Кто-то быстро и по-честному торги проводит, экономию получает, делает ещё больше, а кто-то нет.

— Вы недавно презентовали тестовую версию проекта "Активный гражданин". Зачем вы его создали и что вы ждёте от этого?

— Мы не изобретаем велосипед. Московская область, Москва, Ленинградская область, ряд других регионов такой программный продукт уже сделали для того, чтобы консультации в интернете проводить с населением по определению приоритетов. Программа — это порядка 50–100 запросов жителей, которые хотят тротуар, освещение. Возникает лоббизм со стороны депутатов, других разных лиц, куда направить эти деньги. А денег, допустим, 10 миллионов, а заявок на 30. Как определить приоритет? Кроме того, дополнительно к общественным слушаниям, на которых в силу обстоятельств может присутствовать далеко не каждый житель, "Активный гражданин" даст возможность людям проголосовать за тот или иной объект. Это позволит определить, что в первую очередь делать, а что во вторую. Там будут сроки, там будет цена, там будет информация по контрактам, можно будет отслеживать, это общественный контроль использования бюджетных средств.

У каждого муниципалитета появится собственная страничка, можно будет использовать существующие паблики в соцсетях со ссылкой на этот сайт, люди в привычном месте будут иметь доступ к этому.

— Как сегодня выстраиваются отношения правительства и НКО? Какая поддержка предусмотрена, будет ли в следующем году такой же?

— Порядка 24 млн рублей в области в последние годы традиционно тратятся на поддержку общественников, на НКО, и такая же сумма будет и на следующий год. Приглашаем всех активно участвовать и получать свои гранты. Эта поддержка увеличивается в федеральном бюджете, у нас есть средства на обучение наших общественников, как заявляться, чтобы победить, на федеральные, президентские гранты, на гранты коммерческих структур. У нас под три тысячи общественных организаций — правда, активных порядка 300. Они тоже формируют внутреннюю политику.