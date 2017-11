Очень многие рокеры забыли, что такое рок

17 ноября Калининград посетила группа Louna с концертом в поддержку своего альбома "Дивный новый мир". Песни группы славятся философскими и антиутопическими мотивами, и этот альбом не стал исключением. Клопс.Ru побеседовал с вокалисткой группы Лусинэ "Лу" Геворкян о протестных настроениях, рэпе, инди, заграничных гастролях, краудфандинге и новом поколении.



— Как вы относитесь к тому, что сейчас в России становится всё больше протестных движений?



— Я как раз могу констатировать тот факт, что их становится всё меньше и меньше. Фактически инакомыслящих людей остались единицы. И та самая молодёжь, которая наконец-то подняла головы и выражает своё мнение, сейчас стала объектом насмешек и высмеиваний. То есть вообще никакого уважения к населению нет фактически. Если ты молодой, значит, по умолчанию глупыш и ничего не понимаешь, не имеешь права и должен сидеть учить уроки. А если ты немолодой, значит, обязательно кем-то там проплаченный. То есть гражданин в стране априори высказывать своё мнение не может и не имеет права. Если у него есть своё мнение, значит, он обязательно кем-то проплачен.



И мне кажется: из-за того что было очень много запугиваний, таких историй, как Болотная, этих движений всё меньше и меньше, и людей всё меньше и меньше, потому что действительно чувство страха их сдерживает.

Помимо чувства страха, ещё, естественно, и нынешний рост патриотизма. Весьма, не побоюсь этого слова, искусственно созданный в виде известных нам мероприятий типа Олимпиады. Поэтому я не могу сказать, что сейчас оппозиционное движение или какое-то свободное движение активно.



— А как вы думаете, новое поколение может продемонстрировать протест?



— Я хотела бы, чтобы новое поколение показало разум, логику, мышление. Протест протестом, а люди должны научиться думать своими головами, и надеюсь, что не следующее, а хотя бы следующее за ним поколение будет гражданами, а не рабами. Население уважающей себя державы имеет право чувствовать себя людьми.



— Существует такое мнение, что в кризисные периоды появляется творческий рывок, лучше работает муза.



— Есть такое, да. Когда ты находишься в каком-то упадочном, депрессивном состоянии, творческая мысль лучше идёт. Когда ты максимально счастлив, у тебя всё хорошо, ты на позитиве, то не настолько некий нерв ловится.



— С работой над новым альбомом вы почувствовали этот прилив?



— У нас новый альбом будет иметь совсем другую тематику. Мы её раньше не поднимали в наших песнях, и там не будет фактически тех тем, которые были раньше. На новом альбоме практически все 14 песен, кроме одной, наверное, будут объединены определённой канвой — противостояние. Противостояние поколений, противостояние идеологий, идей, возрастов, понятий.



— А при написании "Дивного нового мира" был такой прилив?



— При написании "Дивного нового мира" мы были в тотальном отчаянии и апатии, поэтому мы этим альбомом завершили свою сагу рассмотрения наших реалий через призму антиутопии.



— То есть сейчас будет новый творческий этап?



— Да, сейчас мы решили поговорить о других вещах, потому что мы сказали всё, что думаем на эту тему. Мы имеем своё гражданское мнение, человеческое мнение и хотим выразить его по другому вопросу. Музыкальная составляющая, естественно, тоже наталкивает на те или иные мысли, поэтому в новом альбоме весьма бодрая и дерзкая музыка и очень лирический мотив. Альбом будет целостным рассказом о противостоянии. Очень такой молодецкий, но в то же время взвешенный, со взрослым взглядом на молодёжь и с вечно молодым взглядом на более взрослое поколение.



— Альбом Behind a Mask звучит очень здорово! В будущем планируются другие англоязычные альбомы?



— Да, сейчас у нас в процессе сведения второй англоязычный альбом, он уже давно записан. Мы сейчас ждём вокальных партий наших американских друзей для дуэтных песен. Как только они их вышлют, мы всё сведём и будем готовить англоязычный релиз. Альбом будет называться Panopticon.



— Планируете ли вы проводить туры в Европу и США?



— Это всё от финансов зависит. Естественно, все, кто более-менее адекватно оценивает, как и чем живут музыканты, понимают, что всё это делается за свой счёт, и пока мы такую ношу не потянем. Может быть, попробуем вписаться в европейский фестиваль этим летом, сейчас начнётся зимний букинг. С туром поживём — увидим. Финансово это пока что очень сложно.



Фото: Мелисса Фокс / Предоставлено pr-директором группы Louna Алексеем Бигильдиным

— Вы уже продолжительное время пользуетесь краудфандинговой платформой. Расскажите, в чём преимущества пожертвований со стороны фанатов?



— Это не пожертвования, и вообще это смешно даже так полагать. Хотя многие так думают и постоянно гонят на группы, которые пользуются краудфандингом. Я считаю, что это глупо. Это не пожертвования, а предзаказ. За то, что человек вкладывает средства, он получает: за 100 рублей — цифровую версию, 500 рублей — физическую версию альбома в хорошем качестве. За большую сумму по почте всё приходит вместе — с маечками с эксклюзивными дизайнами, плакатами, шапочками, посещением репетиций, посещением предпрослушивания альбома, с возможностью даже записать свой вокал на этот альбом.



Для нас это интересный интерактив, в котором мы ещё и общаемся с нашими слушателями. Они оставляют свой след в творчестве, а не пожертвование. У нас на этом альбоме будет наша уже традиционная акция — это участие в записи альбома. Мы начали это с 2013 года и по сей день продолжаем. Также есть очень интересная акция — "Квиз". Он будет проходить в одном из музыкальных пабов. Ведущий проведёт такую музыкальную викторину, а мы поделимся на две команды — слушатели и группа — и будем играть. Я думаю, что слушатели победят (смеётся).



— Сейчас главенствующим жанром в России называют рэп. В основном это связано с тем, что стало появляться много различных движений с Запада. Как вы относитесь к жанру?



— Как обычно — всё всегда циклично. Естественно, Запад диктует, тут не поспоришь. Но мне кажется, что наша хип-хоп-культура достаточно качественная и очень быстро растёт и не бьёт в грязь лицом. Мне кажется, что это достойное движение и многие представители вполне интересны как из старой школы, так и из новой.



Я вижу причины, почему рок просел. Очень многие рокеры забыли, что такое рок. Что это вечная молодость, вечная свобода, тот же самый пресловутый вечный протест против всех и вся и себя самого. Это постоянная борьба, постоянное нервное напряжение, которое заставляет идти вперёд.



А сейчас всё состарилось и под власть просело. Очень многие рок-музыканты, если говорить о корифеях, стали намного ближе к монархии, нежели к анархии. Поэтому понятно, что не все представители рока, типа нас, ещё держатся и трепыхаются в этом болоте и дышат своим воздухом, а не тем, который навязывают.



Хип-хоп можно даже назвать новым рок-н-роллом — там пока не боятся говорить о том, о чем думают.



— Второй фактором, благодаря которому рэп стал популярным, это рэп-баттлы. Что вы думаете о них?



— Я видела парочку. Честно говоря, сложно смотреть. Прикольно, классно, но всё-таки при всей нашей смысловой нагрузке и при всём свойстве творчества я больше люблю музыку. Мне проще послушать какой-нибудь саундтрек без слов, нежели часами слушать баттлы. Я, конечно, обожаю стихосложение, всё очень круто, но для меня 15 минут — это максимум.



— Думали ли вы выпустить одну из композиций, в который бы сочетались рок и рэп, по типу Noize MC?



— Мы думали сделать дуэт с представителями очень старой школы хип-хоп-культуры, но пока очень тяжко с расписанием у нас и у них. Поэтому ждём и посмотрим, чем всё увенчается.



Если делать дуэт, то это должно быть что-то достойное, взвешенное и именно выструганная композиция, а не просто как дань времени — "О, сейчас моден хип-хоп, а давайте сделаем хип-хоп дуэт!". Нет. Лучше мы сделаем это, когда волна сойдёт, но сделаем это круто, качественно и чтобы цепляло, а не чтобы заскочить в уходящий или приходящий или стоящий на перроне поезд.



— Как вы относитесь к инди-року?



— Инди-рок — это independent rock (независимый рок — Прим. ред.), он модный, но никогда не станет популярным. В этом его суть indie — независимость. Его не пиарят, и он не соберёт стадионы.



— Сейчас многие исполнители, в том числе и рок-исполнители, пытаются адаптироваться под новую аудиторию, из-за чего часто в их адрес можно услышать возгласы "Скатились! ", "Опопсели!" и так далее. Из тех примеров, которые я помню, это группа Bring Me The Horizon. Раньше их музыка была более депрессивной и жёсткой, а в последних альбомах она стала более спокойной. Что скажете по этому поводу?



— Мне кажется, что они просто подросли. Они же начинали совсем мальчиками, подросли и поняли, что мелодика и пение имеют место быть в этом мире. На одном хрипе и крике далеко не уедешь. Скорее, тогда они делали то, что было модно, а сейчас они стали делать мало-мальски нормальную музыку! При всём моём уважении к Bring Me The Horizon, они выросли и поняли, что надо уже и попеть, а не хрипеть. И для 16-летних девочек, которые ходили посмотреть на молодого Оливера, он же не будет вечно молодым, правильно? Так что пора уже и музыку делать. Глядишь, скоро совсем уже серьёзный хард-рок заиграют (смеётся).



Честно говоря, я даже не знаю, что такое подстраиваться под аудиторию. Если ты делаешь хорошую песню, которая цепляет за живое — вот я сделал, и её слушают. А если у тебя ещё и есть возможность прозвучать на радио, её оценят там и возьмут, то её услышит ещё больше людей, вот и всё. Всё это подстраивание под некую мифическую аудиторию не стоит даже какой-то вехи в истории.