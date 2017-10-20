С самого детства важно воспитывать в человеке уважение к живой природе

Альбому группы "Мумий Тролль" "Морская" в этом году исполнилось 20 лет, следствием чего стал тур "Морская. 20" по крупнейшим концертным аренам страны. Одной из точек юбилейного маршрута станет Калининград. "Твой Бро" поговорил с лидером культовой группы о сотрудничестве с фэшн-дизайнерами, защите животных и уточнил название нового альбома "Мумий Тролля".

— Русская музыка до "Мумий Тролля" — какая?

— Для меня это "Аквариум", "Алиса", "Звуки Му", "Центр", "Наутилус Помпилиус" — в общем, всё, что было в рок-клубах Питера, Москвы и Екатеринбурга/Свердловска.

— Защита животных давно стала важной частью вашей жизни. А вы можете выделить какое-то своё главное достижение на этом поприще, этакий milestone?

— В 2010 году я участвовал в организации первого и единственного "Тигриного саммита" в Санкт-Петербурге, что было следствием моей встречи в Вашингтоне с World Bank, который выступил с "глобальной тигриной инициативой". А сразу после я написал книгу-трёхтомник для чтения всей семьёй — "ТигрИные истории", которую мы выпустили совместно с Русским географическим обществом. В ней "Стишата о тигрятах" для самых маленьких, стилизованная фольклорная былина-сказание про амбу, хранителя тайги. "Амба", кстати, — это "тигр" на языке удэге, одного из коренных народов Приморья. Третья часть — иллюстрированное эссе, рассказывающее об амурских тиграх и о том, что делается в нашей стране для сохранения этого редкого вида животных. Я считаю важным с самого детства воспитывать в человеке уважение к живой природе, перестать быть её потребителями и бездумными завоевателями-браконьерами. Нужно понять, что все мы — равнозначные и равноправные составляющие глобальной экосистемы.

— В августе вышел клип на "Отв. за Романтику", новую песню с грядущего альбома, который появился в результате сотрудничества с Little Big Production. Как сложилось это сотрудничество?

— Я вообще уважаю, доверяю и предпочитаю сотрудничать с трудолюбивыми, увлечёнными, независимыми и эрудированными талантами. С ними всегда интересно, потому что их катастрофически мало.

— Грядущий альбом будет называться "СеверозападХВосток". Каким он будет?

— Всё-таки я склоняюсь к варианту "Восток(X) наСеверозапад". Это очень спонтанный и живой альбом, который мы записали за десять дней без всякой предварительной подготовки. В группе изменились участники. И, как ни странно, мне кажется, что мы намного лучше стали друг друга понимать в творческом плане.

— Есть фирменный компонент, который впервые появился на "Морской" и с тех пор присутствует в каждом из альбомов группы?

— Моя личная ответственность за весь процесс. Я так и не нашёл человека, который бы взял хотя бы её часть на себя.