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Главная Интервью

Калининградский бизнес первым в России может получить кредиты на уникальных условиях

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Дмитрий Чемакин Министр по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли Калининградской области

Автор: Константин Сериков
05 сентября 201713:39
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Весной 2017 года по инициативе временно исполняющего обязанности губернатора Калининградской области А.А. Алиханова создан Фонд развития промышленности Калининградской области. Его основная задача — поддержка предпринимателей, развивающих, модернизирующих производство. О работе фонда и интересе к нему калининградских предпринимателей Клопс.Ru рассказал его директор Дмитрий Чемакин.
 
— Недавно стартовал приём заявок на финансирование проектов. Кто сможет воспользоваться этой программой?
 
— Суть всех программ фонда — дешёвые кредиты на модернизацию, технологическое перевооружение либо создание производства. Мы предоставляем займы для предприятий от 1% годовых без всяких скрытых комиссий. Первые три года заёмщики платят только проценты. И только потом, когда производство начинает зарабатывать, следует выплата тела кредита. Сегодня калининградский бизнес может получить кредит на уникальных условиях, о которых ещё несколько лет назад и мечтать было нельзя. В современной истории России такого ещё не было, это уникальная ситуация, учитывая, что учётная ставка ЦБ — 9%, банковская — от 11–12%, а фактическая для бизнеса ещё больше. 
 
Главные условия предоставления займа таковы: софинансирование со стороны заявителя — не менее 50% стоимости проекта. Срок предоставления займа — до пяти лет, по итогам реализации проекта необходимо обеспечить целевой объём продаж новой продукции — от 30 до 50% от суммы займа в год начиная со второго года серийного производства.
 
Расходовать средства можно на приобретение оборудования, инжиниринг, выпуск пробной партии. Важный нюанс: оборотные средства предприятия и строительство наш фонд не финансирует. 
 
— Есть ли ограничения по отраслям?
 
— Финансируются предприятия обрабатывающей промышленности (классы 10, 13-17, 20-33 ОКВЭД ред. 2). Предприятия пищевой, добывающей, генерирующей промышленности, сельское хозяйство имеют свои программы и свои механизмы поддержки. 
 
— Сколько таких потенциальных компаний? 
 
— Это все компании области. Порядка семи тысяч предприятий и индивидуальных предпринимателей. Мы приглашаем всех вне зависимости от оборота и объёмов производства. Главное — чтобы проект, с которым к нам приходят, был по мере возможности просчитан. С остальным мы поможем. 
 
— На какую максимальную сумму может рассчитывать предприниматель?
 
— Минимальная сумма займа — 10 миллионов рублей. Региональный фонд может финансировать проекты на сумму до 100 миллионов, а федеральный — до 500 миллионов рублей и больше. Есть требования по обеспечению займа, но тут правила работы фонда похожи на банковские.
 
— А каким должен быть проект?
 
— Возможность поддержки имеют все предприятия, но особенно те, целью которых является модернизация производства или начало выпуска новой продукции. Уверен, что поддержку получат проекты, направленные на локализацию производства на территории региона. 
 
— Дешёвые деньги наверняка завлекли толпы бизнесменов к вам. Какова активность сейчас?
 
— Изначально предприниматели, по всей видимости, посчитали, что такой процент — это не более чем рекламный слоган, было определённое затишье. Но потом пошли заявки. К нам пришли "ПГМ — Городское пространство", "Балтмоторс", ряд других компаний. Сейчас порядка 30 предприятий обратились к нам, их заявки мы сейчас рассматриваем.
 
— Есть компании, которым вы отказали?
 
— Официальных отказов пока не было. После детальной консультации многие берут паузу, чтобы взвесить свои потребности, просчитать проект и вместе с нами начать его реализацию.
 
— А есть лимиты по числу предприятий? Вы уже назвали несколько компаний, которые претендуют на поддержку. Стоит ли сейчас и другим участвовать?
 
— Лимитов нет никаких по той причине, что мы вышли на федеральный уровень. При одобрении заявки мы выделяем 30% средств, федеральная поддержка составляет 70%. На следующий год планируется докапитализация фонда, что с учётом возможности привлечения федерального финансирования позволит продолжить реализацию данной программы.
 
— В недавнем интервью вы говорили о том, что 85% всего товарооборота области — это импорт. Можно как-то изменить эту ситуацию в ближайшее время?
 
— Системно на ближайшие годы резко понизить уровень зависимости региона от импортных поставок не получится. У нас не та собственная сырьевая база, есть традиционные тесные экономические связи с иностранными партнёрами. Нельзя резко взять и сбросить вес с 90 до 45 кг. Это просто подорвёт организм. Так и в экономике. Задача нашего фонда — помогать тем, кто внедряет и начинает использовать технологии, уменьшающие такую зависимость. Минимизировать количество импортных поставок готовой продукции, заменив её на рынке всей страны продукцией собственного производства. К примеру, завод композитных материалов "ПГМ — Городское пространство" будет закупать сырьё для производства уличных ограждений за пределами страны, но производить продукцию в области, тогда как сейчас такая продукция полностью ввозится. С ростом производства сырьевой базы в стране и это изменится. Но поддержку проект получит сегодня.
 
Компания "Балтмоторс" подала заявку на получение кредита в размере 10 миллионов. Она намерена сократить закупку комплектующих для производства мотобуксировщиков и другой техники и заняться их производством здесь. 
 
— Кстати, недавно мы были на заводе композитных материалов в Васильково, где узнали, что денег там пока не получили. Как долго приходится их ждать?
 
— Регион своё решение уже принял, в ближайшее время примет и федеральный фонд в части своего софинансирования. Этот проект готов для финансирования. Многое зависит от готовности проекта. В целом от подачи документов до получения ответа от всех фондов проходит порядка месяца-двух. Это небольшой срок для бизнеса и привычного механизма кредитования в банках.
 
— А среди желающих получить поддержку не было такого крупного предприятия, как "Автотор"?
 
— Эта компания к нам обратилась в числе первых. Она давно заявляла о намерениях развивать производство комплектующих. Выкладки наши и условия финансирования они и их партнёры получили, пока размышляют. В последние годы "Автотор" последовательно увеличивает локализацию, по некоторым азиатским моделям доля добавленной стоимости составляет уже порядка 30%. Но завтра этого будет мало для работы на рынке. Надеюсь, компания начнёт программу локализации в следующем году. 
 
— Насколько быстро удаётся найти взаимодействие с федеральными структурами?
 
— Взаимопонимание и, что важно, взаимное профессиональное признание есть. Работа фонда признана отвечающей федеральным стандартам. Это даёт возможность общего финансирования региональных проектов, а значит, финансово гарантирует наши предложения. 
 
— Кто принимает решение о выделении средств?
 
— Фонд консультирует и проводит все необходимые экспертизы. От финансовой, юридической до производственной и научной, мы даём своё заключение об условиях финансирования проекта и условиях минимизации рисков проекта, которые всегда есть. Оцениваем достаточность предоставленного обеспечения. Далее экспертный совет фонда даёт свою независимую оценку. Итоговое решение принимает наблюдательный совет, который возглавляет врио вице-премьера правительства области Александр Шендерюк-Жидков. В состав совета входят основные министры финансового и реального сектора.
 

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