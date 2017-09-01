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Главная Интервью

Услуги Центра женского здоровья очень востребованы у калининградок

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Александр Кравченко врио министра здравоохранения Калининградской области

12:39
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Врио министра здравоохранения Александр Кравченко рассказал Клопс.Ru о пользе вакцинации против гриппа, опасных последствиях инфарктов и инсультов, а также о перспективах получения высокотехнологичной медпомощи в Калининграде.
 
— Полтора месяца назад открылся Центр женского здоровья на ул. Иванникова. Насколько он востребован?
 
— Потребность в услугах, которые предлагает центр, высокая. Мы обследовали за это время более пяти тысяч женщин, запись к специалистам составляет более 13 тысяч человек. Там очень оптимально организован процесс приёма пациенток. Работают врачи-гинекологи, маммологи, онкологи, все медики имеют широкие компетенции. Там стоит прекрасный новейший маммограф — цифровой, современный, низкодозный, бесплёночный. За эти полтора месяца в центре выявлено около сотни случаев онкологических заболеваний на ранних стадиях, и эти женщины получат необходимую терапию, их шансы на излечение очень высоки. Мы очень довольны результатом работы этого медучреждения.
 
— Увы, открытие центра не решило извечную проблему Калининградской области — доступности медицинской помощи. Вы в регионе работаете уже год — придумали как её решить?
 
— Доступность помощи действительно хромает, и не только в нашем регионе. Мы работаем, и много чего положительного уже происходит. Запускаем проект "Бережливая поликлиника" — он позволяет персоналу поликлиник тратить меньше времени на заполнение бумаг, поиски медкарт и другую бумажную работу и уделять освободившееся время пациентам.
 
— Как это работает, что конкретно даёт?
 
— Это технологически сложный, но эффективный проект. Всё систематизировано, информация о пациентах передаётся в общую систему, которая доступна для регистратора, медсестёр, доктора. Достаточно одного "клика", и пациент получает талон, его данные передаются в базу, медсестра не пишет от руки, а многие пункты просто "кликает", и это экономит время. В кабинетах забора крови, например, лаборант не отвлекается ни на что, кроме забора крови. Результаты анализов приходят не на бумаге, а передаются в электронную медицинскую систему. Мы обучили средний медперсонал работе в этой системе: почти всю организационную работу сегодня делает медсестра. Благодаря всем этим мерам работа в поликлиниках оптимизирована и пропускная способность увеличилась в разы. 
 
— Однако столпотворения около кабинетов лора, окулиста или хирурга никуда не исчезли. Записаться проблема, чтобы попасть к доктору срочно, приходится часами сидеть у кабинета...
 
— Увы, дефицит узких специалистов есть. На одного доктора невозможно взвалить работы больше, чем он может сделать. Эти проблемы нужно решать параллельно. Мы много что в этом плане делаем. И пока мы не укрепимся кадрами, полностью эти проблемы не решим. Конечно, стараемся заинтересовать и привлечь в регион новые кадры. И глава региона поддержал нашу новую кадровую программу, реализацию которой планируем начать с 1 января будущего года.
Активно работаем с нашим мединститутом, стараемся активизировать его взаимодействие с лечебными учреждениями области. Ищем пути взаимодействия со специалистами из образовательных учреждений Санкт-Петербурга, Москвы и других городов. Стараемся организовать обучение специалистов. Мы организуем конференции и другие образовательные мероприятия для медиков.
 
— У нас много больных, которые со своими патологиями вынуждены ездить в федеральные центры. На что они могут рассчитывать в плане получения высокотехнологичной медпомощи в Калининграде?
 
— Оказание высокотехнологичной помощи всегда требует серьёзных материальных ресурсов и высокой подготовки и компетенции кадров. У нас появился совершенно шикарный центр микрохирургии глаза на базе Областной клинической больницы, где проводят уникальные операции. Мы здорово подтянулись по онкологической помощи в части хирургии: сложнейшие операции сейчас делают в областной больнице и ЦГКБ. Мы вынашиваем планы по укреплению лор-службы. Стали делать крупные онкологические операции на органах брюшной полости, совершенно новые операции по педиатрии — внутрисуставные, артроскопические, через маленькие проколы, нейрохирургические операции на головном мозге и костях скелета. Всю это медпомощь можно получить бесплатно по показаниям и полису ОМС.
 
— В последнее время в региональном минздраве много говорят о профилактике инфарктов и инсультов. В чём она заключается?
 
— Инфаркты и инсульты относятся к болезням системы кровообращения и занимают первое место в структуре смертности. С точки зрения профилактики в регионе ситуация достаточно сложная. Информирование населения о болезнях сегодня очень низкое.
Вопрос в том, как людей заставить обратиться к специалисту на первых этапах развития болезни. Чаще мы идём к врачу, только когда сильно заболело. В случае с инфарктами и инсультами, чтобы их избежать, пациента нужно "отлавливать" на этапе первых скачков давления. Подбирать терапию, регулировать давление, формировать у человека приверженность к здоровому образу жизни. Тогда профилактика будет эффективна и нацелена на предотвращение осложнений.
 
— Расскажите, какие состояния дают повод для беспокойства и в чём ещё может заключаться первичная профилактика?
 
— Ранние симптомы болезней системы кровоснабжения — это головокружение, шум в ушах, пульсирующая боль в затылке или, наоборот, беспричинная слабость, боль за грудиной. Своевременное выявление некоторых состояний позволяет избежать тяжёлых последствий. Например, сосуды шеи несут кровь от сердца до головного мозга. У некоторых людей есть изменения в этих сосудах: извитость, бляшки и т.п. Их можно было прооперировать, но, увы! Терапевт должен работать с такими людьми — направлять их на обследования и подбирать лечение.
Очень важна и вторичная профилактика — у тех, кто перенёс инсульт или инфаркт, пролечился, перенёс операцию. Клиническая картина ушла, и они думают, что снаряд в одну воронку дважды не попадает. Но не в этом случае: попадает, и ещё как!
 
— Последствия инфарктов и инсультов могут быть очень тяжёлые...
 
— К сожалению, да. Летальный исход или инвалидность, паралич. Многие пациенты теряют речь, возможность двигаться, годами лежат, прикованные к постели.
Очень важно, чтобы люди знали об этих болезнях. Мы выпустили буклеты для школьников, в которых очень доступно изложена информация о первых признаках инсульта. Это поможет ребятам оценивать состояние своих близких: родителей, бабушек, дедушек, своевременно помочь взрослым, вызвать скорую помощь при необходимости.
Есть понятие "золотой час": за это время медики могут помочь больному не допустить инфаркта. Восстановление может пройти почти без последствий, если помощь при инсульте придёт в течение четырёх с половиной часов. А если больной попадает к врачу спустя, например, шесть часов, то его шансы на полноценную здоровую жизнь существенно снижаются.
 
— Где в области есть отделения, которые специализируются на помощи людям при инсультах?
 
— В БСМП, Областной клинической больнице, ЦГКБ, Гусевской районной больнице оказывают профессиональную помощь и чётко понимают, какой инсульт как лечить. Во всех этих медучреждениях подготовленные и проученные команды, которые лечат с очень хорошими результатами.
 
— А есть отделения реабилитации?
— Люди думают, что реабилитация — это когда пациента привезли в специальное учреждение и проводят с ним какие-то манипуляции. На самом деле реабилитация начинается уже в тех отделениях, где пациенты проходят лечение. Им вводят специальные препараты, делают массажи, восстанавливают двигательную активность, так называемые вертикализаторы позволяют менять положение больного, его учат заново ходить и говорить. Восстановление — это сложная многоступенчатая программа. Второй этап реабилитации проходит в специализированных отделениях. Максимальный объём таких пациентов пропускает через себя ЦГКБ. Третий этап проходит в поликлиническом звене. Но всего этого будет меньше, если жители будут обращаться за помощью раньше.
 
— В области началась прививочная кампания против гриппа. Можно назвать вакцинацию панацеей от болезни?
— Наверное, некорректно говорить, что это панацея, но статистика говорит о том, что люди, привитые от гриппа, если и заболевают этим вирусом, то болезнь у них чаще протекает легче. Состояние каждого привитого пациента, заболевшего гриппом, всегда подлежит детальному анализу, в том числе вирусологическому. Кстати, хочу отметить, что грипп и респираторные заболевания — это не тождественные понятия. Грипп — это конкретный вирус, который вызывает определённую клиническую картину, в том числе развитие осложнений. ОРЗ может быть инфекционного характера или вирусного, однако это не те вирусы, о которых мы говорим в случае гриппа.
Многие, к сожалению, недооценивают тяжесть гриппа и даже пытаются перенести болезнь на ногах. Это недопустимо как с позиции заражения других людей, так и из-за опасности получить крайне тяжёлые осложнения. Особенно легко "цепляют" вирус и тяжело переносят болезнь те, кто находится в группах риска. Поэтому я считаю, что прививаться надо особенно тем, кто в группах риска.
 
— Кто в них входит?
 
— Люди с ослабленным иммунитетом, пожилые, имеющие хронические заболевания. Также те, кто активно общается: школьники, студенты, люди, которые много передвигаются в общественном транспорте, работники социальной сферы, те, кто работает или проживает в домах престарелых и т.п. Ещё я советую прививать детей с шести месяцев и беременных женщин.
 
— Расскажите, в какой период, где и на каких условиях можно привиться от гриппа?
 
— Прививочная кампания против гриппа стартовала в регионе с 15 августа и продлится до 1 октября. В этом году мы планируем привить более 40% населения области. Вакцины доступны во всех медучреждениях. При необходимости они будут подвозиться. Дополнительно в этом году в Калининграде развернут передвижной прививочный кабинет — это специально оборудованный автобус, который работает в разных точках города. Прививка делается бесплатно, вакцину мы получаем за счёт федеральных средств. Перед вакцинацией пациента осматривает терапевт, делает заключения о показаниях и противопоказаниях. Ещё раз повторюсь: благодаря вакцинации количество больных во время эпидемии значительно уменьшается.
 
 
 
 

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