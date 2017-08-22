Я показал Юрию Вяземскому два наших замка, и он пригласил меня на передачу "Умники и умницы"

Ученик калининградского лицея №23 Яков Щербич примет участие в телепередаче "Умники и умницы" на "Первом канале". Якова лично пригласил бессменный ведущий интеллектуального шоу Юрий Вяземский. В Москве молодого человека ждут в начале декабря.

О том, как произошло их знакомство и чем старшеклассник заинтересовал философа Вяземского, Яков Щербич рассказал радио "Комсомольская правда — Калининград".

— Как же получилось, что тебя пригласил сам Вяземский?

— Руководитель центра одарённых детей Сергей Станиславович Гоман попросил меня показать Юрию Павловичу замки Бранденбург и Бальга. Мы с ним съездили, и после этого он пригласил меня на передачу.

— А почему именно тебя попросили?

— Наверное, потому что я очень интересуюсь историей нашего края, веду группу "ВКонтакте", много пишу на эту тему, делаю проекты.

Я планировал показать ещё две кирхи, но у Юрия Павловича был очень плотный график, пришлось ускориться. Проблем в общении не было, он благодарный слушатель.

— Ты планируешь проводить такие же экскурсии в будущем?

— В ближайшем будущем — да, это экскурсия для мамы.

— Как готовился к поездке с Вяземским?

— Три дня перед встречей лопатил интернет, книги, другие источники. Юрий Павлович тоже очень много рассказал, его интересовал прусский период. Это очень интересная ранняя история, первые битвы, первые осады.

— Было что-то новое, о чём в школе не рассказывают?

— В школе вообще не особо рассказывают про историю региона. Новые имена я узнаю в основном из немецких источников, которые более полно раскрывают различные события. Осталось много тайн, которые надо исследовать. Я занимаюсь поисками остатков замков, городищ, усадеб. Меня интересует послеорденская история, когда Пруссия стала светским государством. Это не очень исследованный период, когда велось усадебное строительство. Я пытаюсь искать усадьбы, сохранившиеся и не очень.

— Как давно ты интересуешься историей и откуда этот интерес?

— Я побывал в Петербурге и там увидел столько всякой красоты! Стало интересно, что можно посмотреть у себя в области. Узнал о замках, кирхах, дворцах. Состояние большинства памятников стабильно тяжёлое. Но сейчас многое перешло в частные руки, я считаю, что это правильная политика. В последнее время активизировалась работа. Восстановили, например, кирху в Краснолесье, такого не было с 1979 года. Так что если мы захотим, то сможем переломить ситуацию.

— А как ты ведёшь работу по выявлению таких памятников истории?

— Я разработал методику: нахожу информацию, координаты, использую аэрофотосъёмку. Это называется аэроархеология. Я постоянно штудирую разные источники. Когда ты находишь нечто новое, есть ощущение, будто ты что-то раскопал.

— Такую информацию надо передавать в определённые инстанции, чтобы они занимались охраной и реконструкцией? Есть у тебя такая возможность?

— Да, недавно мы, инициативная группа школьников, встречались с руководителем Службы охраны памятников Масловым, и он рассказал, как оформлять такое заявление. Скоро мы подадим довольно большой пакет документов. Упор мы сделаем на памятники усадебного строительства, потому что их зарегистрировано очень мало.

В Петербурге есть самая старая усадьба, построенная в 1701 году. А у нас есть 1625 года и даже начала XVI века, это сравнимо с московскими палатами. Есть дворец в Нилово, он сгорел в 1909 году. В Сосновке сохранились росписи. Есть здания, которые сохранились, но таких не очень много — например, дворец Риппен в Совхозном.

— Туристам можно их посмотреть?

— Да, вполне. В районе Правдинска, Черняховска, Мамонов дороги неплохие, проблем не возникает. И есть даже какой-то шарм в этом. Ты ходишь в Петергофе по дорожкам и не можешь ни к чему прикоснуться, а у нас можно спокойно потрогать старый кирпич. Но пока, к сожалению, организованного туризма такого рода нет.

— Как спасать такие памятники? Есть у тебя идеи?

— Фахверковый дом в Сосновке — Пушкайтене — это рыцарское имение, в Европе есть такие. Там можно сделать музей быта дворянина. Он очень маленький, его можно легко привести в порядок. Нечто подобное есть в Варшаве. А другие усадьбы, возможно, передавать в частные руки.

— Какое место в регионе самое любимое для тебя?

— Я долго думал, где же мне нравится больше всего. Одно место назвать сложно, чем больше ты узнаешь, тем больше интерес к чему-то новому. Возможно, это Альтхоф в Песочном, кирхи в Арнау, Домнау. В Правдинске, Озёрске очень нравится гулять.

— Ты со своим будущим определился? Оно будет связано с историей?

— Нет, не с историей. Думаю, надо служить на пользу государству. Может быть, это дипломатия или другая госслужба. Или архитектура. Буду думать. А история — это хобби. У меня вообще их много — космонавтика, военная сфера, искусство.