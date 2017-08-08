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Главная Интервью

На 1 августа продано 95% льготных авиабилетов, рассчитываем получить дополнительные субсидии

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Владимир Жовтун начальник департамента регионального министерства развития инфраструктуры

07 августа 201712:03
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Начальник департамента развития транспортного комплекса и дорожной деятельности регионального министерства развития инфраструктуры Владимир Жовтун рассказал о том, как субсидируются авиаперевозки в Калининград. 
 
— Владимир Аксентьевич, как складывается ситуация с обеспечением авиационной доступности региона?
 
— В Храброво продолжается реконструкция, при этом региональное правительство, и собственники, и главный оператор постоянно думают о расширении географии полётов, привлечении в регион новых перевозчиков, увеличении количества авиарейсов. С марта по октябрь их число выросло на 24%, на московском направлении — на 15%, на петербургском — на 27%. Открыты новые регулярные направления из Калининграда в Анапу, Екатеринбург, Архангельск, Витебск, Анталию, возобновились полёты в Мурманск и Варшаву.
 
— То есть перспективы у региона есть?
 
— Конечно. Строятся новые гостиницы, развивается инфраструктура, всё больше проходит фестивалей, праздников, людям интересно приезжать к нам. По данным аэропорта Храброво, пассажиропоток в первом полугодии вырос на 10%, несмотря на реконструкцию и увеличение продолжительности технологических окон. По 10 часов и по 16 часов два раза в неделю аэропорт не принимал и не отправлял самолёты, чтобы дать возможность ремонтировать взлётно-посадочную полосу. В июле открылись новые площади пассажирского терминала. В конце года завершится строительство удлинённой до 3350 м ВПП. 
 
— Какова сейчас ситуация с субсидированием авиаперевозок в Калининград и обратно? 
 
— С 2011 года более 900 тысяч россиян купили авиабилеты по субсидированным тарифам. Это не только калининградцы, но и туристы, военнослужащие. Программа действует с 15 мая по 15 октября. В 2017 году в ней участвуют авиакомпании "Аэрофлот", "Сибирь", "Уральские авиалинии", "ЮТэйр", "Ред Вингс" и "Нордавиа". 
 
— Но всё же летом цены на авиабилеты резко выросли. 
 
— Да, с июля билеты на московском направлении стоили от 10 до 68 тысяч рублей в один конец. В 2017 году Калининграду выделено в качестве субсидий 341,5 млн рублей. На начало августа, за два с половиной месяца до срока окончания программы в текущем году, продано 95% льготных билетов. На 1 августа большинство авиакомпаний закрыли их продажи, поскольку полностью освоили федеральные деньги.
 
— В нынешнем году было выделено меньше средств на программу субсидирования, с чем это связано?
 
— Во-первых, расходы федерального бюджета в целом сократились, а во-вторых, в прошлом году — все, наверное, помнят — ассигнования на реализацию программы не были освоены в полном объёме. 52,6 млн рублей так и не были потрачены. 
 
— А почему? 
 
— По нашему мнению, авиакомпании не соблюдали правил предоставления квоты мест по спецтарифам. Ситуация усугубилась ещё и тем, что часть перевозчиков искусственно создавали дефицит посадочных мест по субсидированным тарифам..
 
— В этом году и меньше выделили, и деньги уже практически закончились. Что планируется предпринять?
 
— Мы обратились в правительство РФ, лично к Дмитрию Медведеву и министру транспорта Максиму Соколову, попросили дополнительно профинансировать льготные авиаперевозки на калининградском направлении в августе — октябре и увеличить субсидирование в 2018–2019 годах. В федеральную антимонопольную службу направили просьбу проверить обоснованность роста цен на авиабилеты.

Сколько стоят билеты

Предельная величина специального тарифа: 
 
Калининград — Москва: 3800 руб.
Калининград — Санкт-Петербург: 3500 руб.
Кабмин РФ с учётом предложений Росавиации и регионального правительства утвердил перечень дополнительных субсидированных маршрутов:
Калининград — Мурманск (предельная величина специального тарифа — 6000 руб.),
Калининград — Сочи (6500 руб.),
Калининград — Архангельск (5500 руб.), 
Калининград — Екатеринбург (8500 руб.),
Калининград — Калуга (3800 руб.).
 

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