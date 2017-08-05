Исторически Калининградская область ничуть не меньше Россия, чем моя родная Одесса

Калининградскую область посетил Анатолий Вассерман — знаменитый на всю страну участник интеллектуальных игр, публицист и телеведущий. Вассерман пообщался со студентами БФУ им. Канта, выступил в дискуссионном клубе "Калининградский блог-пост", встретился с местными блогерами и Антоном Алихановым. Политолог Александр Носович, сопровождавший "Онотоле", записал точку зрения "ходячей энциклопедии" по самым разным вопросам, которые ему задавали калининградцы.

О нашей области

"Исторически Калининградская область ничуть не меньше Россия, чем, например, моя родная Одесса. Калининградская область после её вхождения в состав Советского Союза заселялась в основном русскими, причём из центральной России, поскольку там был накоплен большой опыт сельского хозяйства. Соответственно, в культурном отношении Калининградская область — это вполне Россия. А то, что тут в той или иной мере проявляется немецкий субстрат… Ну так в той или иной мере вся русская культура изначально с момента своего зарождения впитывает в себя достижения разнообразных других культур и творчески их преобразует".

О германизации

"Хочу предупредить русских, которые попытаются переделать себя в немцев: сами немцы их никогда не примут, поскольку у них совершенно иная концепция национальности. Ну а насчёт того, возможна ли здесь германизация, хочу заметить, что процесс украинизации занял почти полтора века и на всём его протяжении вкладывались громадные силы и средства. В России я сегодня не вижу тех, кто мог бы предпринять аналогичные по масштабам усилия для продвижения германизации вашего региона, зато вижу тех, кто может этим попыткам успешно противостоять. И вообще, бороться с германизацией в случае чего придётся не столько в Калининграде, сколько в Москве. Поэтому, если мне вдруг дадут знать о возникших здесь соответствующих тенденциях, я первым делом постараюсь организовать расследование в столичных кругах".

О соседях

"На экономическую интеграцию с соседями рассчитывать не приходится, поскольку интеграция сейчас возможна только в концепции узкой специализации стран и регионов. Любая специализация и интеграция, предложенная вам Польшей и Литвой, будет сводиться к тому, что вам предложат отказаться от каких-нибудь успешно развиваемых сейчас компетенций. Соответственно, эта интеграция будет нацелена на превращение Калининградской области из производящей в потребляющую".

О безопасности

"Прямого вторжения, по-видимому, не будет. А вот вброс какой-нибудь африканской чумы свиней или кормов для коров, вызывающих губчатое перерождение мозга, — это вполне возможно представить… Можно ожидать дальнейшего ужесточения условий проезда через Литву. Но насколько я знаю, к этому уже готовятся: закуплено несколько новых паромов — и грузопассажирских, и специализированных железнодорожных, так что без связи не останетесь".

О новых санкциях

"В силу своих цивилизационных особенностей Россия естественным образом не раз оказывалась последним препятствием на пути желающих взять власть над всем миром. И, естественно, любой желающий взять власть над всем миром ненавидит Россию, потому что понимает, что она неизбежно окажется таким препятствием. И что касается, скажем, Соединённых Государств Америки, они действуют на основании нескольких директив совета национальной безопасности, принятых на рубеже 50–60-х годов. Эти директивы прямо предписывают добиваться, чтобы в мире не было никаких политических и экономических сил, способных не то чтобы действовать вопреки Соединённым Государствам, но и просто не выполнять какие-нибудь их указания или требования. То есть эти директивы прямо предписывают Соединённым Государствам уничтожить Россию".

Об ответных мерах

"Я бы не запрещал никому въезд, я бы только указал, что любой государственный служащий или выборный деятель страны, применяющей санкции против Российской Федерации, может попасть на территорию Российской Федерации только через Крымский полуостров".

О новом социализме

"Полный оптимальный единый план всего мирового производства как единого целого мог бы дать выигрыш в суммарной производительности в несколько раз по сравнению с децентрализованным планированием, которое мы называем рыночной экономикой… Поскольку работать по единому плану могут только производства, находящиеся в единой собственности, это значит, что мы должны будем для использования открывающихся перед нами возможностей создать новый социализм. Но это не имеет ничего общего со скандинавским социализмом. Тут нужен социализм классического типа с единым владением на все средства производства".

Об экономике Калининграда

"Надо здесь замыкать больше технологических цепочек, внутри самого региона. А паромные перевозки отдать не под полупродукты, а под сырьё и конечную продукцию. Так что думаю, в экономическом смысле переход с железнодорожных перевозок на морские будет хотя и очень выгоден РФ в целом, но в грамотных руках может оказаться очень полезным именно для Калининградской области. Так что думаю, что усилия соседей по ухудшению обстановки в области приведут к её улучшению".

О биткоине

"Биткоин — это, в общем, биржевая пирамида — в том смысле, что за ним нет никакого независимого обеспечения, за ним есть только уверенность в том, что, продав что-то за биткоин сегодня, я смогу купить что-то за биткоин завтра. Но такое доверие — дело приходящее. Вот, скажем, на долларах написано: эта банкнота — законное средство платежа по любым обязательствам, государственным и частным. То есть тут государство обеспечивает вашу уверенность в том, что, продав что-то сегодня за доллар, вы сможете завтра что-то за него купить. У децентрализованных платёжных средств такой уверенности нет. Так что я не думаю, что в обозримом будущем какая-нибудь цифровая валюта, не привязанная к конкретному государству, сможет завоевать значимые позиции в экономике".

Об Украине

"Любой руководитель Украины, желающий остаться хотя бы формально самостоятельным, просто вынужден постоянно провоцировать конфликты между Украиной и остальной Россией. Кто поумнее, тот ограничивается конфликтами на пропагандистском уровне, а кто поглупее — устраивает конфликты экономические, но в любом случае без конфликтов не обойтись. Они вынуждены так действовать для поддержания какой-то своей самостоятельности. И поэтому на Украине возможны пророссийские кандидаты в президенты, но невозможен пророссийский президент".

О Прибалтике

"В СССР республики советской Прибалтики были своего рода "витриной социализма". Поэтому при прочих равных они находились в преимущественном положении для размещения здесь высокотехнологичных производств, позволявших неплохо зарабатывать. Эти привилегии сыграли злую шутку: прибалты и впрямь поверили, что они лучше русских приспособлены к подобному труду. Их не смущало даже то обстоятельство, что весьма значительную часть занятых в сфере высоких технологий составляли как раз русские. А в постсоветский период главным итогом прибалтийской русофобии стал провал экономики, когда старые производства были разрушены, а ничего нового взамен так и не создали. И вот теперь внушается, что злые русские якобы неустанно мстят прибалтам за их свободолюбие. Причём народ, в своё время поддержавший действия властей, склонен принимать такие объяснения".