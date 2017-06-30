Предвыборные провокации? Очень вероятны

Профессор БФУ им. И. Канта Геннадий Кретинин прогнозирует возможность политических провокаций во время губернаторской избирательной кампании.

— Геннадий Викторович, откуда такие прогнозы?

— Я профессиональный историк, но не только в силу профессии, но и как житель Калининградской области, как гражданин всегда внимательно слежу за политической жизнью региона. Нынешняя предвыборная кампания мало чем отличается от предыдущих. Проходит довольно спокойно, с уверенно прогнозируемой победой действующего главы региона, традиционно невысокой активностью избирателя в областном центре — и наоборот — высокой активностью жителей калининградских окраин. Эту тенденцию я хорошо знаю на примере моего родного Краснознаменского района. И местные жители живо интересуются реальной политической ситуацией, и избирательные комиссии в муниципалитетах более плотно работают с населением.

На фоне этого спокойствия, уверенной работы молодого врио Антона Алиханова провокации, подобные недавней рассылке ложной информации о митинге с участием губернатора, остаются чуть ли не единственным способом участия в политической жизни его оппонентов.

— Вы говорите о случае в начале июня с письмом одного из калининградских активистов?

— Да, это их уровень: разослать журналистам и бизнесменам с электронного адреса, похожего на адрес министра, даже не приглашение, а распоряжение обеспечить явку на митинг с участием главы региона. С приложением распоряжений губернатора о торжественных мероприятиях, посвящённых исполнению "майских указов" президента. Реальных сил и ресурсов: организационных, финансовых — на проведение серьёзной качественной избирательной кампании у оппозиции нет. А на пакости много средств не нужно. Зато они эффективны.

Я не исключаю, а более того — предполагаю, что после визита министра иностранных дел Лаврова и министра обороны Шойгу в Калининград на каких-нибудь сомнительных ресурсах могут появиться заявления или фейковые интервью от имени врио губернатора Калининградской области Алиханова или федеральных руководителей, где будут представлены сомнительные или неправдоподобные, но резонансные заявления.

— Зачем, по вашему мнению, используются такие инструменты?

— В этом деле нет мелочей. Но есть уникальное геополитическое положение Калининградской области, повышенное внимание к нашему региону, близость европейских государств. Мы как небольшая, но ярко освещённая арена. Именно на такой площадке удобно предпринимать попытки дестабилизировать политическую ситуацию. Резонанс от таких провокаций, даже если формально они адресованы в адрес местных политиков, в преддверии президентских выборов затрагивает всю Россию. Не исключаю, что такие случаи дают основание некоторым недружественным к России руководителям государств легализовать планируемые ими действия, как, например, оправдание наращивания военного потенциала у наших границ.

— Вы упомянули невысокую явку избирателей. Сколько она может составить 10 сентября?

— Может, процентов 30–40. Ожидать всплеска активности избирателей не приходится. Но периферия обеспечит явку.

— Вопрос о референдуме. Почему его не будет?

— Людей волнуют материальные вещи, работа, уверенность в завтрашнем дне. Это очевидные вещи. Спрашивать о них нет смысла. Референдум может быть или по персоналиям, или по конкретному выбору.

— Вы как историк какую идею считаете важной для калининградцев?

— Я давно занимаюсь изучением вопросов сохранения исторической памяти. И чётко вижу, как всё меньше и меньше ценим подвиг наших предков, завоевавших для нашей Родины эту землю. А наша историческая память очень тесно связана с нашим пониманием современной роли региона, российского эксклава в современном мире. И в будущем.