Умные устройства будут подсказывать, что съесть в данный момент — яблоко или булочку

Кандидат биологических наук Дмитрий Алексеев занимается вычислительной биологией, имеет более 40 научных работ по анализу молекулярно-генетических данных. В интервью радио "Комсомольская правда — Калининград" учёный рассказал, почему бактерии так важны для жизнедеятельности человека.

— Дмитрий, почему столько внимания вы уделяете именно бактериям?

— Миф относительно бактерий, связанный с их губительной ролью для человека, должен себя пережить, и в целом нужно научиться гармонично сосуществовать с ними.

— Что же произошло в науке?

— Необходимость создания такого мифа была обусловлена большим числом инфекционных заболеваний. Когда в микроскоп разглядели бактерии, появилась необходимость донести информацию о том, что надо чаще мыть руки. 100–200 лет это было необходимо человечеству, чтобы выжить. Одновременно мы изобрели антибиотики и стали бороться с болезнями. Дифтерит, коклюш, корь — их уже почти нет. Зато растёт заболеваемость раком, диабетом, это связано с функционированием нашей иммунной системы.

Человечеству грозит вымирание из-за того, что в какой-то момент появится бактерия, которую мы не сможем победить с помощью антибиотиков. Она будет легко передаваться, это будет такой "суперзверь". Мы и сейчас сталкиваемся с бактериями, которые устойчивы ко всем антибиотикам. Эпидемия может возникнуть в любой момент.

Россия — одна из тех стран, где антибиотики можно купить в аптеке без рецепта. Алкоголь и сигареты — по паспорту, а антибиотики может купить и ребёнок. Наша привычка всё лечить антибиотиками приводит к тому, что бактерии развиваются в зависимости от того, какие вызовы получают. Интересный факт: теперь, чтобы победить бактерии, которые лечили пенициллином со времён его открытия, нужна доза, стократно превышающая прежние. За сто лет все бактерии обрели устойчивость к изначальной дозе пенициллина.

— Получается, человек отнюдь не высшее существо?

— Биологи говорят о концепции холобиона — совокупности организма и микроорганизмов, которые в нём живут. Например, кишечник со всеми бактериями, которые его населяют, можно рассматривать как новый отдельный орган.

— Но тогда должен произойти переворот в медицине — вернее, в фармакологии.

— Мы находимся на пороге так называемой "пересадки кала" — кишечных бактерий — от донора больному. Выпустят лекарства, содержащие бактерии, которых не хватает в организме. Пока так можно лечить только какие-то инфекционные заболевания, но я думаю, мы придём к тому, что такой метод будет работать, скажем, в случае депрессии, усталости: ты съедаешь бактерии человека, у которого депрессии не было никогда, заедаешь это каким-то салатиком и начинаешь себя хорошо чувствовать.

— А что сейчас делать человеку, как беречь здоровье?

— Воспитывать правильное отношение к своему здоровью. Понимать, как работает наш организм, прислушиваться к нему — что ему подходит, что нет.

Беречь своё здоровье — это осознанно относиться к своему питанию. Это не просто баланс белков, жиров и углеводов. В конце цепочки пищеварения находятся наши бактерии.

Нам хочется, чтобы всё было быстро, отсюда популярность фастфуда. Кроме того, экономически выгодно консервировать еду на бесконечное количество времени. Это так называемый западный стиль диеты. Она ассоциирована с огромными рисками развития заболеваний.

Во-первых, настораживает содержание антибиотиков в продукции, в основном в мясе. Когда-то американцы заметили, что если добавлять субтерапевтические дозы в корм животным, то они быстрее набирают массу. Антибиотики из такого мяса попадают в обычных американцев. 30-процентный уровень ожирения населения — вот к чему это привело.

Вторая история — про консерванты. Помните, Happy meal оставили на столе в течение года, фотографировали, и ничего не испортилось. Есть что-то, что не нравится грибам и бактериям. Если мы кладём такую еду внутрь себя, наши бактерии тоже не будут это есть и могут погибнуть.

Третий факт. Возьмём кашу геркулес, которая заваривается в течение трёх минут, и классический геркулес. Первая измельчена и набухает быстрее. Что происходит, когда такая пища попадает в наш организм? Она быстро усваивается, содержание сахара в крови достигает пика, а потом резко снижается. Цельные хлопья проваливаются в нижние отделы кишечника, где находятся бактерии, которые начинают "вгрызаться" в пищу. Сахар плавно поступает в кровь, нет перепадов активности.

Бактерии любят разные волокна. Если их не кормить правильно, они исчезнут. Кормить надо тем, что человек не может сам переварить. При этом волокна должны быть разнообразными. Одного салата из помидоров и огурцов недостаточно, надо есть другие овощи, фрукты, бобовые.

— Правильное питание — это залог здоровья. Классно было к этому вернуться в медицине. Популярность должна приобрести диетология?

— Она должна совершить переворот, чтобы помочь простому человеку. Может, появятся какие-то электронные устройства, которые будут подсказывать уровень сахара в крови на основе неинвазивных методов. И может быть, изобретут маленькое устройство, которое будет подсказывать, что сейчас съесть — яблочко, банан или, может быть, даже булочку.