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Главная Интервью

Олимпийский чемпион рождается раз в десятилетие, а то и в столетие

Фото

Наталья Ищенко врио вице-премьера региона

Источник: Business.FM-Калининград
24 апреля 201718:10
  892 0
Фото Александра Подгорчука
В интервью "Business FM — Калининград" врио вице-премьера региона Наталья Ищенко рассказала, чем занимается в первые дни на посту и есть ли шанс у калининградских спортсменов завоевать олимпийские медали. 
 
— Слухи о том, что вы станете вице-премьером, появились ещё в конце января, и недавно это стало реальностью. Какие задачи поставлены и чем вы будете заниматься на этом посту? 
 
— Действительно, предложение поступило от Антона Андреевича (Алиханова — Прим. ред.) в середине января. Это было неожиданно, и мне нужно было время, чтобы принять решение. Только недавно я закончила со спортом и прогрузилась в тренерскую работу. Мы с нашими девочками выиграли первенство России и завоевали лицензии на юниорское первенство Европы. 
 
Я понимаю, какая ответственность на меня ложится, но регион мой родной, любимый, и я хочу что-то сделать для его развития. 
 
— В области давно не было олимпийских призёров, если не считать ваших медалей. Только Дмитрий Лапиков брал бронзу в Пекине. Что надо сделать для того, чтобы чемпионов было больше? 
 
— Олимпийский чемпион рождается раз в десятилетие, а то и в столетие. У нас много призёров других соревнований. Я уверена, что и олимпийские чемпионы ещё будут, надо, чтобы звёзды сошлись для этого. Будем работать на результат. 
 
— Какие виды спорта могли бы стать базовыми в Калининграде именно как олимпийские?
 
— Например, в программу Олимпийских игр вошло скалолазание, и наши спортсмены показывают очень высокие результаты. 
Я в должности несколько дней. Моя работа пока состоит в том, что я со всем знакомлюсь. 
 
— Как вы оцениваете инфраструктуру для подготовки олимпийских кадров и какую роль в этом будут играть объекты, которые останутся после чемпионата мира по футболу? 
 
— У нас строится стадион, отвечающий всем мировым стандартам, четыре поля реконструируются. Конечно, многое осталось ещё с тех времён, когда я тренировалась. Но и то, что сейчас есть, позволяет готовить спортсменов высокого класса. Я ещё не везде была, посетила не все объекты, многие находятся за пределами Калининграда. 
 
— Когда речь идёт о Калининградской области, возникает ассоциация с летними видами спорта. А есть ли перспективы у зимних? Пока мы можем вспомнить только Ингу Медведеву — прославленную паралимпийку — и талантливых девчонок, которые попали в сборную России по кёрлингу. 
 
— Перспективы есть. Калининградцы показывают большие результаты в шорт-треке, например. Конечно, им тесновато в тех условиях, которые сейчас имеются. 
Очень радует, что многие занимаются хоккеем, это очень хороший вид спорта для мальчиков. 
 
— Вы стали вице-премьером, а ещё являетесь послом Калининградской области на ЧМ-2018. Трудно ли будет совмещать эти две должности? 
 
— Думаю, будет нетрудно. Отказываться от роли посла я не хочу, по мере возможности буду участвовать в ключевых мероприятиях.
 
— Как можно мотивировать молодых людей заниматься спортом, а не просто ходить в спортзал, чтобы иметь хорошую форму? 
 
— Нужно мотивировать хотя бы ходить в спортзал, да и просто ходить: мы отвыкли от этого, много времени проводим дома, в интернете, у телевизора, даже ходить разучились. Занятия спортом дисциплинируют, это площадка для общения.
 

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