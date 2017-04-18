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Главная Интервью

Учёные нашли в куске янтаря волосок симпатичного динозавра ростом 10 см

Фото

Зоя Костяшова ведущий научный сотрудник калининградского Музея янтаря

Автор: Евгения Бондаренко
14 апреля 201713:35
  2160 0
Фото: Станислав Ломакин
Ежегодно в Гданьске присуждают звание "Янтарщик года" лучшим ученым, художникам,  экспертам. В этом году титул достался ведущему научному сотруднику калининградского Музея Янтаря Зое Костяшовой. С экспертом встретился журналист "АиФ-Калининград".

— Что сейчас выдают за янтарь?

— Разные искусственные материалы: фенольные, акриловые, эпоксидные смолы, полиэстры. Имитации янтаря появились не вчера. Кёнигсбергская янтарная мануфактура выпускала изделия из искусственных смол, например мундштуки из бакелита, и продавала их вместо янтарных, особенно в Америку. Но от покупателей не скрывали, что это имитация.
 
Сейчас в Европе и Калининградской области производят фальсификаты. Их количество выросло, когда резко уменьшилась добыча янтаря на Янтарном комбинате и подорожало сырьё. Если стоимость отдельных фракций выросла в 5 - 8 раз, кто купит такой камень? У нас не так много  платёжеспособных производителей и покупателей. Вот и начали заменять янтарь чем-то другим. Причём если раньше подделывали изделия, то сейчас — и сырьё. Да так ловко: и удельный вес совпадает, и на ощущение он тёплый.
 
Делают имитацию солнечного камня и из натуральных смол, например,  каури или копала (Прим. авт.: тугоплавкая смола дикорастущего копалового дерева). Янтарь зрел 40 млн лет. А пропусти копал или современную смолу через автоклав - получишь камень, который трудно отличить от балтийского янтаря.
 
—  Где больше вероятности нарваться на фальсификаты?
 
—  Да где угодно. У меня брат в Копенгагене купил жене ожерелье "из янтаря Карибского моря". С сертификатом, как положено. Но такого янтаря в природе не существует. Когда я ему сказала, что он купил, в лучшем случае, копал, пропущенный через автоклав, не поверил. Мол, в Европе обмануть не могли. Ввести в заблуждение можно не только неискушённого туриста. Знаю случай, когда известный художник по янтарю, восстанавливавший Янтарную комнату в Санкт-Петербурге, купил поддельные янтарные чётки. А ведь он сотни килограммов янтаря в руках передержал.

— Что вы делаете, увидев подделку на прилавке? Поднимаете скандал?

— Не обязательно. У меня есть знакомые, которые собирают подделки. Могу их направить туда за интересным экземпляром. Например, у Габриэлы Герловской из Гданьска в коллекции около 500 имитаций янтаря. Она показывает их на крупнейшей янтарной выставке "Амбериф", даёт консультации. Организаторы выделяют ей бесплатное место. Это же просвещение. Поляки придумывают разные способы борьбы с фальсификатами. В Кракове, например, есть небольшой музей  — торговая галерея. Там стоит аппарат, с помощью которого можно изучить янтарь в инфракрасном излучении и убедиться в его подлинности.
 
В калининградском Музее янтаря тоже есть небольшая коллекция фальсификатов. В планах также — открыть палеонтологический центр с лабораторией. Будем изучать инклюзы и физические свойства янтаря. Жители области смогут приносить образцы на исследования. Осталось решить вопрос с помещением и оборудованием.
 
— Говорят, китайцы теряют интерес к калининградскому янтарю...
 
— Они ещё за 200 лет до н. э. обрабатывали бирманский янтарь, который гораздо старше балтийского. Долгое время янтарь в Бирме не добывали. Но недавно открыли месторождения, где китайцы и покупают сырьё. Конечно, это только одна из причин...
 
Бирманский янтарь подбрасывает палеонтологам сенсацию за сенсацией. Недавно учёные нашли в одном из камней волосок динозавра. Реконструировали облик животного. Он был ростом 10 см, весьма симпатичный.
 
В балтийском регионе находили много инклюзов в 90-е гг., когда в Калининградской области процветала нелегальная добыча янтаря. Он шёл в больших количествах за границу. Там собраны коллекции из десятков тысяч уникальных образцов калининградского янтаря. 

Как отличить настоящий янтарь от подделки, читайте в материале "АиФ — Калининград".

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