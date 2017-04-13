Даже крупный российский бизнес не знает о преимуществах Калининградской области

— Ваш план на год — какая часть в нём отведена Калининграду и какая Москве? Какие калининградские события или иные поводы станут причиной приезда к нам?

— Планы на этот год у нас весьма амбициозные. Мы активно расширяем нашу базу рабочих контактов, проводим многочисленные встречи с бизнес-сообществом, ассоциациями производителей, с коллегами из федеральных органов власти и органов власти других регионов. Практически на каждой встрече открываем наш регион для коллег. Мы столкнулись с тем, что многие просто не знают о колоссальном потенциале, которым обладает Калининградская область. Даже крупный бизнес не обладает информацией о возможностях, которые даёт локализация производства в нашем регионе, о наших технопарках и преимуществах регионального рынка. В этом мы сейчас видим одну из самых первоочередных наших задач — сделать доступной и очень понятной бизнесу информацию о преимуществах работы с нами и вывести предварительные договорённости на уровень практической реализации проектов.

Я практически постоянно живу между Москвой и Калининградом. Половину своего рабочего времени провожу в Калининграде, другую — в столице. Находясь в Москве, нельзя быть в курсе актуальной калининградской повестки, также важно участвовать в рабочих совещаниях губернатора, заседаниях межведомственных комиссий Совета по улучшению инвестиционного климата в Калининградской области.

По возможности посещаю матчи "Балтики", в совет директоров которой я также вхожу, и активно занимаюсь развитием клуба. Сейчас пред нами непростая тактическая задача по сохранению клуба в ФНЛ. Стратегически мы видим ФК "Балтика" в Премьер-лиге, и у нас есть всё необходимое, чтобы реализовать эту задачу. Сейчас мы привлекли к работе одних из лучших специалистов в стране — Игоря Черевченко и Кирилла Котова, Тимура Лепсая, игроков уровня национальной сборной, могу отметить Дмитрия Скопенцева, Александра Шешукова и нашего легионера Абдула Гафара.



— Ранее наше представительство критиковали за то, что его деятельность ограничивается организацией встреч губернатора и членов кабмина. А чем сейчас оно занимается?

— Роль представительства значительно расширилась. Да, безусловно, в наши обязанности по-прежнему входит протокольное сопровождение московской программы губернатора и членов регионального правительства, но это не основная функция. Одна из главных задач — обеспечить качественное выполнение функции фронт-офиса региона, синхронизировав нашу работу с региональными институтами, такими как Корпорация развития Калининградской области. Одновременно мы обеспечиваем плотное взаимодействие с федеральными органами власти, институтами развития и бизнесом. Достигнув синергии, можно обеспечить бесперебойную работу "инвестиционного конвейера".

Мы полностью обновили команду представительства, это профессионалы самого высокого уровня. Одна из основных задач, поставленных перед нами главой региона, — повышение узнаваемости региона как привлекательного для инвестиций, продвижение калининградских товаров на рынки других субъектов РФ и иностранных государств.

— Какие калининградские проблемы кажутся вам наиболее значимыми и насколько быстро и эффективно удаётся убедить Москву в необходимости их решения?

— По моему мнению, далеко не все калининградские проблемы решаются в Москве. Многое зависит от слаженной работы органов власти области, в том числе и нас. В этой части, мне кажется, мы достигли определённых успехов — все коллеги находятся в плотном рабочем контакте. Но и от жителей региона зависит немало, поскольку все действия областного правительства направлены на улучшение качества жизни калининградцев.

Если же говорить о наиболее значимых проблемах, то это, безусловно, эксклавность региона, транспортная логистика. По вопросам продвижения калининградских товаров мы ведём переговоры с правительством Москвы и находимся на финальной стадии договорённостей о размещении калининградских товаров на фестивалях и ярмарках столицы, а это более 300 торговых точек по всему городу, в том числе и в самом центре.

Вместе с Корпорацией развития Калининградской области мы ведём активные консультации с производителями самолётов и авиакомпаниями для скорейшего развёртывания регионального авиаперевозчика. Решение этой задачи во многом снимет вопросы с транспортной доступностью Калининградской области. Мы участвуем в подготовке соглашений о сотрудничестве с рядом регионов РФ, которые также позволят калининградским товаропроизводителям выходить на внешние рынки, окончательных договорённостей планируем достигнуть на предстоящем экономическом форуме в Санкт-Петербурге.

— Какие первоочередные задачи поставил перед вами Алиханов, есть ли у вас своя "личная вендетта", как Храброво у врио губернатора?

— При первой же встрече глава региона поставил задачу комплексно перестроить работу представительства. Мы должны стать витриной Калининградской области для остальных субъектов РФ и федерального центра. Формируем компетенцию по поиску и консультированию потенциальных инвесторов.

Если говорить о "личной вендетте", то тут скорее имеет смысл говорить о том, как я оцениваю результаты нашей работы. Скажем так: я буду считать свою работу продуктивной, если Калининградская область выйдет на один уровень с ведущими регионами РФ по числу локализованных предприятий, объёмам инвестиций и уровню обеспеченности внутренних потребностей области за счёт собственного производства.

— Во сколько обходится содержание представительства и как оценивается его рентабельность?

— Представительство является государственным казённым учреждением Калининградской области, наш бюджет утверждается областной думой. В 2017 году это порядка 16 млн рублей. Как мне кажется, говорить о рентабельности несколько некорректно, поскольку мы не ведём коммерческой деятельности и доходов получить не можем. Но я уверен, что даже те результаты, которых нам удалось добиться за четыре месяца, по достоинству оценены правительством области и бизнес-сообществом.

— На ваше назначение повлияло то, что вы работали вместе с Алихановым в Минпромторге? Вы друзья или просто коллеги?

— Я познакомился с Антоном Андреевичем во время работы в Минпромторге России. У нас был общий руководитель — заместитель министра, от которого мы почерпнули много управленческого опыта. С Антоном Андреевичем у нас сложились хорошие рабочие отношения, которые потом дополнились ещё и дружескими. Мы поддерживали общение. Заняв пост врио губернатора, Антон Андреевич предложил мне возглавить представительство в Москве. Если честно, это стало для меня неожиданностью, но я большим удовольствием его принял и очень благодарен за оказанное доверие.

— О вас калининградцам известно немного. Расскажите подробнее, откуда вы, чем обусловлен выбор профессии, какими организациями руководили, чем занимались в Минпромторге. И пару слов о вашей семье.

— Я окончил Государственный университет управления. В Минпромторге отвечал за развитие народных художественных промыслов и индустрии детских товаров. Это было абсолютно новое направление для министерства, можно сказать, что я стоял у истоков развития этих отраслей в формате государственной политики.

Родился я в самом большом регионе нашей страны — в Республике Саха-Якутия. Я тут случайно для себя выяснил, что территория Якутии более чем в 200 раз превышает территорию Калининградской области, получается, что я родился в самом большом регионе РФ, а сейчас работаю в одном из самых маленьких.

Мои родители сейчас на пенсии. Отцу в этом году исполнится 70 лет, он всю жизнь провёл на госслужбе в Якутии, куда попал по распределению после вуза, а потом в Москве, в федеральных государственных структурах. Мама родилась в Якутске и всю жизнь проработала учителем русского языка и литературы в школе. Моя сестра Мария возглавляет благотворительный фонд "С надеждой на завтра". Жена Ирина работает в индустрии моды. Среди основных увлечений могу выделить путешествия, охоту и рыбалку.