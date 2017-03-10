Я люблю "вскрывать" роль и репетировать. Когда всё сложилось — готова даже её кому-нибудь отдать и браться за новую

В Калининграде выступит Чулпан Хаматова. Творческий вечер "Пунктиром" пройдёт в Доме искусств. Клопс.Ru пообщался с актрисой и учредителем фонда "Подари жизнь" накануне её творческого вечера, который пройдёт в Доме искусств.

— В одном из своих интервью вы сказали, что очень не любите их давать. А кому бы хотели задать свои вопросы? О чём бы спросили?

— Я очень ценю то, что у меня уже есть возможность расспросить о самом важном и получить ответы у таких людей, как Галина Борисовна Волчек, Юрий Норштейн, Юрий Шевчук и многие другие. Даже просто быть рядом и прикоснуться к их таланту — для меня это настоящий подарок судьбы.

— Вы для многих олицетворяете благотворительность в России. Чулпан Хаматова как общественный деятель мешает Чулпан Хаматовой как актрисе?

— Фонд — уже давно такая же важная составляющая моей жизни, как и любимая профессия. К счастью, они настолько переплетены, что просто никак не могут мешать друг другу.

— Вы знаете историю каждого ребёнка, которого опекает фонд "Подари жизнь"?

— Конечно, нет. Это невозможно: у нас тысячи подопечных в нескольких клиниках в Москве и в регионах. С кем-то я лично знакома, про кого-то знаю по рассказам волонтёров или врачей. Но каждого не знает никто из сотрудников, и даже директор. И это говорит как раз о том, что фонд двигается в правильном направлении: выстраивает эффективную систему помощи, которая позволяет закупать лекарства, оборудование, расходные материалы на целые отделения, чтобы дети получали лечение вовремя и не зависели от того, как быстро идёт сбор средств.

— Интересно следить за вашей страницей в "Фейсбуке". Кто её ведёт и за кем следите вы? Вы вообще активный пользователь соцсетей?

— Я думаю, вы говорите о странице, которую ведут поклонники моего творчества, потому что она действительно активно наполняется разной информацией: там они выкладывают фотографии, ссылки на интервью, афишу спектаклей с моим участием. А свою личную страницу в "Фейсбуке" я практически не веду. Иногда делаю какие-то важные перепосты со страницы фонда "Подари жизнь" или других фондов. Изначально я завела эту страницу, потому что стала понимать, что внутри команды фонда происходят процессы, о которых я не всегда вовремя узнаю. И есть такой "котёл" сбора информации — социальная сеть, где можно уловить настроения наших волонтёров или сотрудников и вовремя понять, что кто-то начинает "выгорать". Когда человек ещё даже сам не понимает, что он устал, а на самом деле его надо срочно вытаскивать из этого состояния и радовать, подставлять плечо.

— В вашей копилке огромное количество профессиональных премий и наград. Есть те, которые ещё хотелось бы получить?

— Я ко всем наградам и премиям не отношусь серьёзно, поэтому и о новых никогда всерьёз не задумывалась и не мечтала.

— Однажды в интервью вы сказали, что уже не можете играть красивых молоденьких подружек. А какие роли интересуют вас сейчас?

— Я люблю роли, которые интересно "вскрывать", изучать. Для меня это самое любимое в профессии — репетиции. Причём процесс разбора роли может затянуться и на дольше: каждый раз, играя спектакль, я открываю для себя что-то новое. А когда всё уже сложилось, я даже готова отдать эту роль кому-то другому и взяться за новую. Но репертуарный театр, который популярен у нас в стране, этого, увы, не позволяет.

— Какой у вас самый любимый рассказ у Шукшина?

— "Чудик". В герое этого рассказа собрано всё то, что мне очень нравится в людях. Киномеханик поднимает с пола в магазине купюру, долго спрашивает, чьи это деньги, и в конце концов оставляет их на кассе. А потом, уже выйдя на улицу, понимает, что это он сам выронил 50 рублей, но не решается вернуться, подумав, что люди примут его за обманщика. В этом поступке — невозможность переступить через свои представления о порядочности. Человек с огромным внутренним достоинством — потому и чудик для многих.