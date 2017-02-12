В прибрежной зоне не будет высоток и жилых муравейников

В декабре 2016 года по обвинению в получении взятки был задержан замглавы администрации Пионерского Юрий Копшев. В связи с этим ушёл в отставку руководитель Копшева — глава администрации Пионерского Олег Косенков. Его пост занял местный депутат Евгений Михейкин. Он рассказал Клопс.Ru о главных задачах и первостепенных шагах в новой должности.
— Евгений Николаевич, прокомментируйте, что вам известно о причинах задержания бывшего замглавы администрации Юрия Копшева, будут ли в связи с этим кадровые изменения в администрации?
— Я владею только той информацией, которая размещена в общем доступе. Он был арестован за взятку. Что касается кадровых изменений, то его супруга, работавшая в муниципальном учреждении, уволилась. Также уволилась и посредница в получении взятки — она трудилась в муниципальном казённом учреждении.
Однозначно я буду контролировать и пристально следить за работой отделов администрации Пионерского, которые непосредственно курировал Копшев. Это отделы, связанные с жилищно-коммунальным хозяйством. Люди, которые заинтересованы в получении мзды или заподозрены в коррупции, не будут работать.
— Что в первую очередь вы планируете сделать в должности и. о. главы администрации Пионерского?
— Сейчас я озадачен наведением порядка в работе администрации Пионерского, эффективностью функционирования муниципальных предприятий. Нужно уделять внимание перспективному развитию города, снизить в 2017 году муниципальный долг, который сейчас очень значительный. Одна из мер — взимание задолженности с арендаторов земли.
— Будут ли проводиться работы на городских пляжах?
— Да. Будет продолжена реализация проектов по благоустройству пляжей, планируются работы по укреплению берега и восстановлению волнорезов. Постараемся вступить в федеральные целевые программы, предусматривающие софинансирование.
— Как думаете развивать курортную зону, привлекать в город гостей?
— Поток туристов в первую очередь зависит от состояния пляжей. Есть и туристические маршруты, организуем семейный отдых. У нас есть порт, планируем проводить регаты, другие культурные и спортивные мероприятия, городские праздники. Людей, которые организуют эти мероприятия, администрация города будет всячески поддерживать.
— Планируется ли застройка прибрежной территории?
— С нового года все строительные полномочия и прочие решения, связанные с застройкой, переданы в область. Думаю, что мы разработаем концепцию застройки первой линии, представив и согласовав её с правительством Калининградской области. Конечно, это не будут высотки, огромные муравейники. Мы хотим, чтобы здания в прибрежной зоне выглядели гармонично, вписывались в облик нашего города. Пионерский по своей сути не высотный — хотелось бы его таким и оставить. Обязательно будем прислушиваться к мнению людей.
— Есть ли на сегодняшний день в городе здания, строительство которых вы категорически не одобряете?
— Таковые имеются, но я не хочу комментировать действия предыдущих властей. Есть довольные, есть недовольные, но всё построено на законных основаниях.
— Много земельных участков было выделено под строительство, в том числе на первой линии у моря, их выдавали ещё много лет назад. Начали и бросили — что будет с недостроями?
— Действительно, такие объекты существуют. Сейчас готов ответить по трём основным. Нежилое здание по ул. Комсомольской, 19. Его строительство прекратилось в 2002 году. В 2015 году в рамках процедур конкурсного производства недострой купили группа компаний "Зелёный город" и ООО "ЖК "Резиденция". В данный момент мы ведём с собственниками переговоры о сроках завершения проектирования и о продолжении строительства объекта.
Развлекательный комплекс на ул. Портовой: объект перестал строиться в 2008 году. Договор аренды земельного участка был заключён с ООО "СД МАРКЕТ". Арбитражный суд признал арендатора банкротом, введена процедура банкротства — конкурное производство. Имеющиеся долги компания погасила, ориентировочно строительство продолжится в 2017 году.
Ещё один долгострой — многоквартирный жилой дом с помещениями общественного назначения и автостоянкой на ул. Комсомольской, 14—16. На сегодняшний день арендатор — ООО "АДМ" — признан несостоятельным, введена процедура банкротства. Пава и обязанности по договору аренды этого земельного участка переданы АО "УРОБОРОС". Новый собственник планирует завершить строительство дома, ориентировочно работы начнутся в конце 2017-го — начале 2018 года.
Сейчас администрация проверяет все долгострои на территории Пионерского городского округа, мы стараемся привлекать дополнительные средства, стимулировать застройщиков и арендаторов земли для скорейшего завершения работ и ввода в эксплуатацию объектов.
— Местные жители жалуются на неприятные запахи в городе, люди связывают их с работой мясо- и рыбоперерабатывающих предприятий. Также экология страдает от сжигания мусора в частной застройке. Что с этим делать?
— Действительно, такие жалобы есть. В связи с этим администрация Пионерского инициировала выезд специалистов Роспотребнадзора в Зеленоградский, Светлогорский, Балтийский и Светловский районы для отбора проб воздуха и их проверки на загрязняющие вещества. Образцы взяли в пяти точках за границами санитарно-защитной зоны рыбоконсервного предприятия ООО "Роскон". Но по результатам исследований допустимые концентрации загрязняющих веществ не были превышены ни в одной из точек. Сейчас компания "Роскон" устанавливает новейшее оборудование по очистке воздуха на локальных очистных сооружениях. Эти работы завершатся в марте 2017 года.
Санитарное состояние территорий, где расположены пищевые производства, контролирует ведущий инженер по санитарному содержанию территорий МКУ "Заказчик". Если предприятия допускают нарушения — материалы направляются в контролирующие органы, организации штрафуют.
Что касается сжигания мусора, то на территориях индивидуальной жилищной застройки и за её пределами это запрещено. Однако в КоАП Калининградской области были внесены изменения, которые не позволяют штрафовать граждан за это нарушение. Всё, что мы можем, — проводить с нарушителями разъяснительные беседы.
— Светлогорск и Зеленоградск имеют ФОКи, бассейны, в Балтийске есть аквапарк. Будут ли строиться спортивные комплексы в Пионерском?
— В 2017 году по программе "Газпром — детям" построим спортивную площадку в районе ул. Рабочей — переулка Пограничного, размером 20 на 40 метров, с волейбольными и баскетбольными стойками и секцией для мини-футбола. Что касается строительства муниципального бассейна, то сейчас это невозможно: нет подходящей муниципальной территории с необходимыми техническими составляющими. Однако в бассейн в детском саду № 2 могут ходить не только детки из этого учреждения, но и дошкольники со всего города. В штате детсада есть тренер по плаванию.
— Расскажите, как будет строиться грузопассажирский терминал в порту Пионерского? Какова будет схема подвозов стройматериалов: горожане переживают, что большегрузы разобьют центр города?
— Доставлять материалы будут морским и наземным транспортом. Морем будут везти песчаный грунт для формирования искусственного земельного участка и крупногабаритные конструкции. Автосамосвалами, прицепами, тягачами вместимостью 12-15 тонн — планируется доставка мелкогабаритных грузов. Альтернативной дороги в порт не предусмотрено.
— Многих волнует вопрос безопасности в маленьком городе, ведь на строительство хотят привлечь около 500 гастарбайтеров…
— Решение о дополнительных мерах безопасности будут принимать правоохранительные органы сразу после того, как выберут подрядчика на выполнение работ по строительству терминала.
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