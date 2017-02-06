"Ругающийся матом пьяный растаман": интервью с Александром Верешко из группы "Комитет охраны тепла"

В субботу, 4 февраля, в Калининграде пройдет концерт культовой регги-группы "Комитет охраны тепла". Клопс.Ru встретился с Александром Верешко, который подхватил знамя после ухода из жизни в 2010 году лидера коллектива Сергея "Олди" Белоусова, и поговорил с ним об отношении к цензуре, о том, почему у команды так мало альбомов, и о том, почему в прошлом году их не пустили на фестиваль "Калининград ин рок".

— Я не увидела подробностей в афише… Вы с какой концертной программой выступите в "Дредноуте"? Будет что-то новое?

— Я думал, первый вопрос будет: "Вы с какой вообще целью на сцену лезете?" (смеется — Прим. ред.). А зачем вообще программа какая-то должна быть? Просто играем да играем.

У меня нет цели новое играть. По разным внутренним причинам, по внутреннему ощущению.

— Кто сейчас в "Комитете" поет вместо Олди (лидера группы Сергея Белоусова, который умер в 2010 году — Прим. ред.)?

— Я. Причём петь тоже от безысходности начал. Когда Олди не стало, на первый концерт памяти такого вопроса не стояло: там все выходили и пели, отдавая дань уважения. Потом мой друг, с которым я раньше играл, Лёша Бобров из группы "Закройте форточку", помогал с вокалом. Он знал все песни, и у него очень хорошо получалось — даже голос был похож. Однако у него много дел в своей группе.

— После смерти Олди сильно упал поток слушателей на концертах?

— Да, упал. Потому что в основном на Олди шли. Но для нас нет смысла собирать полный зал. "Комитет" — это движение. С нами те, кто это поддерживает.

После смерти Сергея все стали говорить: "Комитета" больше нет". Мне со всей страны писали, что мы не имеем права играть: Олди нет — и нет музыки.

Вообще, конечно, в "Комитете" Олди — это главная личность. В основном на концерт приходили ради него: у нас могло не быть аппаратуры даже, но он вышел — и всё, концерт состоялся. В 2005 году на "Вагонке" он за весь концерт не проронил не единого слова. Сидел на полу в носочках шерстяных — всё. А музыканты играли. Но концерт вообще клевый был.

Нам все-таки в мае будет 30 лет. И всё это время мы играли и с большими перерывами, потому что Олди пропадал — он же колесил по миру в это время, я вообще его называю "человек мира".

Олди держал флаг — причём всемирный такой флаг. Боец упал, и получилось так, что подняли флаг и дальше пошли.

Я прекрасно понимаю, что у людей остается Олди перед глазами, но меня это не задевает нисколько. Олди не стало, но осталась память, я, честно говоря, просто поддерживаю тлеющий уголек "Комитета".

Поэтому никаких амбициозных планов вообще нет: нового, наверное, уже не будет (но я не зарекаюсь). Есть "Комитет", пригласят — поиграем, не пригласят — не надо.

— А почему вы везде были и нигде не остались, почему вот такая группа, как "Комитет охраны тепла", в итоге не приняла решение переехать в Питер, в Москву? Почему Калининград?

— У нас вообще база в Москве была. Мы вот в Москву приезжаем — у кого оставаться? Мы у кого ночуем, тот становится директором группы сразу. Почему не остались? Мы начали конкретно ездить с 1989 года по концертам. Каждый месяц ездили. А потом здесь, в Калининграде, мы семьей начали обрастать: у меня дочка рождается, у Иры — сын… А мне вообще всегда Калининград нравился, и я вообще обожаю его и до сих пор. Предлагали переехать — все стремятся, а я не стремлюсь…

— Кстати, вы видели, что, согласно "Википедии", группы "К.О.Т." сейчас нет: она с 2010 года (с дня смерти Олди) перестала существовать?

— Мы даже и не занимались и не интересовались страницами в интернете — этим занималась третья жена Олди, Екатерина. Авторские права на песни и бренд "Комитет охраны тепла" принадлежали детям.

— А дети не против, что вы эти песни исполняете?

— У нас вялая переписка была когда-то… Сначала всё нормально. Мы не можем продавать, выпускать записи, вещи какие-то, а вот играть песенки мы можем. У нас, например, есть запись 2012 года, но мы не можем ее растиражировать, тем более диски продавать, потому что это неправильно.

— А почему за два десятилетия (я имею в виду период до смерти Олди) было записано всего два альбома?

— Не стояла цель какие-то альбомы писать. Вся жизнь "комитетская" идет спонтанно. У нас же не было никакого директора — мы сами по себе. В основном всё от Олди шло, а Олди — ветер. У него то есть настроение, то нет… У нас вообще очень много концертов обломилось, грубо говоря, потому что Олди мог просто не приехать.

— Разочарований за минувшие 30 лет творчества никаких не испытывали, что вот ты пилишь-пилишь, а особой отдачи нет?