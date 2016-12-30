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Главная Интервью

Что за мужик сидит дома на диване с пивом и жалуется на зарплату?

Фото

Андрей Колесник экс-депутат Государственной Думы РФ

29 декабря 201611:58
  1246 1
  • Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Виктор Гусейнов
Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Виктор Гусейнов
Недавно Андрей Колесник покинул пост руководителя регионального отделения партии "Единая Россия", который занимал почти семь лет. Клопс.Ru решил встретиться с политиком  и поговорить об итогах его секретарской деятельности, о предстоящих выборах губернатора Калининградской области и о том, как оценивается настоящий боец.

— Почему вы в этот раз решили не выдвигать свою кандидатуру на пост секретаря регионального отделения ЕР?
 
— Пора что-то менять. Я же не Пельше (был такой деятель в ЦК КПСС), который лет сорок там сидел: у него уже руки и ноги "отвязывались" при движении, и уже не соображал ничего. В бизнесе это называется диверсификацией — сменой деятельности. Я человек еще не старый - еще есть у меня определенные задумки, и надо их реализовывать. Жизнь так устроена. Надо передавать молодым опыт. Они должны готовиться к этому, чувствовать ответственность... Нужны люди со свежими идеями, но и должна быть преемственность.
 
Поэтому я в президиуме остался в партии. Надо помочь в становлении новому руководителю партии Андрею Кропоткину, это серьёзная вещь. Сейчас выборы губернатора скоро. Кстати, слава богу, нам повезло с губернатором: молодой, перспективный, не отягощённый, не обременённый никакими обязательствами перед кем-либо.
 
— А вы когда решение принимали не выставлять свою кандидатуру, знали о том, кто будет претендовать на этот пост?
 
— Честно говоря, нет. Я решение принял не вчера. Но я считаю, что Андрей Кропоткин — это наиболее удачная кандидатура из всех. Мне понравилось в Андрее Кропоткине и то, что для него это назначение стало обременением и он этого не скрывает. Он понимает, что ему придётся тяжело работать. Я много видел различных начальников, и только из тех получались настоящие лидеры, кто власть воспринимал как бремя ответственности. А вот некоторые воспринимают власть как возможность поживиться, но для тех, кто к власти рвался, чтобы хорошо пожить, это таким крахом всегда заканчивалось, что не дай бог.
 
— По мнению некоторых наших политических аналитиков, Кропоткин — это якобы как раз та самая кандидатура, которая даст в полной мере развернуться Антону Алиханову в своей новой должности.
 
— Вы думаете, что я бы ему не дал развернуться? Я считаю, что Антон Алиханов — это наиболее удачная кандидатура на роль губернатора. Мы же не знаем всей обстановки, что происходит и какие планы на предмет Калининграда... Ничего пока толком не сделали, кроме дорог (тут надо отдать должное Николаю Цуканову, мы вместе с ним этим занимались, и Георгий Босс сделал Приморское кольцо). Всё это как-то встряхнуло Калининград. Но только одними дорогами не обойтись! Есть ещё и дворы, есть ещё и тротуары, есть ещё водоканал, и теплосеть, и газификация всего региона...
 
— Вы надеетесь, что Антон Алиханов эти недосмотры поправит?

— Ну не поправит, так сделает. Каждый внес свой вклад в развитие Калининградской области, а сейчас назрела потребность в молодом энергичном, амбициозном руководителе.
 
— Пост секретаря партийного отделения — это не "кормушка", как предполагают многие?
 
— Совсем наоборот! Однако для того, чтобы реализоваться как политику, это хорошая школа. Просто я слишком долго был у штурвала. Кстати, успешно - получил грамоту секретаря генерального совета за личный вклад в поднятие престижа партии "Единая Россия". Грамоты — у меня их достаточное количество и от президента, и от премьер-министра, и от руководителя Государственной думы... Всё-таки оценка заслуг каких-то. И я собираюсь дальше идти работать. Нам надо выбрать губернатора — это первая задача.
 
— Я так понимаю, вы ставку на Антона Алиханова делаете? Вы считаете, что это самая достойная на данный момент кандидатура?
 
— Да. Я с ним общался неоднократно. Опыту поднабраться, но это тоже дело такое — со временем придёт, тем более у него определённый опыт управленческой работы был.
 
— Вы не переживаете за полномочия тех людей, которые вместе с вами пришли в партию, потому что смена руководителя регионального отделения приведёт ещё к каким-то кадровым перестановкам?
 
— Конечно, приведёт, это нормальное явление. Я, например, практически никаких перестановок, после того как принял партию от Николая Цуканова, не делал.
 
— Почему?
 
— Вы знаете, я посмотрел — нормальная команда, которая работает на партию. Мне же не надо личной преданности. Я никогда не отбирал людей по этому показателю — только по деловым качествам. Кстати, в Евангелии сказано: "... и по плодам их узнаете их". Люди работали успешно: мы не проиграли практически ни одних выборов. "Единая Россия" — самая успешная партия в регионе. Надеюсь, она таковой и останется.

— Должность руководителя регионального отделения, вы сами сказали, — это хороший старт для политической карьеры. У Андрея Кропоткина и так всё неплохо. А как думаете, куда ему дальше развиваться можно?
 
— Выдвинуть свою кандидатуру он может куда угодно: у нас демократия. Он умный человек и сам решит, куда ему дальше развиваться. Это его проблема абсолютно, и никто за него решать не будет. Так же как и мои проблемы никто за меня решать не будет, кроме меня самого. Выдвинись, докажи свою состоятельность, а потом избиратели тебе дадут свой ответ: или выберут тебя или нет.

— Вы сказали, будете новому секретарю помогать на первых порах. Что ему в первую очередь предстоит сделать?
 
— Войти в курс дела и разобраться, как механизмы работают и так далее. Самый главный принцип тут, как и у врачей, — "не навреди". А ещё надо оценить эффективность каждого и сделать это исходя не из того, нравится он тебе лично или нет. Манная каша может не нравиться. Не нравится манная — гречневую ешь. Или иди на конкурс красоты: не нравится № 7 — выбирай № 10... Здесь нужно исходить из того, насколько человек эффективен по совокупности: это и его моральные качества, и как он дело делает, и какой он результат показывает. Между прочим, так и в любой другой профессии должно быть, но это в идеале, к сожалению.
 
— Так ли едины члены регионального отделения "Единой России"? Стали ли для вас итоги минувших праймериз неожиданностью?
 
— Лично для меня никаких неожиданностей не было. Соревнование можно сегодня выиграть, завтра проиграть, а потом опять выиграть.

Дело надо делать. Настоящий боец оценивается не по тому, сколько раз его били, а по тому, сколько раз поднялся. Проиграть не стыдно. Ничего страшного: это всего лишь промежуточные финиши. Я в уныние не впал, это, наоборот, задорит. Надо дальше идти.
 
— А куда дальше пойдёте?
 
— Передышку я брать не буду. Как говорят, ишак, постоявший в тени, работать не будет. Сейчас основная задача — это выбрать губернатора, следующие у нас — президентские выборы, так что работы много. Я думаю, что традицию побеждать партия терять не должна.

— Какие бы вы дали советы преемнику? Ведь когда вы проходили свой путь главы регионального отделения "Единой России", вы же, наверное, на какие-то грабли наступали...
 
— У каждого свои грабли, и он тоже должен понаступать. На грабли не наступишь — шишек не набьёшь и выводов не сделаешь. Где-то я подскажу, а уж следовать моим советам или нет — это уж его решение.

— Как вообще политические настроения в Калининградской области можете оценить? Они сильно поменялись за последние десять лет, которые вы в партии?
 
— Поменялись — в сторону патриотизма. Я всегда говорю, что надо любить свою Родину, и тогда будешь радоваться её успехам. Поменялись в лучшую сторону, невзирая на то, что всё-таки у нас есть серьёзная проблема с доступными билетами. Всё-таки мы должны быть с Россией связаны более тесно, потому что территориально у нас всё не очень удачно получается. Я на эту тему говорил и с Неверовым, что нужно, чтоб с "большой землёй" связь была, потому что люди должны, кроме Калининграда, видеть свою страну.
 
— Для обычного калининградца смена руководителя регионального отделения "Единой России" за собой что-то повлечёт? Он заметит какие-то перемены?
 
— Дело в том, что очень много людей обращалось за помощью не только к депутатам, а именно в партию. Я думаю, что, если что-то изменится в лучшую сторону, я буду только рад. Ещё один момент: партия нужна для того, чтобы выиграть выборы и проводить свою политику. Любое руководство, начиная от предприятия и заканчивая руководством страны, оценивается тем, стали ли люди жить лучше. Если да, то, значит, руководители на своём месте. Просто мы всё больше и больше хотим — это плохо. Мы сейчас расстраиваемся, что машину негде припарковать, а раньше проблемы не было такой:  парковать было нечего.
 
— Какие-то острые моменты противостояния с коллегами можете припомнить? Были такие за вашу карьеру руководителя регионального отделения партии?

— Ну, были какие-то моменты... Если на предприятии есть только директор, секретарша и водитель, то уже есть какие-то там разногласия. Однако партия достаточно сплочённая. Особенно сплочённо мы на выборах работали.
 
— В последнее время участились — либо больше просто в СМИ попадать стали — скандалы с членами партии "Единая Россия": они буянят в самолётах, бьют девушек в ночных клубах... Как с культурой поведения у партийцев сейчас обстоят дела?
 
— На 12 тысяч членов партии в регионе пара инцидентов в год — это, я считаю, единичные случаи. Даже не подавляющее большинство, а практически все партийцы — люди достойные, не позволяющие себе какого-то провокационного поведения. С другой стороны, все они не плакатные люди, а живые — бывает, и ошибаются. Мы стараемся разобраться в каждом конкретном случае, что произошло: если человек виноват, то, конечно, с него спрашивается — вплоть до исключения. Это в дальнейшем может негативно сказаться на карьере.
 
— Уходящий год каким был для вас?
 
— Нормальный год. Удачный. Командующего армией оценивают по успехам армии. Ну а лично для меня этот год прошёл очень хорошо: дочка выиграла соревнования серьёзные, сын школу заканчивает очень прилично.
 
— Ваш напряжённый такой график рабочий — он на семье вашей сильно сказывался? Вы сейчас не будете пытаться наверстать упущенное?
 
— Да уже привык, ведь в семье моряков воспитывался. У меня отец в море по 6-7 месяцев ходил. Что это за мужик, который в 6 часов домой приходит, пьёт пиво, сидит на диване и говорит, что мало платят? Он не пользуется уважением. Я привык работать, и работать на совесть, а не на время или за зарплату. Так, чтобы дело было сделано — и сделано хорошо.
 

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1 комментарий Правила комментирования

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Павел Женев
Павел Женев #
29 декабря 201612:52
Я привык работать, и работать на совесть, а не на время или за зарплату. Так, чтобы дело было сделано — и сделано хорошо.

Ой! Ай! Люди добрыя, скажите, пожалуйста, чего такого на совесть наработали эти бесмысленные иждивенцы от партии власти, где, акромя их воображения, на процесс и результаты этой работы глянуть-то возможно?
Анекдот. 


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