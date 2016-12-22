Сохрани мы флотилию в Средиземном море — не было бы войн в Ливии, Югославии, Сирии

В интервью радио "Комсомольская правда — Калининград" бывший командующий Балтийским флотом и экс-губернатор, адмирал запаса Владимир Егоров напомнил о миссии наших моряков в Средиземном море и предсказал исход нынешней кампании в Сирии.

Легендарная флотилия

— Владимир Григорьевич, вы хорошо знаете Ближневосточный регион, награждены орденом Сирийской Республики. Задачи, которые тогда ставили перед военными, разнятся с сегодняшними?

— У нас были очень тёплые отношения с сирийцами. Орден мне вручал министр обороны Мустафа Клас.

Задачи, безусловно, разнятся принципиально. В те годы важно было не допустить поползновений в отношении суверенитета дружественных государств. И эта задача выполнялась начиная с 1967 года, после того как арабы потерпели поражение в Шестидневной войне с Израилем.

Тогда было принято решение создать постоянное соединение, позже оно стало флотилией. В 1973 году в её составе было 90 кораблей, в том числе 21 подводная лодка. Два Балтийских флота!

Большой ошибкой было то, что флотилию вывели и расформировали в 1992 году. Если бы не это, я вам говорю совершенно точно, не было бы ни Ливии, ни Югославии, ни Сирии. Когда начали бомбить Ливию, Каддафи обратился к Горбачёву — была дана команда принять меры. Вдоль территории Ливии были поставлены три наших корабля. Был командный пункт в Триполи, обеспечивалась прямая связь с начальником нашего Генерального штаба. И бомбёжки прекратились. Это был 1986 год.

Перед тем как начались бомбёжки Югославии в 1999 году, наши разведчики получили информацию, что сербов будут бомбить. А отреагировать было нечем: был в Средиземном море один наш корабль-разведчик. Он наблюдал — и всё.

— Никого там не осталось, по сути….

— Никого не осталось. Это, к сожалению, горькая правда.

Сирия традиционно относилась по-доброму и к Советскому Союзу, к России. Около 100 тысяч человек прошли обучение в вузах нашей страны. Помню, в 2006 году возвращался из Дамаска в Москву с послом Сирии, он тоже учился в Ленинграде.

Миру — мир!

— Прошло 10 лет. В Сирии война. От богатой страны ничего не осталось…

— Да, разительные перемены. Там было безопасно жить, а сегодня тяжёлое время для Сирии. Но и всё-таки есть уверенность, что целостность страны будет сохранена. Без нас эту задачу не решить.

— Может ли в мире не быть войн вообще?

— Это идеал, конечно. Но убеждён: ядерное оружие никогда не будет применено.

— Сейчас войны на языке военных называются "локальными конфликтами". А вот сирийский конфликт, по-вашему, надолго? Так же, как с Чечнёй, ситуация складывается затяжная?

— Минимум год потребуется, чтобы привести более-менее в порядок территорию, удалить всякого рода джихадистов. Нам нельзя идти тем путём, которым шли в Чечне. Там стараются мирное население вывезти, отделить его от боевиков, у которых задача не отпустить этих людей.

— Гибель наших лётчиков в Сирии, по-моему, ничем не оправдана. Летали без защиты, без прикрытия. Можно было избежать потерь?

— Вы правильно говорите. Надо было действовать на упреждение. У нас отличные системы, великолепные: С300, С400. Кстати, у нас в Калининградской области они давно стоят.

Победа над терроризмом

— Возможно ли одержать победу над терроризмом?

— Наверное, этого никогда не будет. Нам пришлось огромными усилиями и жертвами платить за расхлябанность структур, которые должны были заниматься обеспечением безопасности государства и людей. Что касается ИГИЛ (запрещённая в России организация — Ред.), то душить его надо в коалиции с международным сообществом.

— На войне все средства хороши?

— В данном случае — да. И без жертв не обойтись. Но надо понимать, что ключевым вопросом сейчас является не Ирак, а Сирия. Если она сохранит свою целостность, можно говорить о том, что значительный урон будет нанесён терроризму.

Что касается Ближнего Востока — американцы поступили очень дальновидно, когда после окончания Второй мировой войны оставили небольшое корабельное соединение в Неаполе. Они отслеживали обстановку и наращивали свои силы, прежде всего за счёт авианосных соединений. У нас таких не было. Были только тяжёлые несущие крейсеры, но мы не имели опыта их боевого применения. Сейчас наши возможности очень ограниченны для того, чтобы выйти на пиковый уровень 1973 года. Тогда в составе эскадры была почти сотня современных боевых кораблей.

— А сейчас?

— А сейчас на пальцах двух рук сосчитать можно. Но этих сил на морском направлении пока достаточно, потому что полвека назад в Сирии не были размещены наши ВВС. Все вопросы решаются на суше. Конечно, самолёты, которые базируются на крейсере "Адмирал Кузнецов", могут быть подспорьем нашим военно-космическим силам, в том числе и при нанесении бомбовых штурмовых ударов.

Нужен ли нам новый закон

— Как вы относитесь к тому, что Калининградской областью теперь руководит столь молодой человек?

— Думаю, Антону Алиханову надо поработать несколько сроков, чтобы он и собственный опыт приобрёл, и использовал опыт других — для того чтобы этот своеобразный и очень непростой регион возглавлять, обеспечить его развитие.

Дело не в возрасте, а в понимании экономики, которая ещё не поддержана на законодательном уровне. Меры, которые введены у нас с 1 апреля, пока носят компенсационный характер и таят в себе много сложностей. Это временные меры. Для того чтобы экономика нормально работала, должны быть законы, чёткие условия и правила. Без этих капитальных позиций ни один инвестор не рискнёт свои средства вложить.

— А сейчас нельзя ли взять наработки, которые были в основе законов об особой экономической зоне? 20 лет закону — нужно ли новый огород городить?

— Я в своё время Николаю Николаевичу Цуканову говорил, что самое главное — убедить президента оставить закон об ОЭЗ в действии, с учётом того что сейчас нормы ВТО, к сожалению, работают против России. Но раз уж этих преференций нет, надо искать другой подход.

— А как смотрите на инициативу о двухступенчатой системе управления Калининградом? Считаете её эффективной?

— Есть такая поговорка: "Ум хорошо, а два лучше". Поэтому важно, чтобы два умных человека были в одной упряжке и чтобы не было между ними разногласий. Мы ведь хотим, чтобы муниципальные образования работали так, как они работают, скажем, в Польше, как определено в документах Евросоюза.

— А такой формат возможен у нас в Калининграде?

— Конечно. Муниципалитетам надо давать гораздо больше возможностей, прежде всего финансовых. Когда глава муниципалитета стоит с протянутой рукой — это не самостоятельность. Положение подавляющего большинства наших муниципальных образований таково: они на дотации. И полномочия хороши тогда, когда есть возможность их использовать для дела. Они должны быть финансово подкреплены. Каждый муниципалитет должен иметь нормальный бюджет.