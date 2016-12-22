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Главная Интервью

Те, кто выжил в криминальных войнах 90-х, занимаются бизнесом в Калининграде, пошли во власть

Фото

Николай Егоров экс-руководитель калининградского УБОП

Автор: Ольга Гончарова
10 ноября 201614:29
  12119 24
  • Фото Александра Подгорчука
Фото Александра Подгорчука
10 ноября вся страна отмечает народный праздник — День сотрудников органов внутренних дел. Первый начальник отдела по борьбе с организованной преступностью полковник милиции в отставке Николай Егоров вспомнил, как велась борьба с организованной преступностью в нашем регионе в лихие девяностые.
 
— Николай Александрович, вы были первым начальником "шестого" отдела — так он в народе назывался. Это было специально созданное подразделение для уничтожения ОПГ?
 
— Да. В 1989 году было сформировано подразделение по борьбе с организованной преступностью, шестое отделение. Потом оно называлось УБОП, УРБ и так далее. В стране уже назревал переломный момент. Нас, первых руководителей "шестых" отделов УВД со всех краёв и областей, собрали тогда в Москве, в районе Домодедово, на базе МВД. Приехали и прибалты — из Литвы, Латвии, Эстонии. Выступал перед нами тогда генерал-полковник Лежепёков, ставил новые задачи по борьбе с бандитизмом. В СССР была групповая преступность, а организованная преступность — это была новость, так сказать.
 
Нас, начальников "шестых" отделов, проверили на профпригодность. В лесу мы сдавали спортивные нормативы: стрельба, бег на 1 000 и 100 метров, штанга. Хочу похвалиться (сейчас уже можно): в своей возрастной категории я занял первое место. 
 
— У калининградской преступности были какие-то особенности?
 
— Ну конечно, потому что анклав — он и есть анклав. В 1994-1995 году у нас пошли заказные убийства, начался беспредел. Отчасти это было делом рук известной банды Травкина, он сам из Мордовии. Мы задержали 12 человек, впоследствии им дали от 9 до 15 лет. Мы доказали 5 убийств и 6 покушений на убийство. Были изъяты автоматы Калашникова, гранаты, взрывчатка, 7 пистолетов. 
 
Травкинцы совершали заказные убийства и в России, начинали в Рузаевке, в Мордовии. Самому молодому бандиту было 18 лет, а самому возрастному, не считая Травкина, — 25. В банде было два бригадира. Подручные Травкина, киллеры, переодевались в милицейскую форму, Травкин работал в форме капитана милиции. 
 
В Калининграде первой жертвой этой группировки стал бандит Гуфар — авторитет по кличке Яша. Он держал определённые позиции в Калининградской области. Его застрелили на проспекте Калинина, убийцы были в масках. А через 10 дней они расстреляли машины — двух человек убили, одного ранили. Действовали крайне дерзко.
Преступление было совершено недалеко от здания отдела милиции в Пионерском. 
 
— Знаю, что Сергей Травкин отсидел и вернулся к нам. Живёт тихо на Куршской косе, где и до отсидки базировался, занимается мелким бизнесом, никого не трогает.  В девяностые в бандиты подались спортсмены, особенно отличились в рэкете наши боксёры, офицеры. Военные занимались продажей флотского топлива, оружия, увольнялись и сколачивали свои ОПГ.
 
— У области, закрытой границами, своя специфика, и рост организованной преступности пошёл несколько позже, чем в России. Помню, один из бандитов сказал нам: "Подождите, у вас скоро тоже начнётся". И у нас, действительно, началось: и взрывы, и убийства заказные, и заложников освобождали. 
 
Вот возьмём Андрея Корсика. Морской пехотинец, подготовленный боец. Он тоже был одним из фигурантов моих первых уголовных дел по бандитизму. Занимался продажей "красной ртути". Придумал со товарищи такую тему, устроили лохотрон. Мы тогда не знали, что это придумка, там такие страсти кипели! 
 
Был у нас на учёте и некто Рембо, десантник, морской пехотинец. Воевал в Афганистане, а потом стал бандитом. Взяли его. Возбудили уголовное дело по статье 177 УК РФ. 
Одно из громких дел случилось в Новосёлово, где был зверосовхоз. Шесть человек в масках ворвались, связали семерых работников зверофермы, похитили полторы тысячи шкурок норки. Эту банду тоже мы брали.
 
Второе подобное дело расследовали. По дороге на Балтийск бандиты напали на магазин, связали старшего лейтенанта милиции, который там подрабатывал, и взяли полторы тысячи шкурок норки, с десяток шуб, шапок. Топливная мафия была. Народ хотел кушать, поэтому продавали все. 
 
Российские воры в законе пытались наших бандитов построить по своему порядку. Как-то к нам приехали трое. Мы их встретили в аэропорту, поговорили и посадили в самолёт. Они обратно улетели.
 
Мы работали чётко, дела раскрывали, в тюрьму сажали. Взаимодействовали с военной контрразведкой Балтийского флота. Очень сильные сыщики были. Я сам весь уголовный розыск прошёл, начинал оперуполномоченным. 
 
Был случай, когда у полномочного представителя президента РФ Александра Орлова угнали машину. И к нам залетел вор в законе по кличке Тимоха. Я с ним провёл беседу — вернули машину полпреду в течение двух часов. 
 
— А куда пропал этот организованный преступный мир? Понятно, что в девяностые постреляли друг друга, иные умерли своей смертью. Но мафиози, очевидно, остались? 
 
— В лихие девяностые была война между спортсменами и ворами в законе. Сейчас те, кто выжил, легализовались: занимаются бизнесом, пошли во власть. Посмотрите, сколько у нас депутатов с погашенными судимостями.
Бандиты посмотрели, что страна стала жить по-другому, — зачем им рисковать? Легализован начальный криминальный капитал, деньги делают деньги.
 
Сейчас образуется другая преступная формация — и тоже напряжённая обстановка. Меняются устои, государство, меняется и преступный мир, преступность приспосабливается. 
 
— Вы ушли из милиции в 2001 году. Немногим позже в Калининград пришла мода угонять машины и возвращать за выкуп. Говорят, что крышевала этот бизнес наша милиция, как и организованную уличную проституцию и бордели.
 
— Да, было всё сработано с милицией. В начале двухтысячных из нашей милиции с руководящих должностей ушли десятки высококвалифицированных ребят. Угоны и выкупы были поставлены на поток благодаря коррупции. Этот бизнес сросся с правоохранительной структурой.
 
— Не жалеете, что ушли из органов? Вам ведь было на тот момент 42 года…
 
— Это было принципиальное решение. 
 
В моё время служить в милиции было интересно, а сейчас у молодёжи глаза не горят, нет огня. На нашу долю пришлась Чечня. Это героическая история наших товарищей, бойцов ОМОНа и СОБРа. Я участвовал в первой чеченской кампании в 1995 году командиром калининградского СОБРа. Был на двух войнах. Получил от президента Горбачёва орден Красной Звезды, а от Владимира Путина — медаль "За отвагу". Горжусь своими боевыми товарищами. Вечная память героям.

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24 комментария Правила комментирования

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МаксимИванов76914
Иванов Максим #
10 ноября 201615:49
Печально то, что рыба гниет с головы. 
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Waldemar
Waldemar #
11 ноября 201600:10
Не только Николай Александрович, до фига порядочных людей свалило из этой некогда уважаемой организации, пока она не скурвилась, благодаря новоразвивающейся в то время воровской "вертикали". В основном, честные менты, осели в службах безопасности банков и т.п. С праздником Вас, Николай Александрович.
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Waldemar
Waldemar #
11 ноября 201600:26
Перечислить, кому интересно, бывших фигурантов уголовных дел, ныне горячо поддерживаемых членов ПЖиВ зазомбированным электоратом? В любой нормальной стране, бывшим уголовникам путь во власть заказана, но не в Раша-Зазеркалье. (((
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Год Петуха
Год Петуха #
11 ноября 201610:11
В те времена в УБОПе был ещё один интересный персонаж по фамилии Сорокин. И сын его также примерно в тоже время работал в органах. Не подскажете, что с ними случилось и где они сейчас? 
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Waldemar
Waldemar #
11 ноября 201610:50
Андрей Кирилыч, не персонаж, а честнейший мент. И очень переживал, за происходившее в то время слияние криминала с органами, тоже тогда уволился. Ну а сынок, не в папу оказался. Но это уже другая история.
Куда-то не туда, тогда страна "свернула", сейчас пожинаем.
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Alt_truist
Alt_truist #
11 ноября 201611:47
В воровском зазеркалье, в которое превращена страна за последние 16 лет, уже выросло целое поколение с напрочь извращенной воровской моралью, которое сейчас идет во власть и для которого карьера ни что иное  как разворовывание бюджета страны. Ничего другого они не умеют и ни к чему другому не приспособлены.
Это не оставляет стране ни единого шанса.
Как только месторождения будут исчерпаны и цены на нефть будут нерентабельны, страна неминуемо погрузится в новый кровавый хаос бандитских разборок и начнет разваливаться на неофеодальные бантустаны.
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Сергей Калининградец
Сергей Калининградец #
11 ноября 201612:09
Ага, 16 лет, это типа 2000, а с 90 по нулевые было хорошо? Поменьше бы таких как Вы попроще бы нам жилось.
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Alt_truist
Alt_truist #
11 ноября 201612:54
Как брежневский застой с его отрицательным отбором в органы госбезопасности отъявленных и беспринципных каръеристов, массово изменивших стране и присяге в  конце 80-х - начале 90-х, привел СССР к распаду и бандитскому беспределу, так воровское зазеркалье ставленника питерских воров в законе - "любимого до слез святоча мысли всех стран и народов" с его дъявольской лживостью, тотальным разрушением промышленности и выгребанием в западные офшоры невосполнимых ресурсов страны, превращенной в сырьевую колонию, по всем законам истории неминуемо и объективно закончится вместе с  исчерпанием этих самых ресурсов в месторождениях независимо от того останется в стране свобода  слова или будет полностью с гестаповской жестокостью подавлена вставшим на преступный шухер при разворовывании страны насквозь продажным силовым отребьем.
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Сергей Калининградец
Сергей Калининградец #
11 ноября 201613:42
Много букв и страшных слов, а делать то,что? Ныть и бросать дерьмо на вентилятор? Так жизнь пройдет, а у Вас все плохо.
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АлексейБургер-Гасанов
Бургер-Гасанов Алексей #
11 ноября 201620:11
Сейчас уже ничего не сделать. Придётся терпеть весь этот бардак, нищету и коррупцию как минимум до 2024 года...
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Сергей Калининградец
Сергей Калининградец #
11 ноября 201612:13
Вопрос ко всем нытикам, какого хрена Вы делаете в ужасной России, сейчас не проблема за бугор свалить, а если уже там, зачем лезите к нам со своим мнением?
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АлексейБургер-Гасанов
Бургер-Гасанов Алексей #
12 ноября 201612:45
Что мы делаем в России? Мы тут выросли, получили образование, работаем, платим налоги, то есть свой гражданский долг перед государством выполняем. А вот государство кладёт на конституционные гарантии своему народу. Зарплаты и пенсии - копеечные и несопоставимые с уровнем цен. Медицины не было и нет - люди по соцсетям собирают деньги на лечение и операции. Даже на похороны! Образование без блата и денег не получить, ребёнка в детсад и школу не устроить. На нормальную работу тоже не устроиться. Вас всё это устраивает? 
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3133731338
31338 31337 #
11 ноября 201612:32
Раз такой умный, напиши как это без проблем за бугор свалить.
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Сергей Калининградец
Сергей Калининградец #
11 ноября 201613:29
О заинтересовался). Ну давай, записывай. Знаю только про Германию, подойдет?
Для умных: учишь язык, поступаешь, учишься, работаешь, остаешься (сам так там жил 3 года. Еще 3 моих друга так перебрались, один пока без паспорта. двое других уже бюргеры)
Для не очень умных, фиктивный брак. Сколько там стоит, раньше 5000 просили
И для тех кому лень жопой шевелить: приезжаешь жрешь паспорт и вот твоя мечта сбылась.
Для очень умных и достойных: Прекрасно можно жить в России среди своих и не ныть, а жить своей жизнь, а не придуманной картинкой счастливого запада (последний пункт не для тебя)
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3133731338
31338 31337 #
11 ноября 201614:15
Особенно первый пункт понравился "Для умных... сам так жил" :)))))
Фигня все эти способы, умный объездит весь мир и останется там где понравится, а не будет сидеть там куда пролезть смог. Остальные способы вообще незаконные, т.е. обещанных " свалить без проблем" не получится.
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Alt_truist
Alt_truist #
11 ноября 201613:39
Ну просвети, как ты будешь "прекрасно жить", если в стране тупо кончатся деньги от нефти и Москва тупо не переведет ничего в областной бюджет?
Вы же первые побежите на Запад деньги кляньчить!
Сами-то абсолютно ничего не умеете, только сырьевой бюджет дербанить через воровские откаты - фактически обворовывая будущие поколения страны и лишая их шанса на выживание.
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Сергей Калининградец
Сергей Калининградец #
11 ноября 201614:51
Классика, спросил, "что же делать"? А в ответ желчь и ничем не подтвержденные обвинения и ярлыки. Всего Вам доброго, жаль, что у Вас все так плохо.
Ах. да и спасибо за заботу, за наше поколения, выживут, назло вам всем.
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Alt_truist
Alt_truist #
11 ноября 201615:05
Все прекрасно знают, как сейчас "выживают" "умные и достойные" - либо садятся в кресло чиновника или силовика, преступным путем покупая должность, для контроля бюджетных потоков и воровских откатов в свой воровской карман с выводом наворованного за рубеж, либо вступают с воровской чиновной или силовой уголовной рожей в преступный воровской сговор, создавая фактически преступную воровскую группу для разворовывания подконтрольного чиновному или силовому уголовнику бюджета.
Все, больше ничего!
Только воровство, только организованное разворовывание собственной страны!
Фактически - преступления против государства сейчас единственный источник дохода в воровском "государстве".
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Укротитель хомяков
... Мастер #
12 ноября 201606:51
Классика, спросил, "что же делать"? А в ответ желчь и ничем не подтвержденные обвинения и ярлыки. поколения, выживут, назло вам всем.
Циник и лицемер!
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Укротитель хомяков
... Мастер #
12 ноября 201606:51
Классика, спросил, "что же делать"? А в ответ желчь и ничем не подтвержденные обвинения и ярлыки. поколения, выживут, назло вам всем.
Циник и лицемер!
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АлексейБургер-Гасанов
Бургер-Гасанов Алексей #
12 ноября 201612:40
Ничем не подтверждённые ярлыки? То есть вы не в курсе, что в стране идёт стремительный рост бедности (за 2015 год число бедных выросло более чем на 3 (!) млн. человек), растёт итак сильная напряжённость и раскол в обществе? Медицины как не было, так и нет, всё платное и недоступное большинству. Уровень коррупции превышает все мыслимые масштабы. А то, что в стране всё действительно всё плохо, подтверждают люди, тысячами уезжающие отсюда и сама наша верхушка, вывозящая свои деньги и семьи на "загнивающий" Запад!
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romeo
eo rom #
16 ноября 201610:58
А то, что в стране всё действительно всё плохо, подтверждают люди, тысячами уезжающие отсюда ...
В основном уезжают те, кто переехал из бывш.республик СССР - перекати поле, ищущие луччей доли.
Но известно же, что хорошо там, где их нет.

Про это ещё "Лесоповал" пел на слова М.Танича:

- Куда вы едете, кому вы там нужны?
- А здесь кому?
- А я вам тоже не отвечу...
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КсенияКоломенская
Коломенская Ксения #
22 ноября 201617:51
в России и впрямь плохой уровень жизни по сравнению с европой и америкой - это факт. Надеюсь с африкой не будем РФ равнять? Ведь РФ декларирует себя как мировая держава? И социальное государство?
А самые незащищенные слои: старики и больные дети живут в недостойном социальном уровне у нас, или вы считаете по другому Средний класс убит налогами и ушел в подполье. олигархи богатеют. Чиновники - только по телеку про взятки то того, то другого. Мадам Васильева уже отсидела, например и наслаждается наворованным))). А уж про российские дороги еще Гоголь писал - и с этих пор не много что изменилось))))
Вот возьму наш дом - мы регулярно платим ЖКХ, а 10 лет не было косм.ремонта, а капремонта - не было (дом постройки 1976) и по плану будет только в 2034 году)))
Стекла выбиты, мусорпровод прогнил и в дырах, стены облупились - уборщица моет только 1-ые этажи. Просишь 1 раз за всю жизнь швы заделать - уж 3 года не чешутся))))  Жильцы сами и за свой счет делают все, что входит в тариф ЖКХ, тпрокуратура и жилинспекция не реагиует. У нас госорганы начинают задницей шевелить - когда в СМИ пройдет ажиотаж...

Как сказал проф.Преображенский - разруха не в клозетах, а в головах.... а я добавлю - у наших управленцев и чиновников, разворовали и нагло воровать продолжают. Коррупция рулит.

Государство наше асоциально и лживо. Мне жаль свою родину. 
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КсенияКоломенская
Коломенская Ксения #
22 ноября 201617:35
все методы - как раз противозаконны, от поедания паспорта до фиктивного брака, т.е. преступны - а интервью (ТЕМА) - как раз про борьбу с преступниками)))))

Судя по вашему нику - вы в германии не задержались, т.е. два умных -бюргерами стали, а у вас - "ума" не хватило стать бюргером?

"Учишь язык-поступаешь..." - это, думаю ваш совет для молодых и студентов, однако на учебу также нужны средства, откуда они у молодых, да еще и молодых россиян? Хорошее знание языка - тоже не бесплатно, ибо это не уровень средней школы РФ. Для работы - нужно разрешение, там сейчас мигрантов много. Квалифицированную работу может получить только квалифицированный по евростандартам специалист. А улицы подметать - есть - там мигрантов хватает.
так что совет идиотский)))
в основном - едут люди уже с капиталом, заработанным в РФ различными путями, или немцы по генетическому происхождению, переселение которых по соцпрограммам (которых, кстати было много в казахстане и узбекистане- поэтому у вас и представление - что едут из бывших союзных республик). и к родственникам, в т.ч. вышедшим замуж или женившимся на гражданах германии.
А поедающих документы россиян ждет депортация.
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