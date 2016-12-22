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Главная Интервью

Последние два года я жила мечтой о Рио. Не существовало ничего, кроме тренировок

Фото

Александра Ручкина легкоатлетка, участница Паралимпийской сборной РФ

Автор: Евгения Бондаренко
03 октября 201610:51
  2798 2
  • Фото из личного архива спортсменки
Фото из личного архива спортсменки
Для калининградских спортсменок завершилась невесёлая история с паралимпиадой-2016. Одна из двух легкоатлеток, которые должны были поехать в Рио, Александра Ручкина, привезла с альтернативных Всероссийских соревнований, организованных  для наших атлетов в Подмосковье, серебряную медаль. Журналист KLG.AIF.RU побеседовал с призёром и её опекуном Яной Скутте о том, чего стоила подготовка к паралимпиаде.
 
- Какое впечатление оставили Всероссийские паралимпийские игры? Каково было выступать без зрителей? В интернете пишут, что праздника не получилось...
 
Александра Ручкина: - Последние два года я жила мечтой попасть в Рио. Поэтому, когда объявили, что мы не едем, сказать, что расстроились - ничего не сказать. В Бразилии всё было бы по-другому: другая атмосфера, соперники сильнее, а это подстёгивает. Стоять на пьедестале в Рио-де-Жанейро или в Новогорске - разница большая. Но что случилось, то случилось. На играх в Подмосковье нам дали возможность показать результаты, к которым мы стремились. И я рада "серебру", тому, что улучшила собственный рекорд. Да, без зрителей, но когда прыгаешь, об этом не думаешь.
 
Яна Скутте: - Когда мы узнали, что Саша не едет в Рио, это был просто крах надежд и планов. Столько сил, нервов  потрачено, и всё зря. Переживала, что такие события отобьют у неё желание заниматься спортом. Но Александра в конце концов, после первого шока, решила  работать дальше, нацелилась на Олимпиаду-2020 и "золото". Я была очень горда в тот момент, что она приняла такое взрослое, взвешенное решение.   
 
- Почему нельзя было провести игры в следующем году, сделать их международными, наподобие коммерческой Бриллиантовой лиги?
 
А. Р.: - Через год результаты будут уже не те. Мы же свои тренировки строили так, чтобы к играм подойти на пике физической формы. Настраивались эмоционально.
 
Россияне побили на этих домашних играх 25 мировых рекордов. Через год о таких результатах не могло быть и речи.
 
- Саша улучшила личный результат на 20 см. На какие жертвы пришлось пойти, чтобы так быстро прибавить?
 
А. Р.: - Для меня последние два года не существовало ничего, кроме тренировок. Надо встать в 6 утра, сделать зарядку, рвануть на "Трудовые резервы", навернуть пару-тройку километров. Это разминка. Потом тренировка,  перерыв и занятия вечером. И так шесть дней в неделю. Четверг - выходной. Это значит расслабляющие тренировки: плавание и сауна. За результат благодарна тренерам: самому первому - Ирине Борисовне Дегтярёвой и Александру Анатольевичу Григорьеву, который готовил меня к олимпиаде.
 
Я. С.: - 5,24 метра - не просто её личный рекорд, это подвиг, учитывая, что за пару месяцев до этого на соревнованиях в Йошкар-Оле Саша порвала связку на толчковой ноге. Для спортсмена травма перед олимпиадой - трагедия. Другая могла вообще отказаться от борьбы. Но у Саши такой характер, из неё гвозди делать - не гнулись бы! Она смогла перестроиться на другую толчковую, чтобы заниматься. Человек понимает, к чему идёт. Когда мы обсуждали её переход к другому тренеру в 2014 г., Саша заявила, что наша цель - паралимпиада и золотая медаль. Если Саша сказала: "Мне надо!" - это просто таран.
 
Изначально о спорте как её будущем речь не шла. Саша занималась "для себя", а планы на жизнь не отличались от планов других детей из интерната. Но в 2012 г. в паралимпийскую программу вернули соревнования для спортсменов с интеллектуальными нарушениями. В России создали федерацию. В олимпийский цикл подготовки мы вступили за полтора года до игр. Некоторые говорили, зря на Ручкину делают ставку, за такой срок подготовиться нереально. Но нас поддержал Олег Николаевич Косенков, экс-министр спорта области. Дали возможность выступить на всех нужных по календарю соревнованиях, набрать рейтинг, выполнить нормативы. Всё оплачивал регион. Конечно, мы вкладывали и свои средства, ведь нужна экипировка, специализированное питание...
 
- А как насчёт лекарств и витаминов? Поневоле вспомнишь историю с мельдонием...
 
А. Р.: - Почти каждый профессиональный спортсмен принимает спортивное питание из-за сильных нагрузок на организм. Но я к дополнительным средствам отношусь негативно - страшно пить что-то, кроме витаминов. Вдобавок может аукнуться ситуация с допинговым скандалом.
 
Я. С.: - Врач сборной назначает витаминизацию, руководство команды отслеживает, что можно принимать, что нельзя. Тут как на минном поле: сегодня препарат ещё разрешён, а завтра - уже в списке запрещённых.
 
- Как Сашины зарубежные коллеги отнеслись к происходящему? На обычной олимпиаде спортсмены очень жёстко в адрес друг друга высказывались...
 
Я. С.: - Среди паралимпийцев я такого не замечала. Может, потому, что они по-другому смотрят на жизнь и больше ценят нормальные человеческие отношения, общение. А как белорусы нас поддержали, выйдя с российским флагом! Огромная им за это благодарность. Кто-то же должен был дать понять, что Международный паралимпийский комитет не прав и с его решением далеко не все согласны. 
 
- Многие наши спортсмены надеялись на паралимпиаду, как на путёвку в новую жизнь. Ведь там и призовые, и ежемесячные выплаты, которые дадут возможность бросить вторую работу и больше времени посвящать спорту. А что теперь с выплатами? 
 
А. Р.: - Конечно, я надеялась на них. Хочу иметь собственную квартиру, жить взрослой жизнью. Но на всероссийской паралимпиаде у меня второе место, а сравнивать будут с мировыми результатами в Рио. По ним я четвёртая... Сейчас получаю зарплату спортсмена-инструктора в областном центре спортивной подготовки и губернаторскую стипендию.   
 
- Яна, как вы стали опекуном Саши?
 
Я. С.: - Это судьба. Мы сильно похожи характерами. Раньше я вообще не думала, что способна заботиться о ком-то. Тем более о таком взрослом ребёнке: когда мы познакомились, Саше было 15 лет. Я работала в адаптивной школе заместителем директора, заполняла для неё документы на выезд на Специальную олимпиаду. Потом сопровождала на соревнования, и незаметно для нас обеих, наверное, мы стали родными людьми, семьёй. Моя мама тоже работает в адаптивной школе и очень к Саше привязана. Сейчас ей 19, совершеннолетняя, и опека ей не требуется. Но это уже не имеет значения. Мы - семья,  вне зависимости от каких-то юридических аспектов.  
 

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2 комментария Правила комментирования

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Леонид Переверза
Леонид Переверза #
03 октября 201623:56
Скажи Мутко спасибо,и за допинг которые принимали наши спортсмены
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aaaj
aaaj #
04 октября 201615:54
скажи спасибо террористическому государству США
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