При СССР мы сдавали урожай в магазины. А теперь там "химические" импортные фрукты за 80-100 рублей

Садоводы и огородники заканчивают собирать урожай и... подсчитывать убытки. Почему свежие, без единого химиката яблочки и груши никому не нужны, а горожане покупают импортные фрукты по 70-100 рублей за килограмм. Журналист "АиФ-Калининград" побеседовал главой ассоциации дачных обществ "Садовод" Ниной Небосько о том, почему урожай гниет, а о проблемах садоводов вспоминают только перед выборами.

- Татарские садоводы посчитали, что дачное общество в 300 дворов выбрасывает в среднем 4,5 тоны яблок. В Калининградской области, например, больше 127 тысяч участков во всех СНТ. И всем некуда девать урожай. Как, на ваш взгляд, решить эту проблему?

- При Советском Союзе излишки можно было сдать в магазины Рыбкоопа, предъявив лишь справку о наличии земельного участка. Сейчас продукцию у населения закупает один кооператив, который охватить всю область не в состоянии.

Я пыталась договориться с другими переработчиками. Ответили чётко и ясно: "Будете привозить круглый год - будем принимать!". Им нужны стабильные поставки, а не сезонные, три - четыре месяца в году, и каждый раз разными партиями. Полагаю, властям нужно активней строить хранилища и определить порядок приёма фруктов у населения. Жители области покупали бы натуральные яблоки и груши, недорогие соки, пюре, компоты из местного сырья; на селе появились бы дополнительные рабочие места. Зная, что урожай не пропадёт, садоводы не стали бы вырубать "лишние" деревья.

В области закладывают промышленные сады, но когда они вырастут до таких масштабов, чтобы обеспечить доступными фруктами всех? В магазине смотреть жалко на ребятишек: глядят на «химические» импортные фрукты за 80-100 рублей (и это в сезон!), а далеко не каждая мама может их купить. Зарплата не позволяет.

- Цены, по которым бабушки на улицах торгуют местной продукцией, тоже низкими не назовёшь...

- Часто эти бабушки продают купленное на оптовом рынке или берут у садоводов под реализацию. Неужели настоящие дачницы-пенсионерки потащат по бездорожью на рынок ведёрко яблок и будут сидеть с ним целый день? Они с утра до вечера над своими грядками на четвереньках стоят. Времени на поиск покупателей у них нет. Нужно вырастить серьёзный урожай: морковку, картошку, капусту и т. д. Это их кормит, а не яблоки. При наличии электроэнергии с садового участка можно спокойно прокормить всю семью.

- Предприниматели советуют дачникам покупать вскладчину мини-цеха и самим заниматься переработкой. Поможет?

- Это неосуществимо. Овощи и фрукты на садовых участках выращивают в основном пожилые люди, вынужденные помогать своим детям. Или те, кто не может прожить на одну пенсию. У многих дачников нет возможности не только скидываться на мини-цеха, но даже участвовать в строительстве линии электроснабжения, что облегчило бы уход за посадкам.

- Вырос ли интерес к огородничеству из-за кризиса?

- Вырос. Не только из-за кризиса. Законодатели разрешили строить в садовых товариществах жилые дома. Без особого труда, по заявлению садовода, меняется целевое назначение участка с садоводства на ИЖС. И неважно, что в СНТ нет ни водопровода, ни канализации. Вопрос решается просто: скважина и септик. А как же его очищать? По нормативу, семья из четырёх человек использует в месяц 30 кубов воды, столько же выливает сточных вод. Объём бочки ассенизаторской машины - 3,2 куба. За день она может сделать шесть рейсов. Несложно понять, что нереально вывезти такое количество отходов своевременно. В итоге фекалии с бытовой химией попадают в землю и в растения...

В дачных обществах нет дорог: утром родители детей в школу отвезут, а домой они возвращаются одни пешком 4 км через лес по колее, раскатанной машинами. После дождя там ямы более полуметра глубиной, заполненные водой. Строить жильё без сетей и дорог нельзя! Но законодатель закрывает на это глаза, потому что если начать ворошить эту проблему, за ней потянется масса других.

Для многих молодых людей садовый участок - единственная возможность решить квартирный вопрос. Те из них, у кого достаток ниже, покупают участки за чертой города. Живут в недостроенных домах и сразу же сажают грядки. И спекулянты оживились. Скупают участки, чтобы потом продать дороже.

- В проекте нового закона, который сейчас рассматривают в Госдуме, сотки садоводов хотят приравнять к землям населённых пунктов. Тогда у властей появится обязанность строить дороги и тянуть сети. Это исправило бы ситуацию?

- В такое чудо не верит никто. В 2011 году перед выборами нам обещали всё: водопровод, канализацию, свет, газ, дороги даже по территориям СНТ. За счёт федерального, областного и небольшой части местного бюджетов. Мы, поверив, составили смету. А после выборов обещавшие вдруг резко прозрели, объявили, что это не стыкуется с законами, и перевели стрелки на местный бюджет. Обмануть можно только раз! Садоводы уже не верят ни в какие благие намерения властей.

Мне кажется, приравнять наши сотки к землям населённых пунктов хотят для того, чтобы полностью закрыться от проблемы отсутствия у людей настоящего доступного жилья, снять с себя обязанность его строить... В стране не одна тысяча посёлков вымерла из-за отсутствия дорог и нормальных условий жизни.

Кроме того, я уверена: как только выпустят такой закон, тут же пересмотрят кадастровую стоимость земли. В 2013 году в Светловском округе её уже увеличили в 12 раз - больше, чем в Светлогорске и Зеленоградске. А что сделали? Подъездных дорог как не было, так и нет. Все населённые пункты вдоль каналов превратили в промзону. Вслед за кадастровой стоимостью и земельный налог возрастёт в разы.

- Сейчас реально получить садовый участок бесплатно?

- Трудно сказать. Новых садовых обществ не создают. А в действующих сложно установить: бесхозный надел или нет. Есть пустующие участки. Как правило, они принадлежат пожилым людям. Но, как только их хозяева уходят в мир иной, появляются молодые наследники и начинают обрабатывать землю.