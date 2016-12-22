В Калининграде
В Калининграде
+3 °C
днем
-1 °C
ночью
22 декабря 2016 г. 16:57
73 675 пользователей
за 24 часа на сайте
61.02 -0.15
Курс ММВБ на 22 декабря 2016, 16:00
63.7 -0.1
Курс ММВБ на 22 декабря 2016, 16:00
14.4 +0.03
Курс ЦБ на 23 декабря 2016
Пришли новость
Предложите свою новость
Тема
прикрепить файл
avatar
Картинка

Если вы хотите, чтобы редакция "Клопс.Ru" занялась вашей проблемой, оставьте свой контактный номер

Кроме того, вы можете предложить тему для материала по телефону 99-16-42 или Viber и Whatsapp - 8 909 78 23 333

Главная Интервью

При СССР мы сдавали урожай в магазины. А теперь там "химические" импортные фрукты за 80-100 рублей

Фото

Нина Небосько глава ассоциации дачных обществ "Садовод"

Источник: Автор: Евгения Бондаренко
21 сентября 201612:23
  2078 1
  • Нина Небосько справа. Фото Станислава Ломакина
Нина Небосько справа. Фото Станислава Ломакина
Садоводы и огородники заканчивают собирать урожай и... подсчитывать убытки. Почему свежие, без единого химиката яблочки и груши никому не нужны, а горожане покупают импортные фрукты по 70-100 рублей за килограмм.  Журналист "АиФ-Калининград" побеседовал главой ассоциации дачных обществ "Садовод" Ниной Небосько о том, почему урожай гниет, а о проблемах садоводов вспоминают только перед выборами.
 
- Татарские садоводы посчитали, что дачное общество в 300 дворов выбрасывает в среднем 4,5 тоны яблок. В Калининградской области, например, больше 127 тысяч участков во всех СНТ. И всем некуда девать урожай. Как, на ваш взгляд, решить эту проблему?
 
- При Советском Союзе излишки можно было сдать в магазины Рыбкоопа, предъявив лишь справку о наличии земельного участка. Сейчас продукцию у населения закупает один кооператив, который охватить всю область не в состоянии.
 
Я пыталась договориться с другими переработчиками. Ответили чётко и ясно: "Будете привозить круглый год - будем принимать!". Им нужны стабильные поставки, а не сезонные, три - четыре месяца в году, и каждый раз разными партиями. Полагаю, властям нужно активней строить хранилища и определить порядок приёма фруктов у населения.  Жители области покупали бы натуральные яблоки и груши, недорогие соки, пюре, компоты из местного сырья; на селе появились бы дополнительные рабочие места. Зная, что урожай не пропадёт, садоводы не стали бы вырубать "лишние" деревья.
 
В области закладывают промышленные сады, но когда они вырастут до таких масштабов, чтобы обеспечить доступными фруктами всех? В магазине смотреть жалко на ребятишек: глядят на «химические» импортные фрукты за 80-100 рублей (и это в  сезон!), а далеко не каждая мама может их купить. Зарплата не позволяет.
 
- Цены, по которым бабушки на улицах торгуют местной продукцией, тоже низкими не назовёшь...
 
- Часто эти бабушки продают купленное на оптовом рынке или берут у садоводов под реализацию. Неужели настоящие дачницы-пенсионерки потащат по бездорожью на рынок ведёрко яблок и будут сидеть с ним целый день? Они с утра до вечера над своими грядками на четвереньках стоят. Времени на поиск покупателей у них нет. Нужно вырастить серьёзный урожай: морковку, картошку, капусту и т. д. Это их кормит, а не яблоки. При наличии электроэнергии с садового участка можно спокойно прокормить всю семью.
 
- Предприниматели советуют дачникам покупать вскладчину мини-цеха и самим заниматься переработкой. Поможет?
 
- Это неосуществимо. Овощи и фрукты на садовых участках выращивают в основном пожилые люди, вынужденные помогать своим детям. Или те, кто не может прожить на одну пенсию. У многих дачников нет возможности не только скидываться на мини-цеха, но даже участвовать в строительстве линии электроснабжения, что облегчило бы уход за посадкам.
 
- Вырос ли интерес к огородничеству из-за кризиса?
 
- Вырос. Не только из-за кризиса. Законодатели разрешили строить в садовых товариществах жилые дома. Без особого труда, по заявлению садовода, меняется целевое назначение участка с садоводства на ИЖС. И неважно, что в СНТ нет ни водопровода, ни канализации. Вопрос решается просто: скважина и септик. А как же его очищать? По нормативу, семья из четырёх человек использует в месяц 30 кубов воды, столько же выливает сточных вод. Объём бочки ассенизаторской машины - 3,2 куба. За день она может сделать шесть рейсов. Несложно понять, что нереально вывезти такое количество отходов своевременно. В итоге фекалии с бытовой химией попадают в землю и в растения...
 
В дачных обществах нет дорог: утром родители детей в школу отвезут, а домой они возвращаются одни пешком 4 км через лес по колее, раскатанной машинами. После дождя там ямы  более полуметра глубиной, заполненные водой. Строить жильё без сетей и дорог нельзя! Но законодатель закрывает на это глаза, потому что если начать ворошить эту проблему, за ней потянется масса других.
 
Для многих молодых людей садовый участок - единственная возможность решить квартирный вопрос. Те из них, у кого достаток ниже, покупают участки за чертой города. Живут в недостроенных домах и сразу же сажают грядки. И спекулянты оживились. Скупают участки, чтобы потом продать дороже.
 
- В  проекте нового закона, который сейчас рассматривают в Госдуме, сотки садоводов хотят приравнять к землям населённых пунктов. Тогда у властей появится обязанность строить дороги и тянуть сети. Это исправило бы ситуацию?
 
- В такое чудо не верит никто. В 2011 году перед выборами нам обещали всё: водопровод, канализацию, свет, газ, дороги даже по территориям СНТ. За счёт федерального, областного и небольшой части местного бюджетов. Мы, поверив, составили смету. А после выборов обещавшие вдруг резко прозрели, объявили, что это не стыкуется с законами, и перевели стрелки на местный бюджет. Обмануть можно только раз! Садоводы уже не верят ни в какие благие намерения властей.
 
Мне кажется, приравнять наши сотки к землям населённых пунктов хотят для того, чтобы полностью закрыться от проблемы отсутствия у людей настоящего доступного жилья, снять с себя обязанность его строить... В стране не одна тысяча посёлков вымерла из-за отсутствия дорог и нормальных условий жизни.
 
Кроме того, я уверена: как только выпустят такой закон, тут же пересмотрят кадастровую стоимость земли. В 2013 году в Светловском округе её уже увеличили в 12 раз - больше, чем в Светлогорске и Зеленоградске. А что сделали? Подъездных дорог как не было, так и нет. Все населённые пункты вдоль каналов превратили в промзону. Вслед за кадастровой стоимостью и земельный налог возрастёт в разы.
 
- Сейчас реально получить садовый участок бесплатно?
 
- Трудно сказать. Новых садовых обществ не создают. А в действующих сложно установить: бесхозный надел или нет. Есть пустующие участки. Как правило, они принадлежат пожилым людям. Но, как только их хозяева уходят в мир иной, появляются молодые наследники и начинают обрабатывать землю. 

Читайте новости Клопс в своих любимых мессенджерах. Это бесплатно!

Telegram
@klopsrubot
Viber
viber.com/klops
1 комментарий Правила комментирования

Правила комментирования

Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.

Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.

При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:

  • − употреблять нецензурные слова и выражения (даже с заменой букв значками/символами),
  • − оскорблять и проявлять неуважение к собеседникам,
  • − пропагандировать насилие, наркотики, фашистскую и профашистскую идеологию, заниматься расовой и национальной дискриминацией, затрагивать религиозные, этнические и сексуальные темы, которые могут оскорбить верования, чувства и убеждения других посетителей сайта,
  • − оставлять комментарии со спамом и рекламой.

Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.

avatar
koteyka
koteyka #
23 сентября 201614:31
Такие смешные честное слово.
Ответить Цитировать

Главные темы дня

Джульетта из Советска: 17-летняя студентка пропала после свидания с молодым человеком
13:07
  6261 2
Джульетта из Советска: 17-летняя студентка пропала после свидания с молодым человеком
Время переезжать: эксперты прогнозируют рост цен на квартиры в новом году
Фото горячей новости
13:12
  8589
В квартире на Краснодонской нашли тело калининградской паралимпийки Марии Чикиной
Фото горячей новости
13:11
  7945 1
Лучшие выбирают лучших: определены победители ежегодной молодёжной премии "ВДвижении"
Фото горячей новости
13:00
  467
"Мы верим и ждём": мать пропавшей Камиллы Мухитдиновой написала обращение к дочери
Фото горячей новости
12:25
  6470 0

Лента новостей

Картинка
Почему калининградцам стало выгоднее ездить на ГАЗелях?
16:55
  2402
Картинка
В Минобороны заявили об упразднении Спецстроя
16:54
  123 0
Картинка
Два новых супермаркета в формате EUROSPAR откроются в Калининграде
16:50
  12858
Картинка
Шойгу: Учения НАТО позволяют проводить параллели с действиями фашистской Германии
16:48
  138 1

Авторские колонки

Фото автора
Томаш Оманьски
Руководитель Польского культурного центра в Калининграде
Вашингтон против Берлина: кто стоит за акциями протеста в Польше
  11804 6
Фото автора
Антон Самоха
адвокат
Бей кого хочешь: почему домашние тираны уходят от ответственности
  3588 6
Логотип
Нашли опечатку Система Orphus
Orphus:

Новости

Объявления

Другое

*По данным независимого рейтинга Liveinternet.ru Материалы с пометками и публикуются на коммерческой основе

Сайт входит в медиагруппу «Западная пресса»

Электронное периодическое издание Klops.ru (Клопс.ру) зарегистрировано федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия. Свидетельство серии Эл № 77-29551 от 21.09.2007 года
Учредитель: ООО "Русская медиагрупа "Западная Пресса".
Главный редактор: Кондратьева Анастасия Евгеньевна

Адрес редакции Klops.ru (Клопс.ру): 236040, Калининград,
ул. Маршала Рокоссовского, 16/18

Редакция: +7 (4012) 99-16-42
Почта: news@klops.ru
Реклама: +7 (4012) 61-68-53
Факс: +7 (4012) 99-14-01
Viber: +7 (909) 78 23 333
Whatsapp: +7 (909) 78 23 333


Лицензия Creative Commons
Материалы сайта, если не указано иное, доступны по лицензии Creative Commons «Attribution-ShareAlike» («Атрибуция — На тех же условиях») 4.0 Всемирная
16+
Дизайн разработан компанией JetStyle JetStyle logo