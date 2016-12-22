В Калининграде
В Калининграде
+3 °C
днем
-1 °C
ночью
22 декабря 2016 г. 17:01
74 232 пользователей
за 24 часа на сайте
60.83 -0.34
Курс ММВБ на 22 декабря 2016, 17:00
63.6 -0.2
Курс ММВБ на 22 декабря 2016, 17:00
14.4 +0.03
Курс ЦБ на 23 декабря 2016
Пришли новость
Предложите свою новость
Тема
прикрепить файл
avatar
Картинка

Если вы хотите, чтобы редакция "Клопс.Ru" занялась вашей проблемой, оставьте свой контактный номер

Кроме того, вы можете предложить тему для материала по телефону 99-16-42 или Viber и Whatsapp - 8 909 78 23 333

Главная Интервью

Каждый раз жалею, что не увез из Калининграда подаренный мне огнемет

Фото

Армен Григорян лидером группы "Крематорий"

Автор: Екатерина Медведева
13 сентября 201611:00
  2732 0
  • Фото Егора Сачко
Фото Егора Сачко
Хедлайнером первого дня прошедшего в конце августа международного фестиваля "Калининград in Rock" стала легендарная российская группа "Крематорий". После их выступления корреспонденту Клопс.Ru удалось поговорить с лидером коллектива Арменом Григоряном, который рассказал о том, что думает о смерти и рок-музыке, кто из калининградцев подарил ему огнемет и где надо пить ром.  
 
– Армен, ваше выступление на "Калининград In Rock" было особенно экспрессивным. Эти эмоции с чем-то связаны?
 
– Абсолютно ни с чем не связаны, кроме как с радостью от посещения Калининграда. Это особый для меня город: здесь у нас очень много друзей. Поэтому не декорации дали эту радость, а что-то внутри. Поэтому мы вылезли на сцену дико мотивированными и дали концерт, к сожалению короткий (так уж получилось), но зато изо всех творческих сил.
 
– Вот сейчас я вас вижу без шляпы, но на сцене вы всегда в шляпе и в темных очках. Есть ли какой-то предмет, без которого вы на сцену вообще никогда не выйдете?
 
– Очки, конечно же.
 
– Может, что-то еще, чего не видно глазу зрителя? Например, монетка в кармане?
 
– Никаких предрассудков. Еще – огонек в душе. И всё.
 
– А почему очки – непременный атрибут вашего сценического имиджа?
 
– Почему-то люди, которые отвечают за свет, считают своим долгом просветить меня насквозь, это как будто рентгеновские лучи, поэтому, чтобы спасти глаза и весь организм, приходится защищаться.
 
– Насколько я знаю, тексты к песням "Крематория" написаны по большей части лично вами. А вот представить на секунду, что вдохновение вас покинуло и вы решили воспользоваться "услугами" классиков. Например, Есенин у нас часто музыкантами эксплуатируется. Вы бы на творчестве какого поэта остановили свой выбор?
 
– Хит-парада из трех имен достаточно? На первом месте Эдгар Алан По ("Ворон"), Уолт Уитмен и Валерий Брюсов.
 
– А у Брюсова какие произведения вдохновляют?
 
– Облегчи нам страдания, Боже.
  Мне снилось: мертвенно-бессильный,
  Почти жилец земли могильной,
  Я глухо близился к концу.
  И бывший друг пришел к кровати
  И, бормоча слова проклятий,
  Меня ударил по лицу.
 
– Вот откуда у "самого веселого на этой планете ансамбля" такая тяга к загробной и печальной лирике?
 
– Загробной лирики, на мой взгляд, нет. Есть, как у любого христианина, возвышенное отношение к смерти, понятие воскресения... Просто мы рассматриваем это в контексте человеческой жизни: все мы знаем, что она когда-нибудь закончится. И мы узнаем, что там дальше интересного; и потом, как говорил Шопенгауэр, осознание смерти – это то, что отличает нас в какой-то степени от животных. 
 
– А вы верите, что после смерти есть еще что-то?
 
– В этом плане – сплошная синусоида. 
 
– Вы в Калининграде не в первый раз с концертом, а в последнее время нас особо балуете... Вспомнили вы сегодня на сцене группу "Комитет охраны тепла", а что еще вы помните о городе Калининграде и Калининградской области в целом, что в душе увозите с собой каждый раз?  
 
– Каждый раз я сожалею, что не увез подаренный мне Олди (лидером калининградской группы "Комитет охраны тепла" Сергеем Белоусовым – ред.) огнемет. Он мне подарил настоящий огнемет, но мы были уже в таком состоянии, что не то что огнемет – гитары уже не могли нести, поэтому, прикрытый полотенчиком, он остался у меня в номере. 
 
– Как вы думаете, где он сейчас?
 
 – Наверное, там же, в номере. 
 
– Думаете, его никто не забрал?
 
– Никто не совершит такой грешный поступок.
 
– Кто-то говорит, что русский рок мертв... На ваш взгляд, что на сегодняшний день происходит с отечественной рок-музыкой?
 
– Мне кажется, что вообще рок-н-ролл сейчас достаточно дискретен и очень многие группы стали коммерческими: тянутся к золотому тельцу по самой прямой линии, которая может быть. Мы находимся от этого немножко в стороне и получаем удовольствие, ограничивая от подобных вещей свое жизненное пространство. 
 
То, что я вижу, – это навязывание какой-то мессианской музыки. Меня, честно говоря, это немного раздражает. Мы стараемся быть немножко в стороне: не участвовать ни в политических, ни в религиозных, ни в каких-то других акциях. Мы если играем на фестивале, то стараемся узнать, нет ли какой-то политической подоплеки и откуда вообще этот "краник" выходит. Всем понятно, что этот фестиваль, "Калининград in Rock", люди делают от всего сердца, и поэтому мы сюда приехали. Нужно быть избирательным, потому как если однажды потерять репутацию, то ее потом уже не вернуть. 
 
Рок-н-ролл для меня остался жив всё еще в таких сентиментальных тонах: я до сих пор отношусь к музыке как к прекрасной даме. Не хочу, чтобы "Крематорий" превращался в ремесленников. Хочу, чтобы мы играли концерты от всей души, чтобы они нам нравились, чтобы мы получали удовольствие от них. А это исключает "чес". 
 
– Сейчас очень много новых групп, пытающихся подражать мэтрам, к которым "Крематорий", без сомнения, относится. Почему я ни одной группы не слышала, музыка которой хоть как-то походила бы на то, что делает "Крематорий"?
 
– Я думаю, что настоящее самобытное явление не может быть никем скопировано. Вот, например, Фаина Раневская: можно ее вторую создать такую? Нет, конечно. Можно ли создать второго Джимми Хендрикса? Нет, такого уже больше не будет. Отсутствие неких поклонников-последователей – это гораздо лучше, потому что означает, что вы остаетесь, не побоюсь этого слова, неподражаемым. 
 
– Я периодически посещаю рок-фестивали и вижу каждый раз примерно одно и то же: приехали, выпили, поболтали с друзьями, поплясали и попели, разошлись... Жизнь любого рок-музыканта переполнена чередой таких фестивалей и концертов. Как можно по истечении тридцати лет не устать от всего этого и остаться такими же самобытными, вдохновленными, молодыми?
 
– Вот вы сказали: "Собрались, выпили...". А что вы пьете? Чтобы оставаться таким молодым, как группа "Крематорий", надо пить коктейли и экспериментировать. 
 
– А какой ваш любимый коктейль?
 
– Коктейль "Шампань" – это единственный коктейль, в котором я могу терпеть присутствие шампанского. А вообще я люблю "Маргариту" и люблю экспериментировать с виски. Последнее время я увлекся ромом и понял, что выбор напитка очень зависит от места. Вино не пьется в северных странах зимой, а ром лучше пьется на Мальдивах, чем в Москве. Текила в Латинской Америке просто рекой льется, а здесь иногда прям заставляешь себя ее пить. Всё зависит от географии. 
 
– Со временем пристрастия меняются, человек становится более избирательным. Вы в своих черных очках, несмотря на софиты, хорошо видите публику. Последнее время она как-то отличается от той, что была пару десятков лет назад?
 
– Есть ощущение, как будто ты на летающей тарелке или как в какой-то капсуле – будто географически никуда не уезжал. Если речь идет о восприятии музыки, то нас всё-таки радует, что восприятие переходит в эмоциональную плоскость. Эти эмоции – это то, что нужно от рок-н-ролла. Вот если ты способен вызвать эту эмоцию в человеке, если он вдруг начинает не слушать музыку и не прислушиваться к тексту, а начинает видеть какие-то картинки – это самое главное, что может быть в творчестве. Если вы читаете произведение, например, Виктора Гюго и видите собор Парижской Богоматери, видите, как выглядит Квазимодо, – это высшая литература. А иногда можно взять какую-нибудь книжку, долго-долго читать и ничего не понять, закрыть, увидеть автора – ага, Донцова. Это всё эмоциональная составляющая – если говорить о живописи, о музыке и о творчестве вообще. 
 
– Виктор Гюго, которого вы упомянули, использует в своих текстах довольно громоздкие конструкции: у него одно предложение может половину страницы занимать. Вам же для текстов песен нужно всё упрощать и облегчать, чтобы это было лаконично и ложилось на музыку. Как вы поступаете, когда необходимо длинную философскую мысль уместить в предложение из двух-трех слов?
 
– Взять того же Оноре Де Бальзака. Он описывает кисть женской руки на трех страницах. И вы читаете с огромным удовольствием. А музыка (особенно песенный жанр) должна быть более компактной. Нужно заставлять себя вычеркивать и вычеркивать, пока не получится то, что нужно. В тексте нужно оставлять только то, что необходимо, чтобы была совершенно четкая, яркая картинка произведения.
 
– Сколько процентов от первоначально задуманного или написанного вам приходится в итоге отмести?
 
– Если говорить о последнем альбоме, то процентов пятьдесят песен мы не включили. Постарались сделать 16-й альбом "Крематория" отличным от предыдущих: чтобы был сделан какой-то шаг, чтобы музыка тянула за собой текст – и получалось весьма концептуальное произведение. Молодежь вообще редко слушает диск от начала до конца, ведь сейчас в основном "клиповое" восприятие музыки. 
 
А кстати, как вы относитесь к тому, чем увлекается сейчас молодежь: к современным музыкальным направлениям и экспериментальным течениям в искусстве?
 
– Я считаю, что нельзя находиться в плену одного направления музыки и всю жизнь играть одно и то же, не делая шаг в сторону. Мы любим и можем играть в абсолютно разных жанрах. Когда мы собирали группу музыкантов, это было одной из первых задач. Хотелось, чтобы человек не только медиатором елозил, чтобы он не только "Айрен Мейден" мог сыграть, но и джазовое произведение. Я считаю, что как раз жанровое разнообразие – это и есть искренность музыки. 
 
– Если вспомнить ленинградский рок 80-х – люди боролись за свободу слова или за свободу самовыражения. Сейчас каких-то рамок, барьеров, которые надо преодолевать, практически не осталось. Наоборот, уже приходится думать не о том, не слишком ли ты эпатажен, а о том, чем бы таким удивить. Как сейчас творческим людям, не раздираемым внутренними конфликтами, не употребляющим наркотики и не являющихся свидетелями революции, вместить в свое творчество что-то уникальное? 
 
– Я всё-таки думаю, что и музыка вряд ли когда-то взывала к борьбе – может, только к каким-то изменениям. А вот когда борьба появилась, то музыка начала постепенно затухать. Я считаю, что музыкант не должен брать на себя роль мессии, генерал-адъютанта, он не должен таскать всех по своим заблуждениям, писать, куда бежать и кого бить. Нужно просто делиться своими мировоззрениями. И когда рок возникал, все, собственно, этим и занимались. Я не думаю, что у раннего Цоя, у того же БГ или у Юрия Морозова был какой-то воинственный призыв, какая-то борьба. В том роке была искренность. Помните, что я сказал по поводу коммерческой составляющей? Ее тогда не было вообще. А искусство чистое, без коммерции – оно наиболее яркое, как сверкающий бриллиант. 
 
В коммерции особо ничего плохого нет, но как это выглядит? Вы приходите к вашему издателю, который хочет заключить контракт на три альбома. Ты ему говоришь, что у вас песен только на один, а он: "Нет, давайте всё-таки три, потому что мне по-другому неинтересно". Выходит первый альбом, а дальше вы понимаете, что пока нет никаких мыслей. Однако у вас есть контракт, вам за это заплатят деньги, предусмотрена неустойка... И вы начинаете себя насиловать. Вот нужно придумать, чтобы был такой контракт, согласно которому, написав какой-то альбом, можно ждать, пока не появятся новые мысли. Только тогда у вас появится что-то новое и интересное. 
 
– Как шла работа над вашим альбомом "Люди-невидимки", который должен поступить в продажу со дня на день? И вообще, сейчас выпускать альбом – это благодарное дело, ведь пиратство процветает, из-за чего некоторые артисты даже прибегают к интернет-сборам, чтобы что-то за счет народа создать.
 
– Никакого попрошайничества не было: мы нигде ничего не опубликовывали, ведь мы достаточно обеспеченны, чтобы создать альбом за свой счет. Когда мы сейчас призвали людей всё-таки не заниматься воровством, я понял, что ментальность некоторых не совпадает с нашим представлением о порядочности. И это наблюдается даже среди наших поклонников! 
 
Мы записали эту работу с большим удовольствием, всё очень быстро пришло. В качестве обложки – зеркало, в которое человек смотрит и видит себя. Мы постарались показать некоторые ипостаси людей, которые скрыты. У вас внутри так много того, что вы никогда не показываете. А говорить об этом надо. Сейчас мир очень жестокий, говорить сейчас о пацифизме и миролюбии  – это смешно. А это всё приведет к последствиям, и, всё это собрав, мы получили такое произведение, которым поделились с населением. 
 
Кстати, именно сегодня ночью официально выходит в продажу наш новый альбом. Мы живее всех живых!
 

Читайте новости Клопс в своих любимых мессенджерах. Это бесплатно!

Telegram
@klopsrubot
Viber
viber.com/klops
0 комментариев Правила комментирования

Правила комментирования

Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.

Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.

При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:

  • − употреблять нецензурные слова и выражения (даже с заменой букв значками/символами),
  • − оскорблять и проявлять неуважение к собеседникам,
  • − пропагандировать насилие, наркотики, фашистскую и профашистскую идеологию, заниматься расовой и национальной дискриминацией, затрагивать религиозные, этнические и сексуальные темы, которые могут оскорбить верования, чувства и убеждения других посетителей сайта,
  • − оставлять комментарии со спамом и рекламой.

Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.

avatar

Главные темы дня

Джульетта из Советска: 17-летняя студентка пропала после свидания с молодым человеком
13:07
  6332 2
Джульетта из Советска: 17-летняя студентка пропала после свидания с молодым человеком
Время переезжать: эксперты прогнозируют рост цен на квартиры в новом году
Фото горячей новости
13:12
  8589
В квартире на Краснодонской нашли тело калининградской паралимпийки Марии Чикиной
Фото горячей новости
13:11
  7945 1
Лучшие выбирают лучших: определены победители ежегодной молодёжной премии "ВДвижении"
Фото горячей новости
13:00
  467
"Мы верим и ждём": мать пропавшей Камиллы Мухитдиновой написала обращение к дочери
Фото горячей новости
12:25
  6470 0

Лента новостей

Картинка
Почему калининградцам стало выгоднее ездить на ГАЗелях?
16:55
  2406
Картинка
В Минобороны заявили об упразднении Спецстроя
16:54
  168 0
Картинка
Два новых супермаркета в формате EUROSPAR откроются в Калининграде
16:50
  12879
Картинка
Шойгу: Учения НАТО позволяют проводить параллели с действиями фашистской Германии
16:48
  170 1

Авторские колонки

Фото автора
Томаш Оманьски
Руководитель Польского культурного центра в Калининграде
Вашингтон против Берлина: кто стоит за акциями протеста в Польше
  11805 6
Фото автора
Антон Самоха
адвокат
Бей кого хочешь: почему домашние тираны уходят от ответственности
  3588 6
Логотип
Нашли опечатку Система Orphus
Orphus:

Новости

Объявления

Другое

*По данным независимого рейтинга Liveinternet.ru Материалы с пометками и публикуются на коммерческой основе

Сайт входит в медиагруппу «Западная пресса»

Электронное периодическое издание Klops.ru (Клопс.ру) зарегистрировано федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия. Свидетельство серии Эл № 77-29551 от 21.09.2007 года
Учредитель: ООО "Русская медиагрупа "Западная Пресса".
Главный редактор: Кондратьева Анастасия Евгеньевна

Адрес редакции Klops.ru (Клопс.ру): 236040, Калининград,
ул. Маршала Рокоссовского, 16/18

Редакция: +7 (4012) 99-16-42
Почта: news@klops.ru
Реклама: +7 (4012) 61-68-53
Факс: +7 (4012) 99-14-01
Viber: +7 (909) 78 23 333
Whatsapp: +7 (909) 78 23 333


Лицензия Creative Commons
Материалы сайта, если не указано иное, доступны по лицензии Creative Commons «Attribution-ShareAlike» («Атрибуция — На тех же условиях») 4.0 Всемирная
16+
Дизайн разработан компанией JetStyle JetStyle logo