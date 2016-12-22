Спутник обнаружил четыре тысячи похожих на Землю планет, где возможна жизнь

В Калининграде за день до российской премьеры состоялся эксклюзивный показ нового научно-популярного фильма "Прекрасная планета". Накануне в наш город приехала режиссёр, сценарист и продюсер ленты Тони Майерс. В интервью радио "Комсомольская правда — Калининград" она рассказала о том, как проходили съёмки и можно ли заработать на документальном кино.

— Как часто вы лично презентуете свои фильмы перед публикой?

— Мне всегда очень приятно представлять свои фильмы в разных странах, в разных городах и разной аудитории. Я сделала уже несколько картин, и эта седьмая, которую я сняла о космосе. Съёмки велись с международной космической станции.

— Тони, а как вообще можно снимать из космоса?

— Совершенно очевидно, что я в космос полететь не могу, хотя очень хочу. Нам приходится прибегать к разным хитростям и обучать космонавтов, которые работают на орбите, чтобы они стали настоящими кинематографистами, научились работать со светом, с камерой, со звуком, разводить мизансцены. Это на самом деле очень легко, потому что астронавты и космонавты — самые лучшие студенты на свете, они настолько умны и талантливы, что весь процесс превращается в огромное удовольствие.

— А кто из астронавтов и космонавтов приложил конкретно руку к вашему новому фильму?

— Мы обучили четыре экипажа, наши камеры в общей сложности провели в космосе один год. В съёмках принимали участие космонавты Олег Кононенко, Антон Шкоплеров, Елена Серова, Михаил Корниенко, Геннадий Падалко и Саша Самодкая. Были два американских пилота и астронавтка из Италии.

— Насколько часто для таких съёмок используются компьютерные технологии?

— У нас есть две сцены в фильме, зрители абсолютно уверены, что это компьютерная графика, но на самом деле всё настоящее. Первая — это полёт сквозь Млечный путь. Единственный визуальный эффект, который там присутствует, — это само движение. В конце фильма мы покидаем галактику Млечный путь и движемся к Системе Кеплера. Спутник в этой области Вселенной обнаружил уже четыре тысячи планет, которые по описанию похожи на Землю. Мы думаем, на этих планетах возможна жизнь.

— Вы сказали, что смотреть такой фильм на широком экране в формате Imax 3D — это совсем другие ощущения, чем, например, на экране компьютера. Но в России привыкли, что на широком экране показывают в основном художественное кино. Документальный фильм — это большая редкость. В Америке и других странах документальное кино также не пользуется спросом у прокатчиков?

— Ситуация, которую вы описываете, типична для многих стран. Но мне кажется, что голливудские и документальные фильмы в последнее время сближаются, идёт какое-то движение навстречу. Есть ещё один момент: появляется очень много картин, которые направлены на какую-то конкретную аудиторию. У нас есть фильмы, поставленные по мотивам комиксов, есть фильмы, которые мы называем фэн-бой на тему каких-то игр. Но Imax позволяет демонстрировать ленты широкой аудитории, зрителям всех возрастов и любых убеждений.

— Насколько близки создатели таких фильмов к возможным научным открытиям?

— Не знаю, можно ли это сравнить с научной работой, но вот как я работаю. Сначала я выбираю какую-то тему, которая меня привлекает. Например, в основе этой картины лежит моё желание показать из космоса, в каком состоянии находится Земля. Я поделилась своими идеями с космонавтами, и мы с ними создали что-то вроде списка покупок, то есть обсудили, какие регионы хотелось особенно показать. Для того чтобы получилась хорошая картина, чтобы космонавты хорошо выполнили свою работу, нужно было проводить очень много исследований, большую подготовку. В этом смысле, наверное, это сродни работе учёного. Но я не была новичком, у меня накопилось очень много материалов со съёмок первой картины "Голубая планета". Я встречалась со многими экспертами, с вулканологами, океанологами, они поделились со мной большим количеством информации, и я им за это очень благодарна, потому что каждый раз, когда я снимаю картину, я тоже учусь. Для того чтобы снимать в космосе, необходимо обладать хотя бы базовыми знаниями об аэродинамике, и это всё мне тоже предстояло освоить.

— Что касается списка покупок, о котором вы упомянули. Как подбирались места для съёмок?

— Это невероятно красивые регионы, например, Камчатка, где происходят какие-то естественные процессы, оставляющие следы на земной коре. Это регионы, где есть следы того, как человек влияет на планету, это касается и вредных выбросов в атмосферу, и эрозии почвы. Большой кусок посвящён исследованию лесов Амазонки, которые вырубаются и исчезают. Единственное, что нам не удалось снять, — это таяние полярных льдов, потому что относительно орбиты космической станции это слишком северный и слишком южный регионы, но мы использовали другие съёмки, для того чтобы эти процессы в нашей картине тоже отразить.

— Как составляются бюджеты документальных фильмов, откуда берутся деньги на создание? Сколько это вообще стоит и можно ли на этом заработать?

— Я неловко себя чувствую в разговорах о деньгах, даже несмотря на то, что я продюсер. Конечно, если вы сравните бюджет голливудского и документального фильмов, то в последнем случае это просто крохи, едва ли один процент от тех денег, которые нужны на производство блокбастера.

У нас есть хорошие партнёры, и мы во многом рассчитываем на NASA, которое помогает нам, и мы получаем отличный фильм благодаря усилиям моей команды, которая не такая уж дорогая.

Все мои фильмы были очень успешными в прокате, потому что такого больше нигде не увидишь. Несколько лет назад подобных фильмов было не очень много, и одна лента могла идти в кинотеатре круглые сутки и много дней подряд. То есть деньги зарабатывались не сразу, а со временем, но это были очень хорошие сборы. В качестве примера могу привести фильм "Космическая станция" в формате 3D. Она была снята в 2002 году на Байконуре и до сих пор идёт в кинотеатрах и зарабатывает деньги, хотя прошло уже 14 лет. Она собрала в прокате уже 130 миллионов долларов, для документального фильма уже очень приличные сборы.

— Практически все ваши фильмы озвучивают знаменитые актёры: Леонардо ДиКаприо, Джим Керри, голосом "Прекрасной планеты" стала Дженнифер Лоуренс. Каковы критерии подбора актёров, которые озвучивают документальные фильмы?

— У меня отличный босс в Лос-Анджелесе, председатель совета директоров Imax Filmed Entertainment. У него отличные отношения со многими актёрами и их агентами. Когда мы работали над "Прекрасной планетой", я очень хотела, чтобы за кадром был женский голос. Мы сформировали маленький список, и в нём была Дженнифер Лоуренс. Мы показали её агенту рабочий видеоряд картины, и он сказал, что Дженнифер обязательно должна это увидеть. Она большой защитник экологии и совершенно влюбилась в свою героиню — астронавтку Саманту Кристофаретти. Мне посчастливилось на премьере в Нью-Йорке их познакомить.

Я очень счастливый человек, я работала с Джонни Деппом, Леонардо ДиКаприо, Кейт Уинслет, они все совершенно потрясающие люди. И конечно же, они никогда бы не согласились на эту работу, если бы их не интересовала тематика.