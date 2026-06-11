Ишемия и аутоиммунные заболевания: физик из БФУ рассказала о разработке новых технологий в помощь врачам

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Научный сотрудник БФУ имени Канта 26-летняя Елизавета Демишкевич вошла в десятку победителей престижного всероссийского конкурса стипендий имени Жореса Алфёрова. Вместе с коллегами она работает сразу над двумя медицинскими проектами: один поможет оценивать эффективность терапии при ишемической болезни сердца, второй — контролировать концентрацию препарата «Метотрексат» у пациентов с аутоиммунными заболеваниями. На какой стадии находятся разработки и когда они могут дойти до клиник, Елизавета рассказала «Клопс».

— В чём суть проекта в области кардиологии?

— Мы разрабатываем оптический метод оценки эффективности антитромбоцитарной терапии у пациентов с хронической ишемической болезнью сердца. Это заболевание остаётся одной из главных причин смертности и инвалидности как в России, так и во всём мире. Уникальность подхода — в использовании метода, который для подобных задач практически не применялся. Мы работаем над более быстрым и доступным способом оценки действия препаратов, которые назначаются пациентам для профилактики тромбозов. Эта информация помогает врачу принимать дальнейшие решения по лечению.

— Технология будет использоваться только при ишемической болезни сердца?

— В перспективе метод может быть адаптирован и для других патологий, которые сопровождаются характерными изменениями в организме.

— Насколько точны результаты?

— Сейчас разработанный прототип обеспечивает не менее 70%. Мы ставим задачу довести показатель как минимум до 90%, то есть до уровня существующих рыночных приборов. При этом наш анализ выполняется быстрее, стоит дешевле и требует минимального обслуживания оборудования. Это позволяет экономить ресурсы лабораторий и медицинских организаций.

— Когда могут начаться испытания?

— После того как мы доведём точность, чувствительность и специфичность метода до показателей, сопоставимых с существующими аналогами. Разработка относится к относительно простой категории медицинских изделий и предполагает упрощённую процедуру регистрации, однако этот путь всё равно остаётся достаточно сложным.