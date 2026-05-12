Каждый девятый житель Калининградской области создаёт рабочие пароли с помощью ИИ — опрос

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Каждый девятый житель Калининградской области использует нейросети для генерации паролей к рабочим сервисам. Такие данные привела «Лаборатория Касперского» по итогам опроса, проведённого совместно с платформой hh.ru.

Пароль остаётся одним из ключевых способов защиты корпоративных аккаунтов, однако всё больше пользователей обращаются к ИИ, чтобы упростить процесс создания сложных комбинаций. По данным исследования, 11% жителей региона используют нейросети для генерации рабочих паролей, а ещё 8% — для их хранения или управления ими.

Несмотря на осторожное отношение большинства, часть респондентов готова доверить ИИ чувствительные задачи. Так, 12% заявили, что поручили бы нейросетям создание паролей для ресурсов, содержащих конфиденциальные данные. Ещё 11% признались, что в некоторых ситуациях больше доверяют генерации паролей ИИ, чем себе.

Эксперты при этом предупреждают о рисках. Информация, вводимая пользователем, может обрабатываться сторонними сервисами, а при ошибках или сбоях — стать доступной третьим лицам. Использование ИИ может быть удобным инструментом, но требует внимательности. Пользователям важно избегать указания реальных компаний и сервисов в запросах к нейросетям, а предложенные комбинации лучше не использовать в исходном виде — безопаснее собрать собственный вариант на основе нескольких предложений модели.

Опрос проводился hh.ru в апреле 2026 года. В нём участвовали 3 289 российских соискателей, включая жителей Калининградской области.