В Якутии мужчину, уснувшего на двадцатиградусном морозе, «воскресили» после пяти часов клинической смерти

В Якутии врачи вернули к жизни мужчину, который после сильного переохлаждения провёл в состоянии клинической смерти больше пяти часов. Необычную историю рассказали в телеграм-канале мирнинской ЦРБ.

В конце марта мужчина поздно вечером возвращался домой после застолья, по пути сел на скамейку и уснул — в эти дни температура на улице падала до -20. Когда прохожие вызвали скорую, бригада зафиксировала клиническую смерть: сердце не билось, давление не определялось, а на кардиограмме была прямая линия.

Фельдшер связался с отделением реанимации. В больнице решили согревать пациента постепенно, чтобы не повредить мелкие сосуды и не вызвать тяжёлых осложнений. В течение четырёх часов температуру тела пациента подняли с +24 до +34 градусов.

После врачи начали расширенную сердечно-лёгочную реанимацию: непрямой массаж сердца, искусственную вентиляцию лёгких и введение препаратов, стимулирующих кровообращение. Через 25 минут на мониторе появилась электрическая активность сердца, и медики провели дефибрилляцию.

«Все клеточки сердца встряхнулись и заработали одновременно — сердце начало свою насосную функцию, стало перекачивать кровь из вен в аорту. Кислород побежал к лёгким и головному мозгу. Жизнь вернулась в пятый час и тридцать четвёртую минуту. Дальше оставалось ждать, какие последствия будут у организма после пятичасовой клинической смерти», — говорится в публикации.

Через сутки после искусственной комы мужчина очнулся. Почки работали, остальные жизненные показатели были в норме. Спустя пять дней его выписали из больницы.