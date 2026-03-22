Дерматолог назвал привычку, которая может вызвать неприятный запах от головы

Сон с мокрыми волосами может привести к неприятному запаху от головы и ухудшить состояние прядей. Об этом, ссылаясь на врача-дерматолога Аамну Адель, пишет Lenta.ru в воскресенье, 22 марта.
По словам специалиста, влажная кожа становится идеальной средой для размножения бактерий и грибков. Именно из-за них от головы возникает неприятный запах. Привычка ложиться спать с мокрыми волосами, как отметила Адель, также провоцирует их ломкость:
В таком состоянии ваши волосы похожи на губку. Они впитывают всю воду, расширяются и становятся ломкими».
