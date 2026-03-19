Кардиолог объяснил, чем полезен апельсиновый сок и почему пакетированный лучше не пить

Свежевыжатый апельсиновый сок может поддерживать здоровье сердца и сосудов, если употреблять его умеренно. Об этом рассказала к.м.н., доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней №2 Института клинической медицины Пироговского университета Эльвира Хачирова.

По словам специалиста, речь идёт только о соке, приготовленном самостоятельно и сразу после отжима. Такой напиток содержит вещества, которые благоприятно влияют на сердечно-сосудистую систему. В частности, в апельсиновом соке есть флавоноиды — гесперидин и кверцетин. Они улучшают работу сосудов, помогают им расслабляться и снижают давление, а также уменьшают воспаление в сосудистой стенке, что важно для профилактики атеросклероза.

Кроме того, напиток богат калием. Этот элемент помогает организму выводить избыток соли, благодаря чему снижается нагрузка на сосуды и нормализуется артериальное давление. Витамин С, который также содержится в соке, защищает «плохой» холестерин от окисления и тем самым препятствует образованию атеросклеротических бляшек. Некоторые компоненты напитка дополнительно снижают риск тромбообразования.

При этом пакетированный сок, даже если он заявлен как 100%-ный, не обладает такими свойствами. В процессе обработки значительная часть полезных веществ разрушается, а напиток фактически превращается в источник концентрированных сахаров.

Как пояснила врач, отсутствие клетчатки приводит к быстрому всасыванию фруктозы, что может вызывать скачки уровня глюкозы в крови и повышать нагрузку на организм. Регулярное употребление таких напитков связано с риском набора веса и развитием метаболических нарушений. В некоторых случаях в состав могут входить добавки и ароматизаторы, а доля натурального сырья оказывается невысокой. Специалист рекомендует ограничиваться 150–200 мл свежевыжатого сока в день и не рассматривать его как замену фруктам.

«Золотым стандартом для здоровья сердца остаётся цельный фрукт: он даёт те же полезные вещества и клетчатку, которая помогает контролировать уровень сахара в крови», — подчеркнула Хачирова.