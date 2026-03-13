Врачи рассказали, из-за чего у взрослых снижается концентрация внимания

Снижение концентрации внимания у взрослых может быть связано как с образом жизни, так и с различными заболеваниями. Об этом сообщили специалисты Пироговского Университета.

Под концентрацией понимают способность человека направлять и удерживать внимание на конкретной задаче, обрабатывать информацию и выполнять целенаправленные действия. При её снижении людям становится сложнее решать сложные задачи, сосредотачиваться и принимать решения.

Одной из наиболее распространённых причин специалисты называют особенности образа жизни. Недостаток сна, малоподвижность, стресс, употребление алкоголя и несбалансированное питание могут ухудшать способность концентрироваться. Улучшить состояние помогают регулярный сон, физическая активность и полноценный рацион с достаточным количеством витаминов и минералов.

На внимание могут влиять и некоторые лекарства. Среди них антидепрессанты, противосудорожные препараты и глюкокортикостероиды. Врачи подчёркивают, что самостоятельно отменять назначенные препараты нельзя: при появлении новых симптомов нужно проконсультироваться с лечащим врачом.

Кроме того, проблемы с концентрацией могут быть связаны с различными заболеваниями. Среди них тревожные и депрессивные расстройства, синдром обструктивного апноэ сна, дефицит витаминов группы B, эндокринные нарушения, эпилепсия, деменция и последствия сотрясения мозга. Отдельно специалисты отмечают синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), который встречается не только у детей, но и у взрослых.

Врачи советуют обратиться за медицинской помощью, если ухудшение внимания сопровождается проблемами с памятью, постоянной усталостью или мешает вести привычный образ жизни. Срочное обследование необходимо при более серьёзных симптомах — потере сознания, онемении одной половины тела, сильной головной боли, боли в груди или нарушении речи. Такие признаки могут указывать на инсульт, инфаркт или другие опасные состояния.

При обращении к врачу могут назначить ряд исследований. Чаще всего это клинический анализ крови, проверка уровня железа, ферритина, витаминов B12 и B9, витамина D, а также тиреотропного гормона. При дефиците некоторых из этих веществ может ухудшаться память и способность концентрироваться.

Специалисты также подчёркивают важную роль сна. Во время ночного отдыха мозг восстанавливает ресурсы, необходимые для работы памяти и внимания. Если человек постоянно чувствует сонливость даже при достаточной продолжительности сна, ему рекомендуют обратиться к врачу.

Для поддержания концентрации при высокой нагрузке медики советуют следить за режимом сна, чаще двигаться, правильно питаться и делать небольшие перерывы во время работы. Если проблемы с вниманием сохраняются и мешают повседневной жизни, специалисты рекомендуют обратиться за квалифицированной помощью.