Врач объяснил, как распознать аллергию на холод

Аллергию на холод можно выявить с помощью простого теста с льдом, однако проводить его самостоятельно не стоит. Об этом рассказал аллерголог-иммунолог Владимир Болибок, его слова РИА Новости приводит в воскресенье, 1 марта.

«Если человек подозревает, что у него холодовая крапивница, необходимо обратиться к врачу-аллергологу. Он проводит специальный, но достаточно простой тест Дункана: берёт кусочек льда, завернутый в полиэтилен, прикладывает к коже и через некоторое время смотрит, появились ли на охлаждённом участке волдыри. Если да, значит, у человека холодовая аллергия», — поясняет специалист.

Некоторые люди принимают за аллергию побеление фаланг пальцев рук и ног на морозе, но такие симптомы могут быть проявлением синдрома Рейно — сосудистого заболевания, связанного со спазмом капилляров и не относящегося к аллергическим реакциям.

«Чем ниже температура, тем сильнее спазм. Вплоть до того, что в холодную погоду останавливается кровообращение в пальцах рук и ног. В таком случае необходима консультация с врачом-кардиоревматологом», — добавил Болибок.